  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ за два вечерних часа над регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У тоннеля из России в Америку появился новый шанс
    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США
    Медведев: Бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома
    Призывавшего к беспорядкам основателя ресурса «Утро Дагестана» нашли убитым в Турции
    Вэнс объяснил галстук главы Пентагона с триколором РФ на встрече с Зеленским
    Военные Азербайджана включены в состав контингента в Газе
    Орбан: Будапешт – единственная точка в ЕC, где возможен прогресс по Украине
    Эксперт оценил появление офиса полиции Таджикистана в Москве
    Генерал Ричардс: Британия находится в состоянии гибридной войны с Россией
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    18 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    10 комментариев
    19 октября 2025, 03:40 • Новости дня

    США предупредили страны-гаранты на случай нарушения перемирия со стороны ХАМАС

    США предупредили страны-гаранты на случай нарушения перемирия ХАМАС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американская сторона предупредила страны-гаранты о сведениях готовящейся атаки со стороны ХАМАС против палестинских граждан в Газе, говорится в заявлении Госдепартамента.

    США заявили, что обладают достоверной информацией о подготовке ХАМАС к нарушению условий перемирия и нападению на мирных жителей Газы. Если ХАМАС реализует этот план, действия будут расценены как серьезное нарушение соглашения о прекращении огня.

    Гаранты мирного соглашения требуют от ХАМАС соблюдать условия перемирия и не допускать атак против гражданского населения.

    «В случае осуществления этой атаки будут предприняты меры по защите населения Газы и сохранению целостности перемирия», – говорится в заявлении Госдепа.

    США и другие страны-гаранты подтвердили свою приверженность обеспечению безопасности мирных жителей, сохранению спокойствия на территории и продвижению мирных инициатив в регионе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля. При этом, несколько дней спустя, ХАМАС обвинило израильских военных в гибели нескольких жителей сектора Газа, что стало нарушением перемирия.

    18 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публичные заявления, прозвучавшие после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят о том, что глава киевского режима не смог достичь своих целей в ходе визита в Вашингтон, пишут украинские СМИ.

    В ходе переговоров в американской столице Зеленскому не удалось добиться передачи американских ракет или усиления военной поддержки со стороны США, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Трамп отказался втягивать страну в эскалацию конфликта на Украине, это решение «сломало» стратегию Зеленского и западных сторонников эскалации, рассчитывавших на более активные действия Вашингтона против России.

    Зеленский планировал в ходе визита в США получить ракеты Tomahawk, продолжить бесплатную военную помощь и усилить давление на Россию. Однако, как отмечается, ни одну из этих задач ему реализовать не удалось.

    Во время переговоров Трамп прямо заявил, что передача ракет Tomahawk могла бы привести «ко многим плохим вещам». В ходе встречи в пятницу в Вашингтоне, как уточняет телеканал CNN, Трамп ясно дал понять Зеленскому, что Украина не получит дальнобойные ракеты.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    16 комментариев

    Напомним, Трамп усомнился в возможности передать киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk. Он пояснял, что Соединенным Штатам самим нужны такие ракеты.

    СМИ сообщали, что Трамп поменял свою позицию после беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Комментарии (8)
    18 октября 2025, 17:35 • Новости дня
    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США

    Мерц: Зеленский остался недоволен итогами визита в США

    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Визит Владимира Зеленского в США не оправдал его ожиданий, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с главой украинского режима.

    По его словам, «визит прошел не так, как хотел Зеленский». Мерц подчеркнул, что намерен продолжать поддерживать оказание европейской помощи Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-tv.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что публичные заявления, прозвучавшие после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят о том, что глава киевского режима не смог достичь своих целей в ходе визита в Вашингтон.

    В субботу в ходе переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина стремится к эскалации конфликта с Россией.

    Комментарии (2)
    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 17:00 • Новости дня
    Медведев: Бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома
    Медведев: Бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что «Россия и Украина должны признать себя победителями в конфликте». По мнению Медведева, такой подход не отражает реальной ситуации на Украине.

    В ходе встречи с Владимиром Зеленским Трамп заявил, что и Россия, и Украина могут признать себя «победителями в конфликте», указал Медведев в своем Telegram-канале. «Так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай. И дело не только в том, что нам нужна победа с известными всем условиями. Это аксиома», – подчеркнул он.

    «Дело и в том, что нынешняя бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома ни при каких условиях», – указал зампред СБ России. Это, по словам Медведева, понимает как сам Зеленский, так и его политические конкуренты. Они не простят ему потерю территорий, как ее не простят и украинские нацисты.

    «Поэтому окончание войны – смерть режиму. Так что тезис Трампа здесь не работает», – пояснил Медведев.

    Он отметил, что главе Белого дома удалось «удачно поиграть в «Томагавки» в свойственной ему манере. «И закончил партию в лучших традициях отправки ядерных субмарин. Извини, брателло, самим не хватает», – добавил зампред СБ.

    При этом Медведев заметил, что Трамп остается верен своей позиции «Это не моя война, во всем виноват маразматик Б. (Джо Байден, предыдущий президент США)». «Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий», – подвел итог Медведев.

    Напомним, в четверг президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Затем Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште.

    После этого Трамп усомнился в возможности передать киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk. Он отметил, что Соединенным Штатам самим нужны такие ракеты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский прилетел в Вашингтон за «Томагавками» и поддержкой, но улетел с пустыми руками.

