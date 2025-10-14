  • Новость часаЭксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    14 октября 2025, 14:12 • Новости дня

    Названа необходимая для восстановления сектора Газа сумма

    В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Восстановление разрушенного сектора Газа, по предварительным оценкам, обойдется в сумму около 70 млрд долларов, заявил специальный представитель администратора по программе помощи палестинскому народу Программы развития ООН (ПРООН) Яко Силлиерс.

    По словам Силлиерса, сумма в 70 млрд долларов была названа на основании совместной оперативной оценки ущерба, проведенной ООН, Европейским союзом и Всемирным банком, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что восстановление потребует тщательной расстановки приоритетов и выбора ключевых территорий для реконструкции.

    По словам представителя ПРООН, не все районы сектора Газа могут быть восстановлены.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Он также заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    13 октября 2025, 19:07 • Новости дня
    Медведев: Война на Ближнем Востоке продолжится до создания палестинского государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    Он подчеркнул, что решение конфликта возможно только при выполнении положений резолюций ООН о создании палестинского государства, передает РИА «Новости».

    «Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных – это, конечно, хорошо, но это ничего не решит. Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают», – отметил Медведев в публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.

    14 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Фридрих Мерц не играл никакой роли на саммите в Шарм-эль-Шейхе по урегулированию конфликта в секторе Газа, так Германия расплачивается за политику Анналены Бербок на посту главы МИД, пишет Berliner Zeitung.

    В публикации Berliner Zeitung отмечается, что Германия потеряла доверие не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге, передает РИА «Новости».

    Автор подчеркивает, что экс-министр иностранных дел Анналена Бербок, бывший канцлер Олаф Шольц и нынешний глава правительства Фридрих Мерц растеряли это влияние из-за своих действий и заявлений.

    Особое внимание в статье уделено роли Мерца на прошедшем саммите, где он не принимал участия в ключевых обсуждениях, не давал пресс-конференций и фактически остался в стороне от главных событий. По мнению автора, одной из причин изоляции стали неосторожные заявления Бербок в октябре 2024 года, которые могли быть восприняты как оправдание действий Израиля против мирного населения.

    «Сегодня Германия расплачивается за эту политику. В Шарм-эль-Шейхе изоляция страны становится очевидной», – констатирует Berliner Zeitung.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. США, Египет, Катар и Турция приняли декларацию по Ближнему Востоку.

    Бербок была назначена председателем Генассамблеи ООН.

    13 октября 2025, 19:56 • Видео
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    13 октября 2025, 22:31 • Новости дня
    Участники «саммита мира» заявили о подорванном миропорядке из-за конфликта в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Участники «саммита мира» в египетском Шарм-эш-Шейхе пришли к единому мнению, что военный конфликт в Газе существенно подорвал существующий миропорядок и чувство безопасности у всех народов региона.

    В итоговом заявлении встречи в Шарм-эш-Шейхе отмечается, что конфликт в секторе Газа ослабил стабильность и уверенность народов Ближнего Востока, передает ТАСС.

    Участники «саммита мира» в египетском Шарм-эш-Шейхе пришли к единому мнению, что военный конфликт в Газе существенно подорвал существующий миропорядок и чувство безопасности у всех народов региона. В итоговом документе говорится, что мир увидел, что международное сообщество начало постепенно утрачивать чувство гуманности.

    На встрече было принято решение о тесном сотрудничестве для реализации положений соглашения по Газе. Особое внимание уделено необходимости объединения усилий международного сообщества для выполнения достигнутых договоренностей, среди которых полное прекращение огня, завершение обмена заложниками и заключенными, вывод израильских войск, а также доставка гуманитарной и чрезвычайной помощи в сектор.

    Египет подтвердил свою поддержку законных прав палестинского народа на безопасную и мирную жизнь в независимом государстве в границах 1967 года. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет будет работать с региональными и мировыми партнерами для построения справедливого и мирного Ближнего Востока, основанного на равенстве и добрососедстве.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте.

