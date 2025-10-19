Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа
Израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа в ответ на нападение боевиков на подразделения ЦАХАЛ, сообщает израильская газета Times of Israel.
Атака на израильские силы в районе Рафаха на юге сектора Газа стала причиной авиаударов, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую газету Times of Israel.
В публикации отмечается, что боевики из сектора Газа осуществили нападение на израильских военных, после чего авиация Израиля нанесла удары по району Рафаха.
Ранее было объявлено о вступлении в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС с 10 октября, однако обострение ситуации продолжилось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников была передана Красному Кресту в Газе.