    Кто сдувает и надувает рейтинг главного конкурента Зеленского
    Медведев: Поставка «Томагавков» Украине кончится плохо для Трампа
    Эксперты предложили ЦБ способ выбрать символ новых 500 рублей
    Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии задержаны поезда в Крыму
    ФСБ: Украина планировала убить офицера Минобороны руками исламистов
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    Нидерланды взяли под контроль китайского производителя чипов Nexperia
    Полиция Берлина задержала женщину с ножом за угрозы охране посольства России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    13 октября 2025, 11:29 • Новости дня

    Трамп ответил на вопрос о планах превратить Газу в «ривьеру»

    Трамп назвал сектор Газа стройплощадкой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Трамп во время беседы с журналистами на борту самолета, следуя на Ближний Восток, заявил, что прежде чем обсуждать превращение сектора Газа в «ривьеру», необходимо в первую очередь заняться вопросами жизнеобеспечения местных жителей, передает ТАСС.

    «Я пока не знаю насчет ривьеры. Прежде всего необходимо позаботиться о людях», – отметил Трамп в ответ на вопрос о возможности превращения анклава в туристический курорт.

    Президент США добавил, что первоочередной задачей он считает демонтаж разрушенных в ходе боевых действий зданий и объектов инфраструктуры. По его словам, разрушенные дома представляют опасность для жизни населения.

    Трамп сравнил нынешнее состояние сектора Газа со стройплощадкой, подчеркнув необходимость восстановления региона, прежде чем обсуждать грандиозные планы его преобразования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог с супругами встретили американского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток. Американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.

    Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    10 октября 2025, 18:56 • Новости дня
    Трамп: Встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
    Трамп: Встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
    @ Andrew Harrer/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированная на саммите АТЭС, скорее всего, не состоится.

    В публикации на платформе Truth Social Трамп заявил: «Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет причин», передает РИА «Новости».

    1 октября Трамп сообщил о предстоящей через четыре недели встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, на которой «соя станет главной темой обсуждения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 сентября лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Трамп заявил, что обсуждение было очень продуктивным и включало такие темы, как торговые отношения между двумя странами и урегулирование ситуации на Украине.

    11 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Axios: Трамп и Зеленский по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине
    Axios: Трамп и Зеленский по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине
    @ IMAGO/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с Владимиром Зеленским о возможной передаче Киеву дальнобойных ракет американского производства «Томагавк» (Tomahawk), сообщил портал Axios.

    По данным Axios, Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили по телефону возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что разговор между лидерами состоялся в субботу и длился около 30 минут. Источники, на которых ссылается Axios, не уточняли, было ли принято Трампом какое-то «окончательное решение» по этому вопросу.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    13 октября 2025, 11:00 • Видео
    Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

    В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    11 октября 2025, 02:33 • Новости дня
    Трамп обрушил рынок криптовалют угрозами Китаю

    Трамп обрушил рынок криптовалют угрозами Китаю пошлинами

    Трамп обрушил рынок криптовалют угрозами Китаю
    @ Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Цены на криптовалюты рухнули после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что введет дополнительные 100-процентные пошлины на товары из Китая и установит экспортный контроль на программное обеспечение. Согласно данным платформы Coinglass, менее чем за час трейдеры ликвидировали позиции на сумму более 7 млрд долларов.

    Согласно данным Coinglass, менее чем за час трейдеры ликвидировали позиции на сумму более 7 миллиардов долларов, при этом биткоин изначально подешевел более чем на 12%. Более мелкие и менее ликвидные токены, включая XRP, DOGE и ADA от Cardano, подешевели примерно на 19%, 27% и 25% за последние 24 часа соответственно, передает Bloomberg.

    Биткоин, который ранее на этой неделе достиг рекордного уровня в более чем 125 тыс. долларов, по состоянию на вечер пятницы в Нью-Йорке торговался на отметке около 113 тыс. долларов. Слабость на крипторынке проявилась уже в пятницу. Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа ставки на сумму около 10 млрд долларов были аннулированы в результате крупнейшей волны ликвидаций, по крайней мере, с начала апреля.

