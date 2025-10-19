Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Нетаньяху поручил военным принять решительные меры против радикалов в Газе
Нетаньяху распорядился ударить по объектам радикалов в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.
Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Биньямин Нетаньяху поручил военным принять решительные меры против радикалов в Газе, передает ТАСС. Такое решение последовало после инцидента со стрельбой на юге анклава и удара израильской армии по объектам ХАМАС в районе города Рафах.
Израильские военные обвинили радикалов ХАМАС в грубом нарушении режима прекращения огня. После этого Нетаньяху провел консультацию с министром обороны Исраэлем Кацем и руководителями силовых структур.
Ранее израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа.
Палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня.