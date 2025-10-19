  • Новость часаГлава МВД Франции раскрыл подробности ограбления Лувра
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространенному мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    35 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    29 комментариев
    19 октября 2025, 15:19

    Нетаньяху поручил военным принять решительные меры против радикалов в Газе

    Нетаньяху распорядился ударить по объектам радикалов в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

    Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Биньямин Нетаньяху поручил военным принять решительные меры против радикалов в Газе, передает ТАСС. Такое решение последовало после инцидента со стрельбой на юге анклава и удара израильской армии по объектам ХАМАС в районе города Рафах.

    Израильские военные обвинили радикалов ХАМАС в грубом нарушении режима прекращения огня. После этого Нетаньяху провел консультацию с министром обороны Исраэлем Кацем и руководителями силовых структур.

    Ранее израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа.

    Палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня.

    19 октября 2025, 14:17
    Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа
    Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа
    @ Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа в ответ на нападение боевиков на подразделения ЦАХАЛ, сообщает израильская газета Times of Israel.

    Атака на израильские силы в районе Рафаха на юге сектора Газа стала причиной авиаударов, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую газету Times of Israel.

    В публикации отмечается, что боевики из сектора Газа осуществили нападение на израильских военных, после чего авиация Израиля нанесла удары по району Рафаха.

    Ранее было объявлено о вступлении в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС с 10 октября, однако обострение ситуации продолжилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников была передана Красному Кресту в Газе.

    Комментарии (2)
    17 октября 2025, 08:39
    Египет объяснил отсутствие России на саммите мира по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Пекин получили приглашения на саммит по Газе, но время на подготовку к мероприятию оказалось весьма ограниченным, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

    Россия была приглашена на саммит по Газе в Шарм-эш-Шейхе, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты во время брифинга в Нью-Дели, передает ТАСС. По его словам, сроки подготовки встречи были сжатыми, что повлияло на участие ряда стран.

    По его словам, Россия, а также Китай были приглашены, их поддержка прав палестинцев ценна, игнорировать такие крупные страны Египет не мог.

    Дипломат добавил, что Египет регулярно взаимодействует с главами внешнеполитических ведомств России и Китая, подчеркивая их значимость в решении палестинского вопроса.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Газе. Он также призвал участников саммита в Египте обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 20:20
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 20:02
    Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от аятоллы Хаменеи

    Али Лариджани в ходе визита в Россию встретился с Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Ирана.

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что в ходе визита в Россию он провел встречу с президентом Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

    «Сегодня вечером… Али Лариджани встретился с президентом России господином Путиным, чтобы передать ему послание Верховного лидера», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале иранского политика, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в ходе встречи обсудил с Путиным двусторонние вопросы, а также экономическое, региональное и международное сотрудничество между Тегераном и Москвой.

    Как писала газета ВЗЛЯД, ранее стало известно, что после телефонного разговора Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильская сторона через администрацию президента России передала Ирану послание о нежелании начинать новую войну.

    Кроме того, 2 октября вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанный в Москве в январе 2025 года.


    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 15:16
    Al Arabiya сообщил об эвакуации экипажа атакованного танкера у Йемена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Судно под камерунским флагом, пострадавшее у берегов Йемена, было покинуто экипажем из двадцати шести человек после взрыва на борту, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

    Экипаж нефтяного танкера, который был атакован у побережья Йемена, полностью эвакуирован, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Arabiya. Инцидент произошел недалеко от побережья Йемена – источники телеканала уточняют, что судно находилось под флагом Камеруна, а на его борту произошел взрыв.

    Британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, сообщила, что после взрыва танкер подал сигнал бедствия. По данным телеканала, на борту находились 26 человек, все они были эвакуированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер под флагом Камеруна подал сигнал бедствия у берегов Йемена. Хуситы ранее заявили о потоплении судна Magic Seas в Красном море. Член экипажа танкера Sounion пострадал в результате атаки хуситов.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 14:56
    Reuters: Танкер под флагом Камеруна подал сигнал бедствия у берегов Йемена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкер, находившийся под камерунским флагом, оказался в чрезвычайной ситуации после взрыва и подал сигнал бедствия в районе побережья Йемена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.

