США предупредили страны-гаранты на случай нарушения перемирия со стороны ХАМАС

США предупредили страны-гаранты на случай нарушения перемирия ХАМАС

Tекст: Ирма Каплан

США заявили, что обладают достоверной информацией о подготовке ХАМАС к нарушению условий перемирия и нападению на мирных жителей Газы. Если ХАМАС реализует этот план, действия будут расценены как серьезное нарушение соглашения о прекращении огня.

Гаранты мирного соглашения требуют от ХАМАС соблюдать условия перемирия и не допускать атак против гражданского населения.

«В случае осуществления этой атаки будут предприняты меры по защите населения Газы и сохранению целостности перемирия», – говорится в заявлении Госдепа.

США и другие страны-гаранты подтвердили свою приверженность обеспечению безопасности мирных жителей, сохранению спокойствия на территории и продвижению мирных инициатив в регионе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля. При этом, несколько дней спустя, ХАМАС обвинило израильских военных в гибели нескольких жителей сектора Газа, что стало нарушением перемирия.