    Сильнее всего пострадали более мелкие и менее ликвидные токены: XRP, любимая криптовалюта memecoin DOGE и ADA от Cardano упали примерно на 19%, 27% и 25% соответственно за последние 24 часа.

    Усиление противоборствующей риторики между США и Китаем вызвало шок на рынках, ударив по акциям, нефти и криптовалютам, одновременно подстегнув стремление к безопасности казначейских облигаций и золота, резюмирует агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США с ноября введут дополнительные 100-процентные пошлины на импорт из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение американского производства, заявил президент США Дональд Трамп.

    10 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин прокомментировал неприсуждение Нобелевской премии мира Трампу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешний глава США Дональд Трамп прилагает реальные усилия для разрешения затяжных международных конфликтов. По словам российского лидера, американский президент «искренне стремится» к мирному урегулированию, в том числе к прекращению конфликта на Украине.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал решение не присуждать Нобелевскую премию мира бывшему президенту США Дональду Трампу, передает Telegram-канал Кремля.

    «Достоин или недостоин действующий gрезидент США Нобелевской премии, я не знаю, но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, длящиеся годами, а то и десятилетиями кризисы. По отношению к кризису на Украине он искренне стремится к этому. Самый яркий пример – это ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца все, к чему Дональд стремился, все, о чем он говорил и что он пытается сделать, – это историческое событие», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевский комитет не раз вручал премию мира людям, которые ничего не сделали для мира.

    В Осло объявили, что лауреатом Нобелевской премии мира стала политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо за продвижение демократических прав народа Венесуэлы.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун отметил, что Нобелевский комитет продемонстрировал приоритет политики над миром.

    12 октября 2025, 07:45 • Новости дня
    Власти Китая заявили о серьезном ущербе национальным интересам от действий США
    Власти Китая заявили о серьезном ущербе национальным интересам от действий США
    @ Sascha Steinach/Imago/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Преднамеренные угрозы введения высоких тарифов не лучший способ поладить с Китаем, позиция которого в отношении торговой войны последовательна: мы этого не хотим, но и не боимся, заявил представитель Минкоммерции Китая.

    «Замечания США отражают хрестоматийные «двойные стандарты», – ответили в Министерстве коммерции и торговли КНР на угрозы Вашингтона о стопроцентных пошлинах на товары из Китая.

    Там пояснили, что в течение длительного времени США расширяет концепцию национальной безопасности, злоупотребляет экспортным контролем, предпринимает дискриминационные действия против Китая и вводит односторонние юрисдикционные меры в отношении различных продуктов, включая полупроводниковое оборудование и чипы.

    Контрольный список товаров для торговли США (CCL) охватывает более трех тысяч  наименований, в то время как список товаров двойного назначения для экспортного контроля Китая – около 900 наименований.

    «США давно ввели правило «минимального» экспортного контроля с минимальным порогом в 0%. Эти меры США стороны нанесли серьезный ущерб законным правам и интересам компаний, серьезно нарушили международный экономический и торговый порядок и серьезно подорвали безопасность и стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок», – напомнили в Пекине.

    Китайское ведомство указало на произвольный характер расширения санкций со стороны США с помощью правила аффилированных лиц против морской, логистической и судостроительной отраслей Китая, игнорируя обеспокоенность Пекина и доброжелательность к Вашингтону.

    Действия США нанесли серьезный ущерб интересам Китая и подорвали атмосферу двусторонних экономических и торговых переговоров, после чего Пекин  решительно выступает против них.

    «Преднамеренные угрозы введения высоких тарифов не лучший способ поладить с Китаем. Позиция Китая в отношении торговой войны последовательна: мы этого не хотим, но и не боимся. Китай призывает США незамедлительно исправить свою неправильную практику, придерживаться важных договоренностей, достигнутых в ходе телефонных переговоров лидеров стран», – сказано в заявлении  Минкоммерции Китая.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США с ноября введут дополнительные 100-процентные пошлины на импорт из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение американского производства, заявил президент США Дональд Трамп, параллельно обрушив рынок криптовалют.

