Tекст: Дмитрий Зубарев

Войска России 27 ноября развили наступательные действия на Сумском и Харьковском направлениях, передает «Северный ветер». Российская авиация и ударные дроны нанесли результатыные удары по позициям ВСУ, а штурмовики продвинулись вглубь Сумской области на пяти участках, общее продвижение достигло до 500 метров. Украинская армия попыталась провести две контратаки возле Варачино и на правом фланге, но успеха не имела. Отмечено низкое моральное состояние ВСУ, зафиксированы случаи суицида среди украинских военнослужащих. На отдельных участках Теткинского и Глушковского направлений зафиксировано применение российской артиллерии и ударных дронов по позициям противника, значимых изменений линии фронта не отмечено.

В Харьковской области российские части продолжили давление в городе Волчанск, где удалось продвинуться в юго-восточной части, а также выбить украинские силы из ряда частных домов. Здесь же за сутки российские штурмовики закрепились на левобережье, продвинувшись на 450 метров. В Волчанске продолжается эвакуация обнаруженного гражданского населения, в том числе детей, ряд из которых нуждается в медицинской помощи. Также российские силы продвинулись у Лимана (до 500 метров) и в районе Вильче (до 100 метров). Попытка атаки ВСУ в районе Хатнего не увенчалась успехом, противник отошел на исходные позиции. На Липцовском участке противник активных действий не предпринимал. В течение суток потери украинской армии, по данным источника, превысили 130 человек, из них свыше 100 в Сумской и более 30 в Харьковской области. В Сумской области российские военные уничтожили САУ «Гвоздика», американскую гаубицу М114, радиолокационную станцию, шесть пусковых для беспилотников, склад с материальными средствами и связь Starlink. В Харьковской области уничтожены миномет, станция радиоэлектронной борьбы, три пусковые установки БпЛА, связь Starlink, склад боеприпасов и другая техника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения «Северяне» заняли новые позиции вблизи Волчанска и Константиновки на Харьковском направлении. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. Бойцы «Северян» выявили факт обмана командования ВСУ штурмовым группам, чтобы не допустить их бегства.