    До этого Трамп объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    13 октября 2025, 15:56 • Новости дня
    Москалькова призвала ООН вмешаться в ситуацию с россиянами в Латвии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка обратить внимание на ситуацию с россиянами в Латвии.

    По словам Москальковой, она обратилась к международному чиновнику с просьбой сделать все возможное для прекращения «беззакония, безнравственных и нарушающих нормы международного права действий» в отношении россиян, не подтвердивших знание латышского языка, передает ТАСС.

    Ранее директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что Латвия собирается депортировать более 800 россиян, нарушивших правила миграционного законодательства.

    Напомним, спикер МИД России Мария Захарова назвала нацизмом действия Латвии против россиян.

    13 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    ХАМАС опубликовал имена погибших заложников перед передачей тел Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», действующая как военное крыло ХАМАС, объявила о готовящейся передаче Израилю тел четырех погибших заложников и назвала их имена.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения, говорится, что тела Гая Илуза, Йоси Шараби, Бипина Джоши и Даниэля Переза будут переданы израильской стороне в понедельник, 13 октября, передает ТАСС.

    Ранее в секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    14 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    США, Турция, Катар и Египет приняли декларацию по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, заявили США, Турция, Катар и Египет в совместной декларации.

    В совместной декларации, опубликованной на сайте Белого дома, США, Турция, Катар и Египет выразили приверженность разрешать дальнейшие споры на Ближнем Востоке исключительно дипломатическими методами, передает ТАСС.

    «Мы признаем, что Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, застопорившихся переговоров или частичного, неполного или избирательного применения достигнутых договоренностей», – говорится в декларации.

    В декларации особо подчеркивается важность построения такого мира, при котором и палестинцы, и израильтяне смогут процветать «при защите их основных прав человека, гарантиях безопасности и уважении достоинства», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.

    14 октября 2025, 01:50 • Новости дня
    ХАМАС объявило о готовности наладить отношения с Палестинской администрацией

    Tекст: Антон Антонов

    Движение ХАМАС выразило готовность начать новый этап взаимодействия с Палестинской национальной администрацией, которую возглавляет президент Палестины Махмуд Аббас, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя ХАМАС.

    «Мы готовы открыть новую страницу в отношениях с Палестинской администрацией», – приводит текст сообщения ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

    Также в ХАМАС заявили, что тема разоружения в секторе Газа преувеличена, и выразили убежденность в возможности урегулирования этого вопроса. Подчеркивается, что «разоружение – это сложный и запутанный вопрос.

    В организации считают, что решения по сдаче оружия и будущему управлению сектором Газа должны приниматься на основе национального консенсуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинские группировки освободили 20 израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Израиль освободил почти 2 тыс.  палестинцев.

    Израиль в 2005 году вывел войска и еврейские поселения из сектора Газа, после чего контроль перешел к ПНА. Однако победа ХАМАС на парламентских выборах привела к расколу с движением ФАТХ и полной передаче власти в Газе радикалам, а ПНА сохранила контроль над Западным берегом Иордана. Власти Палестины регулярно заявляют о намерении восстановить юрисдикцию ПНА над сектором Газа.

    14 октября 2025, 08:39 • Новости дня
    Мать Харкина: Сын содержался в плену ХАМАС лучше других благодаря России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Максим Харкин содержался в плену ХАМАС в более комфортных условиях, чем другие заложники, рассказала мать освобожденного Наталья Харкин.

    По ее словам, условия содержания Максима Харкина в плену ХАМАС были лучше, чем у других заложников, передает ТАСС.

    Харкин добавила: «Максим там находился в более хороших условиях, [чем другие заложники]. Он мне сказал, что это благодаря Владимиру Владимировичу Путину».

    Мать отметила, что Максим значительно похудел за время плена – он потерял около 30 килограммов веса. Несмотря на это, по ее словам, молодой человек остался крепким и сильным. Она также добавила, что парень сейчас очень бледен, но находится в хорошем моральном состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. Семь израильских заложников переданы Красному Кресту в Газе. Вторая группа израильских заложников также передана Красному Кресту.

