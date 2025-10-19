Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Атака на израильские силы в районе Рафаха на юге сектора Газа стала причиной авиаударов, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую газету Times of Israel.

В публикации отмечается, что боевики из сектора Газа осуществили нападение на израильских военных, после чего авиация Израиля нанесла удары по району Рафаха.

Ранее было объявлено о вступлении в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС с 10 октября, однако обострение ситуации продолжилось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников была передана Красному Кресту в Газе.