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Россия и Белоруссия решили объединить усилия в выставочной деятельности
Россия и Белоруссия подписали соглашение об объединении усилий в выставочной деятельности
Российские и белорусские специалисты по организации выставок договорились о совместной работе. Опыт проведения международной выставки-форума «Россия» будет использован для развития конгрессно-выставочной деятельности в Белоруссии.
В Минске состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между российским АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» и белорусским «Национальным выставочным центром «БелЭкспо». Документ направлен на обмен опытом и знаниями в сфере организации выставок и культурных мероприятий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В соответствии с соглашением опыт проведения выставки-форума «Россия» будет использоваться в мероприятиях «БелЭкспо». Кроме того, стороны договорились об обмене профессиональными знаниями и опытом в организации конгрессно-выставочной деятельности и культурных мероприятий.
Генеральный директор АНО «ДВД «Россия» Наталья Виртуозова подчеркнула важность сотрудничества двух стран в сфере выставочной деятельности. По ее словам, Россия и Белоруссия обладают огромным потенциалом для привлечения туристов и развития бизнеса, и совместные проекты позволят более активно рассказывать о достижениях друг друга. Виртоузова также пригласила участников церемонии посетить Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее», который станет первым мероприятием Национального центра «Россия».
Директор «БелЭкспо» Сергей Баран выразил благодарность российским коллегам за готовность поделиться опытом проведения масштабной выставки-форума «Россия». «Это мероприятие сломало все стереотипы и перевернуло конгрессно-выставочную отрасль», – сказал он.