    14 октября 2025, 05:45 • Новости дня
    Организатор «Евровидения» решил не проводить голосование по участию Израиля

    EBU отменил голосование по участию Израиля в «Евровидении»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейский вещательный союз (EBU) отменил запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году, сообщает организатор конкурса.

    «Организаторы песенного конкурса »Евровидение« не станут проводить в ноябре онлайн-встречу для голосования по вопросу участия Израиля», – приводит текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Обсуждение этого вопроса перенесено на декабрь, когда совет директоров EBU соберется на сезонную генеральную ассамблею. Решение связано с перемирием на Ближнем Востоке.

    Ранее EBU направил участникам конкурса письмо, в котором анонсировалось голосование по вопросу о недопуске израильской телекомпании Kan к трансляции Евровидения. Поводом для такого шага стали угрозы бойкота со стороны вещателей из Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении в случае участия Израиля в конкурсе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Евровидение» пройдет в Вене, финал состоится 16 мая. Общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль. Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие.

    14 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    Hurriyet: Турция требовала исключить Нетаньяху из саммита по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анкара настояла на недопустимости присутствия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на саммите по Газе, и ее позицию поддержали несколько других стран-участников встречи, сообщила газета Hurriyet.

    Турция до последнего момента пыталась добиться исключения израильского премьера Биньямина Нетаньяху из списка участников саммита по Газе, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Huriyet.

    К дипломатическим усилиям Анкары, как сообщается, присоединились и другие государства, поддержавшие протест.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил египетские власти, что не будет участвовать в саммите при присутствии Нетаньяху, отмечает Milat.

    По данным агентства Anadolu, самолет с Эрдоганом перед посадкой в Шарм-эш-Шейхе некоторое время кружил над Красным морем, прежде чем благополучно приземлиться. Причины необычного маневра экипажа в администрации президента Турции не прокомментировали.

    «Турция выразила протест против участия Нетаньяху, и эта позиция была поддержана другими государствами. Одним словом, Анкара до последней минуты вела интенсивные дипломатические переговоры по данному вопросу и не допустила участия Нетаньяху в саммите», – заявила журналист Ханде Фырат, сопровождавшая Эрдогана.

    По ее словам, делегация Турции начала активные действия сразу после получения сообщения о возможном прибытии израильского премьера. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан связался с американским коллегой Марко Рубио и предупредил: если Нетаньяху появится на саммите, Турция откажется от участия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники «саммита мира» отметили подрыв глобального миропорядка в результате конфликта в Газе. Турция взяла на себя обязательство восстановить инфраструктуру Газы. Дональд Трамп заявил о наступлении мира на Ближнем Востоке.

    14 октября 2025, 08:47 • Новости дня
    Премьер Малайзии объяснил отсутствие страны на саммите по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Малайзии не получило приглашение на саммит в Египте, так как не полностью поддержало американский план урегулирования ситуации в Газе, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим.

    По его словам, Малайзия не получила приглашение на мирный саммит по Газе в Египте из-за того, что страна не поддержала в полном объеме 20-пунктовый план бывшего президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Ибрагим подчеркнул, что в работе саммита участвовали лишь те государства, которые полностью одобрили американскую инициативу.

    «Малайзия не была приглашена, поскольку мы выразили поддержку с оговорками. Нашим условием было принятие всеобъемлющего решения о возвращении палестинцев, которые были насильственно депортированы», – заявил премьер.

    Глава правительства Малайзии сообщил, что 7 октября получил специальное письмо от переговорщиков ХАМАС, в котором содержалась поддержка плана Трампа. Сейчас, по словам премьера, Малайзия согласна с этим планом, поскольку он может положить конец войне в Газе и обеспечить возвращение палестинцев на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники «саммита мира» заявили, что конфликт в Газе подорвал международный миропорядок. Турция возложила на себя ответственность за восстановление инфраструктуры Газы. Дональд Трамп объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке.

