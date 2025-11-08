FT: Арабские страны отказались восстанавливать Газу на условиях США

Tекст: Вера Басилая

По данным Financial Times, арабские страны не готовы финансировать восстановление сектора Газа на условиях, которые предлагает Вашингтон, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что представители США и Израиля, включая Джареда Кушнера, ранее предлагали восстановить контролируемую Израилем часть анклава, чтобы создать для палестинцев альтернативу управлению ХАМАС.

В материале издания сообщается, что арабские страны выступают против поддерживаемого США предложения о восстановлении »Нового сектора Газа« на контролируемой Израилем половине анклава.

Лидеры арабских стран опасаются, что это может привести к долгосрочному разделу палестинской территории.

Источники Financial Times подчеркнули, что ни одно арабское государство не готово направлять деньги на подобный проект.

Арабский дипломат сообщил изданию, что по этому вопросу назревает конфликт между палестинцами, Египтом, Катаром, Турцией с одной стороны и США и Израилем с другой. Еще один собеседник издания подчеркнул, что ни одна арабская страна не выделит средства при таких условиях.

Ранее министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отметил, что в результате действий Израиля разрушено около 85% объектов гражданской инфраструктуры сектора Газа. По информации властей Палестины, примерно 90% жителей анклава остались без работы на фоне продолжающегося конфликта.

Ранее в ООН заявили, что восстановление разрушенного сектора Газа может стоить примерно 70 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры раньше возможных преобразований региона.