    При этом американист Ордуханян указал на то, что угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком.

    13 октября 2025, 01:32 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с президентом России Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    «Возможно, я поговорю с ним, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk».

    Президент США также выразил уверенность, что Путин «выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это». Трамп выразил уверенность в том, что Путин урегулирует конфликт на Украине. При этом Трамп пригрозил, что отказ от урегулирования «плохо кончится» для России.

    Трамп также рассказал, что у него состоялся хороший разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался вопрос вооружения для Украины, включая ракеты Tomahawk. «Это следующий шаг. Да, они хотят ракеты Tomahawk, мы это обсуждали», – сказал Трамп.

    Трамп в очередной раз заявил, что кризиса на Украине не произошло бы, если бы не политика его предшественников Барака Обамы и Джо Байдена, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в ответ на обсуждение передачи ракет Tomahawk Киеву Россия усилит систему противовоздушной обороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступление таких ракет на Украину не сможет изменить ситуацию на фронте.

    12 октября 2025, 15:34 • Новости дня
    Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине
    Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время игры в гольф с внучкой Кай президент США Дональд Трамп сделал заявление о ситуации между Россией и Украиной.

    Он выразил надежду, что ему удастся добиться прекращения конфликта между российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Мы проделали большую работу: я остановил семь войн. Семь! И, надеюсь, мы добьемся того, чтобы Путин и Зеленский перестали убивать всех подряд», – заявил Трамп своей внучке.

    На вопрос Кай о том, как проходит его работа в Белом доме, глава государства отметил, что хорошо проводит время, и подчеркнул успехи своей администрации. Трамп также добавил, что во время игры в гольф размышляет не об игре, а о внешней политике, в частности о России и Китае.

    В пятницу Трамп выразил благодарность Путину за слова о вкладе американского президента в разрешение длящихся десятилетиями конфликтов.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами.

    10 октября 2025, 20:40 • Новости дня
    Трамп поблагодарил Путина за слова о вкладе в разрешение конфликтов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за слова о вкладе американского президента в разрешение длящихся десятилетиями конфликтов.

    В своей публикации в Truth Social Трамп написал: «Спасибо вам, президент Путин!», сопроводив пост фрагментом речи российского лидера, передает ТАСС.

    В опубликованном видеофрагменте Путин заявил, что Трамп «реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы». Российский президент подчеркнул, что действия американского лидера направлены на поиск решения затяжных конфликтов.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами.

    10 октября 2025, 19:20 • Новости дня
    NYT: Мадуро предлагал США контроль над венесуэльской нефтью и золотом
    NYT: Мадуро предлагал США контроль над венесуэльской нефтью и золотом
    @ RONALD PENA/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Венесуэльский лидер намеревался снизить напряженность с США, открыв американским компаниям путь к нефтяным и золотым проектам страны.

    Газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти Венесуэлы предлагали администрации Дональда Трампа доступ к своим природным ресурсам, чтобы избежать конфликта и снизить напряженность, передает ТАСС.

    Согласно сведениям издания, Николас Мадуро был готов предоставить американским компаниям доступ ко всем существующим и будущим нефтяным и золотодобывающим проектам, а также направить торговлю нефтью из Китая в США и предоставить преференции американскому бизнесу.

    Венесуэльским чиновникам удалось согласовать часть экономических уступок, однако по политическим вопросам договориться не удалось. В результате администрация Трампа отклонила предложение, а последующее прекращение переговоров с Белым домом, по данным источников, окончательно поставило точку в попытках дипломатического урегулирования конфликта.

    Одновременно США продолжили обвинять венесуэльские власти в недостаточной борьбе с наркоторговлей. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря не менее трех лодок с людьми, подозреваемыми в перевозке наркотиков из Венесуэлы.

    Дональд Трамп в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН заявил, что американские вооруженные силы продолжат операции против судов, связанных с венесуэльскими наркокартелями. Американские СМИ не исключают, что удары могут быть нанесены и по объектам на территории Венесуэлы в ближайшие недели.

