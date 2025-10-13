Трамп ответил на вопрос о планах превратить Газу в «ривьеру»

Трамп назвал сектор Газа стройплощадкой

Tекст: Ольга Иванова

Трамп во время беседы с журналистами на борту самолета, следуя на Ближний Восток, заявил, что прежде чем обсуждать превращение сектора Газа в «ривьеру», необходимо в первую очередь заняться вопросами жизнеобеспечения местных жителей, передает ТАСС.

«Я пока не знаю насчет ривьеры. Прежде всего необходимо позаботиться о людях», – отметил Трамп в ответ на вопрос о возможности превращения анклава в туристический курорт.

Президент США добавил, что первоочередной задачей он считает демонтаж разрушенных в ходе боевых действий зданий и объектов инфраструктуры. По его словам, разрушенные дома представляют опасность для жизни населения.

Трамп сравнил нынешнее состояние сектора Газа со стройплощадкой, подчеркнув необходимость восстановления региона, прежде чем обсуждать грандиозные планы его преобразования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог с супругами встретили американского лидера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток. Американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.

Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.