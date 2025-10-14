Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.0 комментариев
Названа необходимая для восстановления сектора Газа сумма
В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов
Восстановление разрушенного сектора Газа, по предварительным оценкам, обойдется в сумму около 70 млрд долларов, заявил специальный представитель администратора по программе помощи палестинскому народу Программы развития ООН (ПРООН) Яко Силлиерс.
По словам Силлиерса, сумма в 70 млрд долларов была названа на основании совместной оперативной оценки ущерба, проведенной ООН, Европейским союзом и Всемирным банком, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что восстановление потребует тщательной расстановки приоритетов и выбора ключевых территорий для реконструкции.
По словам представителя ПРООН, не все районы сектора Газа могут быть восстановлены.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.
Он также заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.