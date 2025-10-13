Миру в Газе отмерили недолгий срок

Трампу не удастся вычеркнуть Газу из списка завершенных конфликтов

Tекст: Олег Исайченко

Война в секторе Газа завершена, заявил президент США Дональд Трамп. В понедельник он прибыл в Израиль для выступления в Кнессете (парламенте) по случаю заключения соглашения между движением ХАМАС и Израилем. В парламенте американский лидер оставил запись в гостевой книге: «Это большая честь для меня – великий и прекрасный день. Новое начало».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в приветственной речи назвал Трампа «лучшим другом» Израиля за всю историю отношений с США и поблагодарил за помощь в освобождении всех израильских заложников. Глава Белого дома, в свою очередь, охарактеризовал достигнутое как историческое событие и начало новой эры на Ближнем Востоке.

«Это не просто конец войны. Это конец эры террора и смерти и начало эры мира и надежды», – заявил он. По его мнению, достижение мирного соглашения по Газе было бы невозможно без бомбардировок объектов по обогащению урана в Иране. «Мы не собираемся начинать войну. Но если мы начнем, то мы победим в этой войне, как никто другой до этого не побеждал в войнах. И мы не будем политически корректными. Но мы не собираемся доходить до этого», – приводит слова Трампа ТАСС.

Визит Трампа в Израиль проходит на фоне вступившего 10 октября в силу режима прекращения огня в секторе Газа. Напомним, соглашение между сторонами конфликта было достигнуто на основании плана американского президента. В рамках договоренностей движение ХАМАС уже в понедельник вернуло израильской стороне 20 живых заложников. Со своей стороны Тель-Авив освободил около двух тысяч палестинских заключенных.

Согласно американской инициативе, временное управление сектором будет осуществлять аполитичный палестинский комитет технократов. Наблюдать за его работой станет международный «Совет мира», который займется администрированием и восстановлением анклава. Совет возглавит лично Трамп. В его состав также войдет бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

Вашингтон также предлагает создать в Газе временные Международные силы стабилизации (ISF). Они будут тренировать палестинскую полицию, обеспечивать безопасность границ и контролировать потоки товаров и гуманитарной помощи. «Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу», – подчеркивается в документе.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что предложение президента США – это лучшее из того, что сейчас есть на столе переговоров. По его словам, Москва считает план позитивным шагом, так как главная цель палестинского урегулирования заключается в «скорейшем прекращении кровопролития, спасении жизни людей, восстановлении сектора Газа, города Газа или того, что от них осталось», передает ТАСС.

Впрочем, в экспертной среде сомневаются в долговечности достигнутого мира. «Создается картина стремительного разрешения затяжного конфликта, где все стороны, казалось бы, получают то, что хотели: безопасность, свободу для своих граждан и политические дивиденды. Однако за внешним триумфом скрывается крайне хрупкая и потенциально взрывоопасная реальность», – пишут авторы проекта WarGonzo в своем Telegram-канале. Аналитики указывают, что текущая договоренность скорее «закапывает» проблему.

«Ключевые болевые точки остаются нетронутыми: ХАМАС, даже согласившись на временное разоружение, сохраняет контроль над Газой, где вскоре может устранить любую внутреннюю оппозицию»,

– уточнили они. «Кроме того, фундаментальная и нерешенная проблема палестинских беженцев, чье возвращение является абсолютной "красной линией" для любого израильского правительства, продолжает тлеть, делая любое соглашение временным перемирием, а не прочным миром», – добавили эксперты. По их оценкам, «принесший столь быстрое урегулирование кризис можно считать тактической победой, но стратегическим риском».

Схожей позиции придерживается израильский эксперт в области международных отношений Саймон Ципис. По его оценке, ближневосточное перемирие окажется кратковременным. Политолог связывает это с избирательным циклом в США: промежуточные выборы в Конгрессе в 2026 году и президентские – в 2028-м. «Приход к власти демократов может спровоцировать возобновление конфликта», – отмечает он.

Эксперт указывает на нерешенность ключевых проблем: Израиль не достиг цели по ликвидации ХАМАС, а движение, по некоторым данным, уже вербует новых боевиков и «готовится к повторению атаки, аналогичной нападению 7 октября». «Мирное урегулирование при Трампе вряд ли продержится более двух лет», – полагает Ципис.

В качестве решения эксперт называет создание государства Палестина, что позволит трансформировать ХАМАС в регулярные вооруженные силы. Голосование в ООН по этому вопросу может состояться уже в ноябре. Однако, по мнению политолога, возможен и иной сценарий: «Процесс могут заблокировать Нетаньяху или ультраправые силы, а возвращение демократов к власти в США кардинально изменит расстановку сил в регионе».

Востоковед Кирилл Семенов, эксперт РСМД, добавляет, что текущее перемирие может оказаться долговечнее предыдущих благодаря давлению со стороны участников саммита в Шарм-эш-Шейхе. «Грубое нарушение условий со стороны Израиля может привести к реальным международным санкциям», – уточняет он.

При этом Тель-Авив может прибегнуть к провокациям, обвинив ХАМАС в срыве договоренностей. «Участники саммита будут стремиться предотвратить возобновление боевых действий», – предполагает Семенов.

Значимым фактором аналитик называет участие палестинской делегации в переговорах наравне с израильской. «Это повышает шансы на продление перемирия», – прогнозирует эксперт.

В то же время он не исключает возобновления конфликта после первого этапа – обмена заложниками. «Дальнейшие переговоры могут заблокироваться: ХАМАС откажется от разоружения, а Израиль – от вывода войск из Газы. В этом случае новая эскалация возможна в любой момент», – заключил Семенов.