Нетаньяху с Герцогом встретили Трампа в аэропорту Израиля

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара, а также президент страны Ицхак Герцог с супругой Михаль в эти минуты приветствуют президента США Дональда Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, передает РИА «Новости».

Канцелярия израильского премьера официально подтвердила встречу высоких гостей.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху с супругой и президент Ицхак Герцог с супругой встречают президента США Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона», – говорится в заявлении. Визит Трампа в Израиль сопровождается повышенным вниманием СМИ.

Кадры прибытия и церемонии встречи транслируются в прямом эфире ведущими телеканалами Израиля, а также доступны через YouTube. Самолет Трампа приземлился в аэропорту, что стало началом его официального визита в страну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток. Американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.



