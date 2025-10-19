Министр нацбезопасности Израиля призвал Нетаньяху возобновить бои в Газе

Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир призвал возобновить бои в Газе

Tекст: Вера Басилая

Министр национальной безопасности Израиля публично потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху немедленного возвращения к полномасштабным боевым действиям в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении договоренностей, передает

ТАСС.

Его заявление прозвучало после сообщений об авиаударе ВВС Израиля по южной части анклава, который был нанесен в ответ на обстрел со стороны боевиков палестинского движения ХАМАС.

Бен-Гвир обратился к Нетаньяху с призывом возобновить бои с максимальной мощью.

Министр подчеркнул, что считает любые переговоры с ХАМАС и надежды на их выполнение договоренностей угрозой для Израиля. Он настаивает на решительных действиях в отношении радикалов и полномасштабном военном ответе.

Ранее палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

США заявили странам-гарантам о сведениях о готовящейся атаке ХАМАС на палестинских граждан в Газе.

Президент США Дональд Трамп выступил на саммите по сектору Газа и объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке.

Эксперты отметили обречённость очередной «победы» Трампа.