    Танкер, шедший под флагом Камеруна, подал сигнал бедствия после взрыва на борту у побережья Йемена, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters и британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.

    Инцидент произошёл примерно в 110 километрах южнее города Ахвар. После взрыва команда судна сообщила о планах покинуть корабль и запросила помощь.

    В Аденском заливе начата поисково-спасательная операция. Подробности о причинах взрыва или пострадавших пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы подтвердили атаку на греческий сухогруз Eternity C в Красном море. Хуситы объявили о потоплении судна Magic Seas в этом же регионе. Член экипажа танкера Sounion получил ранение в результате атаки хуситов.

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 22:17
    ХАМАС заявило о планах передать Красному Кресту останки израильского заложника

    Tекст: Вера Басилая

    Боевики ХАМАС согласились передать Красному Кресту останки погибшего израильского заложника, личность которого не раскрывается.

    Останки погибшего заложника будут переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста примерно в 23:00 по местному времени, передаетТАСС. Данную информацию распространила в своем телеграм-канале группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом ХАМАС.

    В сообщении указано, что тело одного из заложников было в пятницу извлечено на территории сектора Газа. Личность погибшего не называется, подробности о его судьбе и обстоятельствах гибели также не приводятся.

    Передача тела осуществляется по согласованию с Международным комитетом Красного Креста. Представители организации пока не комментировали детали процедуры.

    Ранее глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что передача останков погибших заложников из Газы затягивается из-за масштабных разрушений и сложностей с логистикой.

    Портал Axios сообщил, что переход к следующему этапу соглашения по Газе оказался невозможен из-за споров между Израилем и ХАМАС относительно возврата тел погибших заложников.

    ХАМАС ранее объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 15:08
    Израиль вернул в сектор Газа тела 15 палестинцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона передала палестинской очередную партию тел погибших, сообщило министерство здравоохранения сектора Газа в субботу.

    От Израиля получено 15 тел погибших, их передали при содействии Красного креста, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    На некоторых телах обнаружены следы жестокого обращения.

    Общее количество тел, которые были возвращены в сектор Газа с начала действия соглашения о прекращении огня, достигло 135.

    Ранее СМИ сообщали, что Германия направила своих трех невооруженных военнослужащих на юг Израиля, чтобы контролировать перемирие с ХАМАС и координировать гуманитарную помощь.

    До этого ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. Также ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 08:10
    КПП «Рафах» решили контролировать ПНА и миссия ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинская национальная администрация и сотрудники европейской миссии будут обеспечивать безопасность на палестинской стороне пограничного пункта «Рафах», сообщил губернатор египетской провинции Северный Синай Халед Мугауир.

    По его словам, силы безопасности Палестинской национальной администрации и сотрудники миссии Евросоюза будут контролировать палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа, передает ТАСС. Мугауир добавил, что пункт «Рафах» имеет две стороны: со стороны Египта и со стороны сектора Газа. «Ответственность за палестинскую его часть несут ПНА и миссия ЕС», – заявил Мугауир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников была передана Красному Кресту в Газе.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 09:35
    Израиль подтвердил опознание тела десятого заложника из Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Судмедэксперты официально подтвердили личность десятого заложника, тело которого было возвращено из сектора Газа согласно договоренности, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху в субботу.

    Израильские судмедэксперты завершили процедуру опознания тела десятого заложника, возвращенного палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения, передает РИА «Новости». Как сообщили в канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху, специалисты Национального центра судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией и военным раввинатом подтвердили, что речь идет о заложнике Элиягу Маргалите.

    Военные уведомили его родственников о завершении процедуры и возвращении тела на территорию Израиля. В офисе премьер-министра отметили, что ХАМАС обязан выполнять взятые на себя обязательства по возвращению похищенных лиц в рамках достигнутых договоренностей.

    «Мы не пойдем на компромисс в этом вопросе и приложим все усилия, пока не вернем всех погибших заложников», – заявили представители канцелярии Нетаньяху.

    На текущей неделе палестинские радикалы передали Израилю тела десяти погибших заложников из числа двадцати восьми, удерживаемых на момент вступления в силу перемирия в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников оказалась передана Красному Кресту в Газе.