    Николас Мадуро неоднократно подчеркивал, что страна сталкивается с самой серьезной угрозой вторжения со стороны США за столетие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН соберется для обсуждения ситуации вокруг Венесуэлы. В Осло объявили лауреата Нобелевской премии мира, им стала политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Риски непосредственной военной операции США против Венесуэлы в последнее время возросли. На этом фоне президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал стратегический договор с Россией как реакцию на обострение ситуации.

    11 октября 2025, 02:05 • Новости дня
    Трамп объявил о 100-процентных пошлинах на товары из КНР с ноября
    Трамп объявил о 100-процентных пошлинах на товары из КНР с ноября
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Соединенные Штаты Америки с 1 ноября введут дополнительные 100-процентные пошлины на импорт из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение американского производства, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от любых дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем), Соединенные Штаты Америки установят 100-процентный тариф для Китая, сверх любого тарифа, который они платят в настоящее время», – написал он в Truth Social.

    По данным CBS Nesw, решение Трампа вызвано новыми мерами экспортного контроля Китая, что ознаменовало собой значительную эскалацию торговой войны между США и КНР.

    Заявление Трампа последовало через несколько часов после того, как он пригрозил повышением пошлин для Китая. Он указал на новые китайские правила, которые требуют от компаний получения специального разрешения на экспорт продукции, содержащей даже следовые количества редкоземельных элементов из Китая, даже если она произведена за пределами страны.

    Китай добывает и перерабатывает большую часть редкоземельных металлов в мире, которые являются важнейшими минералами, используемыми для производства таких продуктов, как полупроводники, аккумуляторы для электромобилей, реактивные двигатели и оборонное оружие.

    «Невозможно поверить, что Китай мог пойти на такие действия, но они это сделали, а остальное уже история», – написал Трамп в пятничном послании, анонсируя новые пошлины и назвав меры экспортного контроля Китая «чрезвычайно агрессивными» и «моральным позором».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп в начале сентября заявлял, что в течение одной-двух недель рассчитывает понять, насколько у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    FT писала, что встреча Трампа с Си на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 31 октября в Южной Корее, может не состояться из-за разногласий.

    Власти Китая включили 14 западных оборонных предприятий в черный список, запретив любые сделки и сотрудничество с ними на территории страны, сообщило Министерство коммерции КНР.

    12 октября 2025, 17:26 • Новости дня
    Зеленский сообщил о втором разговоре с Трампом за два дня

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении повторных телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых затронули вопросы обороны и дальнобойности.

    Зеленский заявил о втором за два дня телефонном разговоре с Трампом, передает РИА «Новости». Зеленский сообщил об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, отметив, что накануне стороны договорились обсудить ряд конкретных тем.

    «Разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня... Вчера договорились относительно определенной тематики на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись», – подчеркнул украинский лидер. Он также отметил, что в ходе беседы был затронут вопрос усиления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойности средств ПВО на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским по вопросу возможной передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    10 октября 2025, 14:39 • Новости дня
    Белый дом отреагировал на решение о Нобелевской премии мира

    Белый дом обвинил Нобелевский комитет в предпочтении политики миру

    Tекст: Вера Басилая

    Нобелевский комитет наглядно продемонстрировал, что политика для него оказалась важнее мира, сообщил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун.

    По словам Чуна, президент США Дональд Трамп продолжит заключать мирные соглашения по всему миру, прекращать войны и спасать жизни, передает ТАСС.

    «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира», – написал Чун.

    Причиной критики со стороны Белого дома стало присуждение Нобелевской премии мира оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.

    Ранее Нобелевскую премию мира присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо за продвижение демократических прав.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию мира, поскольку завершил семь войн менее чем за год своего президентства.

    В МИД России назвали решение о присуждении премии вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

    13 октября 2025, 11:41 • Новости дня
    Медведев: Поставка «Томагавков» Украине кончится плохо для Трампа
    Медведев: Поставка «Томагавков» Украине кончится плохо для Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Передача ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву может «плохо кончиться», прежде всего для «бизнес-миротворца» Дональда Трампа и США, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале угрозы Дональда Трампа поставить ракеты Tomahawk на Украину.