    14 октября 2025, 08:41 • Новости дня
    Байден поблагодарил Трампа за прекращение конфликта в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент США Джо Байден поблагодарил команду Дональда Трампа за успешные усилия по прекращению огня в секторе Газа.

    Бывший президент США Джо Байден поблагодарил экс-президента Дональда Трампа и его администрацию за прекращение огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    Байден отметил, что сейчас при поддержке США и всего мира Ближний Восток находится на пути к миру, который, как он надеется, будет прочным, а будущее для израильтян и палестинцев станет безопасным и достойным.

    Политик также подчеркнул, что его команда приложила усилия для прекращения конфликта, возвращения домой захваченных израильских заложников и оказания гуманитарной помощи мирным жителям Палестины. Байден добавил, что путь к соглашению оказался нелегким.

    Он признался, что с облегчением воспринял сообщение о прекращении огня. Байден добавил, что особенно рад возвращению домой израильтян, которые прошли через крайне тяжелые испытания, а также выразил сочувствие мирному населению Газы, пережившему огромные потери.

    Президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.

    Трамп пообещал заняться урегулированием конфликта на Украине после решения вопроса с Газой.

    Эксперты указывают на обреченность очередной «победы» Трампа.

    14 октября 2025, 11:25 • Новости дня
    Пескова спросили о возможной встрече Путина с освобожденным ХАМАС Харкиным

    Песков: Путин пока не планирует встречу с освобожденным ХАМАС Харкиным

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президента России Владимира Путина с освобожденным из плена ХАМАС уроженцем Донбасса Максимом Харкиным пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что у Владимира Путина нет планов встречи с Максимом Харкиным, которого недавно освободили из плена ХАМАС. Он добавил, что в Кремле разделяют общую радость по случаю того, что Харкин на свободе, пишут «Известия».

    Ранее мать Максима Харкина заявила, что ее сын содержался в плену у ХАМАС лучше других благодаря поддержке России.

    В понедельник в ХАМАС сообщили, что освободили всех израильских заложников, среди которых оказался уроженец Донбасса Максим Харкин.

    14 октября 2025, 12:29 • Новости дня
    ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС обвинило израильских военных в гибели нескольких жителей сектора Газа, что стало нарушением перемирия.

    Заявление с обвинениями в адрес Армии обороны Израиля появилось в Telegram-канале представителя ХАМАС Хазема Касема, передает ТАСС.

    По словам Касема, гибель нескольких жителей Газы от действий израильских военных стала нарушением режима прекращения огня.

    Представитель ХАМАС также призвал международных посредников усилить контроль за действиями Израиля и не позволять ему уклоняться от взятых на себя обязательств.

    Ранее Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Эксперты подчеркнули обреченность очередной «победы» Трампа.

    14 октября 2025, 14:18 • Новости дня
    Foreign Affairs: Перемирие в Газе лишь временная пауза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС принесло временную передышку после освобождения заложников и вывода израильских войск из Газы, Достигнутое соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС назвали временной передышкой без политического урегулирования.

    Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа, рассматривается как временная пауза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Foreign Affairs.

    В статье подчеркивается: «Это прекращение огня будет лишь паузой, прерыванием в долгой и мрачной истории, если его в итоге не соединить с будущим политическим урегулированием, которое учитывало бы законные стремления и израильтян, и палестинцев – к двум государствам».

    Авторы отмечают, что перемирие стало возможным после освобождения всех израильских заложников и вывода израильских войск из Газы. По их мнению, достигнутая пауза принесла облегчение, однако не может обеспечить долгосрочный мир без четкого и конкретного политического плана.

    Журнал подчеркивает, что арабские государства и палестинская сторона поддержали американский план, но их дальнейшая позиция зависит от готовности США подтвердить приверженность идее создания двух государств. В публикации также говорится, что несмотря на позицию израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в израильском и палестинском гражданском обществе продолжаются дискуссии о возможных форматах мирного сосуществования, в том числе по моделям конфедерации, подобным инициативе «A Land for All».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в Газе.

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