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 09:18
    Глава МИД Египта назвал причину задержки передачи тел заложников Израилю

    Глава МИД Египта Абдель Аты назвал причину задержки передачи тел заложников Израилю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Передача останков погибших заложников из Газы затягивается из-за масштабных разрушений и сложностей с логистикой, а не по вине ХАМАС, заявил в ходе визита в Нью-Дели глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

    По его словам, процесс возврата тел заложников из Газы осложнен из-за значительных разрушений, а не из-за отказа ХАМАС выполнять условия перемирия, передает ТАСС.

    Абдель Аты отметил: «Мы все еще ждем передачи останков [заложников], потому что это очень сложный процесс, и не потому, что ХАМАС не выполняет свои обязательства, а из-за проблем с материально-техническим обеспечением».

    По словам Абдель Аты, на территории Газы наблюдаются огромные разрушения, множество обломков и взрывных устройств, что существенно затрудняет поисковые работы и передачу тел Израилю. Министр подчеркнул, что для завершения этой процедуры потребуется дополнительное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля заявили о трудностях в переговорах по Газе из-за вопроса возврата тел погибших. В аэропортах США и Канады прозвучали заявления в поддержку ХАМАС. Армия обороны Израиля получила два тела заложников ХАМАС от Международного комитета Красного Креста.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 03:40
    США предупредили страны-гаранты на случай нарушения перемирия со стороны ХАМАС

    США предупредили страны-гаранты на случай нарушения перемирия ХАМАС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американская сторона предупредила страны-гаранты о сведениях готовящейся атаки со стороны ХАМАС против палестинских граждан в Газе, говорится в заявлении Госдепартамента.

    США заявили, что обладают достоверной информацией о подготовке ХАМАС к нарушению условий перемирия и нападению на мирных жителей Газы. Если ХАМАС реализует этот план, действия будут расценены как серьезное нарушение соглашения о прекращении огня.

    Гаранты мирного соглашения требуют от ХАМАС соблюдать условия перемирия и не допускать атак против гражданского населения.

    «В случае осуществления этой атаки будут предприняты меры по защите населения Газы и сохранению целостности перемирия», – говорится в заявлении Госдепа.

    США и другие страны-гаранты подтвердили свою приверженность обеспечению безопасности мирных жителей, сохранению спокойствия на территории и продвижению мирных инициатив в регионе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля. При этом, несколько дней спустя, ХАМАС обвинило израильских военных в гибели нескольких жителей сектора Газа, что стало нарушением перемирия.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 14:31
    Бундесвер отправил троих военных Бундесвера в Израиль для обеспечения перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трех невооруженных военнослужащих из Германии направят на юг Израиля для контроля за перемирием с ХАМАС и координации гуманитарной помощи, сообщил таблоид Bild со ссылкой на минобороны Германии.

    Бундесвер отправит трех невооруженных военнослужащих на юг Израиля для обеспечения режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС, а также для очистки региона от последствий войны и содействия гуманитарной помощи, передает РИА «Новости». Как сообщает Bild со ссылкой на минобороны Германии, два штабных офицера и бригадный генерал прибудут в район операции на следующей неделе. Они будут работать в гражданско-военном координационном центре под руководством США.

    По данным издания, немецкие военные будут находиться в форме, но без оружия. Центр, в котором будут служить около 200 представителей разных стран, располагается на юге Израиля рядом с сектором Газа и пока еще формируется.

    Основные задачи немецких военных – контроль за выполнением режима прекращения огня, участие в ликвидации последствий боевых действий и координация всех гуманитарных процессов в регионе. Кроме того, центр займется подготовкой к созданию Международных сил по стабилизации в секторе Газа, что предусмотрено второй фазой мирного плана президента США Дональда Трампа. В министерстве обороны Германии уточнили, что речь идет о вопросах интеграции, обучения и логистики.

    Мандат бундестага для участия Германии не требуется, так как участие в вооруженной операции не предусмотрено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников также передана Красному Кресту в Газе.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 00:40
    Армия Израиля получила в Газе еще два тела погибших заложников от МККК

    Tекст: Ирма Каплан

    Как сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, войска ЦАХАЛа в секторе Газа недавно получили от Международного Комитета Красного Креста (МККК) еще два гроба, в которых, как заявлено, находятся тела двух погибших заложников.

