Нетаньяху с Герцогом встретили Трампа в аэропорту Израиля
Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль, где его встретили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог с супругами.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара, а также президент страны Ицхак Герцог с супругой Михаль в эти минуты приветствуют президента США Дональда Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, передает РИА «Новости».
Канцелярия израильского премьера официально подтвердила встречу высоких гостей.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху с супругой и президент Ицхак Герцог с супругой встречают президента США Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона», – говорится в заявлении. Визит Трампа в Израиль сопровождается повышенным вниманием СМИ.
Кадры прибытия и церемонии встречи транслируются в прямом эфире ведущими телеканалами Израиля, а также доступны через YouTube. Самолет Трампа приземлился в аэропорту, что стало началом его официального визита в страну.