    По словам Медведева, Трамп вновь заявил, что если президент России не решит вопрос украинского конфликта, то «для него это плохо кончится». Политик отметил, что такие угрозы звучат уже не впервые.

    Медведев подчеркнул, что если речь идет о ракетах Tomahawk, то ситуация «может кончиться плохо для всех, и прежде всего – для самого Трампа»

    «Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно», – подчеркнул Медведев.

    По его словам, запуск таких ракет будет рассматриваться как действие США, а не Киева.

    Медведев отметил, что надеется – это всего лишь очередная пустая угроза, вызванная затянувшимися переговорами. Он иронично сравнил такие заявления с угрозами о появлении американских атомных подлодок вблизи России.

    «Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины», – пошутил Медведев.

    Ранее Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским о вероятной передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk американского производства.

    Президент России Владимир Путин предупредил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения России и США.

    Трамп уже однажды предупреждал бывшего президента России Медведева «следить за речью». Между Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».

    11 октября 2025, 22:26 • Новости дня
    FT: США готовят ответ на ограничения Китая по редкоземельным металлам

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты готовят ряд ответных шагов на китайские меры по ограничению экспорта редкоземельных металлов, сообщает газета Financial Times.

    Издание пишет, что Вашингтон рассматривает различные шаги для противодействия Пекину в торговой сфере, передает РИА «Новости».

    Financial Times пишет, что США готовят новые экспортные ограничения и внесение китайских групп в торговый черный список. Эти меры призваны защитить американские интересы.

    Министерство коммерции КНР с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров. Он затронет средние и тяжелые редкоземельные элементы, литиевые батареи, а также оборудование для их добычи и переработки.

    Ранее власти Китая включили 14 западных оборонных предприятий в черный список, запретив любые сделки и сотрудничество с ними на территории страны.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США с первого ноября или раньше введут 100% пошлину на товары из Китая.

    Трамп объяснил это решение «агрессивной позицией» КНР в сфере торговли.

    FT писала, что встреча Трампа с Си на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 31 октября в Южной Корее, может не состояться из-за разногласий.

    Американист Рафаэль Ордуханян предположил, что эти угрозы могут оказаться пшиком.

    11 октября 2025, 22:59 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал Соглашения Авраама противоречащими идеалам страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал Соглашения Авраама (договоры о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, которые были подписаны в 2020–2021 годах), противоречащими идеалам страны, из-за чего исламская республика к ним никогда не присоединится.

    «Президент США Дональд Трамп обычно выражает интересующие его вопросы в разных форматах. Хотя Соглашения Авраама и связаны неразрывно со святым именем, их основа коварна: это план лишить палестинский народ его законных прав, признать фальшивый оккупационный режим и нормализовать отношения с оккупационным, преступным, геноцидным и детоубийственным режимом», – приводит слова Арагчи агентство IRNA.

    По его словам, позиция Исламской Республики Иран была совершенно ясна с самого начала и остается такой: этот план не соответствует идеалам страны, и так останется навсегда.

    Глава МИД Ирана поделился сомнениями и в отношении обещаний США по восстановлению Газы и нормализации жизни в анклаве.

    «Сомнения есть не только у нас, практически все иностранные официальные лица, с которыми я разговариваю, включая многих министров иностранных дел стран региона, все выражают сомнения относительно следующих этапов этого соглашения. Именно поэтому, если вы обратите внимание, все региональные официальные лица, те, кто участвовал в переговорах о прекращении огня, и даже силы сопротивления, сейчас говорят только о первой фазе», – сказал он.

    Совершенно очевидно, подчеркнул министр, что после завершения первой фазы начнутся более сложные этапы, и тогда станет ясно, в какой степени американские официальные лица и другие стороны будут придерживаться данных ими заявлений и обещаний.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

    Власти сектора Газа планируют обеспечить порядок в регионе, разместив подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территории. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем сомнителен новый план примирения Израиля и ХАМАС.