    «Гробы были забраны Красным Крестом у ХАМАС на юге Газы. Армия обороны Израиля намерена осмотреть их, затем украсить их израильскими флагами и провести короткую церемонию под руководством военного раввина», – пишет Times of Israel.

    Издание уточняет, что останки затем доставят судебно-медицинский институт Абу-Кабир в Тель-Авиве для идентификации с целью подтверждения их принадлежности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, судмедэксперты Израиля 15 октября завершили  процедуру идентификации трех заложников, чьи тела были возвращены палестинским движением ХАМАС.

    При этом глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что передача останков погибших заложников из Газы затягивается из-за масштабных разрушений и сложностей с логистикой.

    Днем ранее ХАМАС заявило о планах передать Красному Кресту останки израильского заложника.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 02:12
    МИД Катара сообщил о договоренности Афганистана и Пакистана прекратить огонь

    Tекст: Ирма Каплан

    МИД Катара сообщил об итогах очередного раунда переговоров между представителями Афганистана и Пакистана, посредниками между которыми выступали Катар и Турция.

    «В ходе раунда стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов для установления мира и укрепления стабильности между странами», – приводит ТАСС сообщение со страницы МИД Катара в соцсети X.

    Напомним, официальный представитель афганского правительства Забихулла Муджахид сообщал, что в катарской столице пройдет встреча делегаций Афганистана и Пакистана, где ключевым вопросом станут недавние авиаудары в провинции Пактика.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при очередной эскалации вооруженные силы Пакистана нанесли удар по позициям в Афганистане, а также пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов. В результате авиаудара ВВС Пакистана погибли восемь афганских спортсменов.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 13:46
    Министр нацбезопасности Израиля призвал Нетаньяху возобновить бои в Газе

    Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир призвал возобновить бои в Газе

    Министр нацбезопасности Израиля призвал Нетаньяху возобновить бои в Газе
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху немедленно возобновить в секторе Газа полномасштабные боевые действия.

    Министр национальной безопасности Израиля публично потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху немедленного возвращения к полномасштабным боевым действиям в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении договоренностей, передает ТАСС.

    Его заявление прозвучало после сообщений об авиаударе ВВС Израиля по южной части анклава, который был нанесен в ответ на обстрел со стороны боевиков палестинского движения ХАМАС.

    Бен-Гвир обратился к Нетаньяху с призывом возобновить бои с максимальной мощью.

    Министр подчеркнул, что считает любые переговоры с ХАМАС и надежды на их выполнение договоренностей угрозой для Израиля. Он настаивает на решительных действиях в отношении радикалов и полномасштабном военном ответе.

    Ранее палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    США заявили странам-гарантам о сведениях о готовящейся атаке ХАМАС на палестинских граждан в Газе.

    Президент США Дональд Трамп выступил на саммите по сектору Газа и объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке.

    Эксперты отметили обреченность очередной «победы» Трампа.

    Комментарии (0)
    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    У тоннеля из России в Америку появился новый шанс

    Дональд Трамп заинтересовался идеей строительства тоннеля между Россией и США под Беринговым проливом. О возможности реализации такого проекта заявил глава РФПИ, помощник президента России Кирилл Дмитриев. Какова транспортная и экономическая востребованность этого тоннеля, кто заинтересован в его строительстве и будет ли этот одновременно подземный и подводный маршрут из России в США в итоге проложен? Подробности

    «Снова ощущаю радость. Это один из эффектов реабилитации ветеранов»

    «Страх спасает, рефлексы помогают удержать концентрацию внимания. Природа не зря его придумала». Ветеран спецоперации Артем Бельский из Хабаровского края рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как боевые действия перевернули его представление о человеческих отношениях – и как собака и компьютерные игры помогли в реабилитации после возвращения с фронта. Подробности

    «Демоническая ведьма» предложила США взятку за новую войну

    «Мы приватизируем для вас всю венесуэльскую промышленность. Компании США получат огромную прибыль!». Такими словами лауреатка Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо уговаривает американцев осуществить военную интервенцию в Венесуэлу. Но за то, чтобы США этого не делали, действующая там власть тоже готова заплатить. Причем дорого. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

  • О газете