    Комментарии (31)
    18 октября 2025, 13:49 • Новости дня
    Орбан: Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине
    Орбан: Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Будапеште может дать серьезный шанс урегулировать ситуацию на Украине, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Венгрия стала страной в Европе, где существует реальная возможность добиться прогресса по урегулированию на Украине, указал Орбан, передает ТАСС. По его словам, «Брюссель изолировал себя от мирного процесса», тогда как Будапешт намерен продолжать прилагать усилия для достижения мира.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    16 комментариев

    Премьер отметил, что Венгрия годами настойчиво выступала за мир, отстаивая принципы сотрудничества и взаимного уважения между странами. «Мы годами последовательно и настойчиво отстаивали дело мира. Сотрудничество вместо конфронтации, взаимное уважение вместо стигматизации. Это путь к миру», – заявил Орбан.

    В четверг Путин и Трамп поговорили по телефону. Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели.

    Сам американский лидер пояснил, что Венгрия – это безопасная площадка для переговоров политиков.

    Комментарии (7)
    18 октября 2025, 04:59 • Новости дня
    Стало известно меню рабочего обеда Трампа и Зеленского в США

    Белый дом подал Зеленскому жареного цыпленка и карамельный бисквит на обед

    Tекст: Антон Антонов

    Рабочий обед в Белом доме, где президент США Дональд Трамп принял украинского лидера Владимира Зеленского, включал жареного цыпленка и карамельный шифоновый бисквит, сообщил пресс-пул администрации президента США.

    На обеде предлагали салат с хрустящими артишоками и тонко нарезанным фенхелем, жаренного на сковороде цыпленка, который подавали с хэшем из батата, фрикасе из сладкого горошка, руколой и айоли с розмарином. Десерт включал яблоки сорта Макинтош, а также карамельный шифоновый бисквит с мороженым из клементина и соусом из ежевики, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский лидер встретился с Зеленским в Белом доме. Axios и CNN сообщили, что переговоры Зеленского с Трампом прошли в напряженной обстановке.

    Комментарии (2)
    18 октября 2025, 22:14 • Новости дня
    Трамп оригинально похвалил профессиональные качества Кэролайн Левитт

    Tекст: Ирма Каплан

    Американского лидера Дональда Трампа на борту президентского самолета, который вылетал из Израиля, спросили, как он оценивает работу пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт и не пора ли найти ей замену.

    «Как дела у Кэролайн? У нее все хорошо? Не пора ли найти ей замену»? – спросил Трампа один из журналистов, видимо, намекая на массовые сокращения госслужащих из-за шатдауна и не только.

    На это, как пишет журнал People, журналисты президентского пула поддержали Левитт, а Трамп заверил, что ее замены «никогда не будет».

    «Это лицо... и эти губы, ее рот, как пулемет»! – ответил глава Белого дома.

    Журнал напомнил, что похожие комментарии о Левитт – самом молодом пресс-секретаре Белого дома в истории – Трамп высказывал в августовском интервью Newsmax. Когда ведущий спросил Трампа, что он думает о Левитт, Трамп превознес и ее работу, и ее внешние данные.

    «Она стала звездой. Все дело в ее лице, в ее мозге, в этих губах – в том, как они двигаются, словно пулемет. Она звезда, и она великолепна. Не думаю, что у кого-либо когда-либо был пресс-секретарь лучше, чем Кэролайн. Она просто потрясающая», – сказал Трамп с улыбкой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала Макрона премьер-министром Франции, донося позицию США по  претензии Макрона по поводу пошлин. И это никак не отразилось на ее карьере.

    Комментарии (3)
    18 октября 2025, 05:28 • Новости дня
    Трамп подтвердил понимание зависимости Венгрии от российской нефти

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил, что осознает проблемы Венгрии, зависящей от российской нефти.

    Трамп отметил, что Венгрии «очень трудно получить нефть» и подчеркнул отсутствие у страны выхода к морю, передает ТАСС.

    Он заявил, что «Венгрия находится в очень интересной позиции». По его словам, страна зависит от одного трубопровода, функционирующего много лет, это ставит ее в «безвыходное положение».

    Американский лидер добавил, что обсуждал ситуацию с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «Я говорил с замечательным лидером Венгрии», – сказал хозяин Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на заседании Генассамблеи ООН заявил о надежде на отказ Венгрии от закупок российской нефти. Орбан отметил, что альтернатив российской нефти для Венгрии нет. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш сообщил, что Орбан объяснил Трампу значение закупок российских энергоресурсов для Венгрии.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    16 комментариев


    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 15:16 • Новости дня
    Al Arabiya сообщил об эвакуации экипажа атакованного танкера у Йемена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Судно под камерунским флагом, пострадавшее у берегов Йемена, было покинуто экипажем из двадцати шести человек после взрыва на борту, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

    Экипаж нефтяного танкера, который был атакован у побережья Йемена, полностью эвакуирован, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Arabiya. Инцидент произошел недалеко от побережья Йемена – источники телеканала уточняют, что судно находилось под флагом Камеруна, а на его борту произошел взрыв.

    Британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, сообщила, что после взрыва танкер подал сигнал бедствия. По данным телеканала, на борту находились 26 человек, все они были эвакуированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер под флагом Камеруна подал сигнал бедствия у берегов Йемена. Хуситы ранее заявили о потоплении судна Magic Seas в Красном море. Член экипажа танкера Sounion пострадал в результате атаки хуситов.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 22:45 • Новости дня
    Трамп назвал честью для себя уничтожение в Карибском море подлодки с наркотиками

    Tекст: Ирма Каплан

    Двое выживших после удара американских военных по подлодке, предположительно, перевозившей наркотики, в Карибском море, будут отправлены в Эквадор и Колумбию, заявил в субботу президент Дональд Трамп, комментируя как минимум шестую подобную атаку США с начала сентября.

    «Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку с наркотиками, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов по хорошо известному маршруту наркотрафика. Разведка США подтвердила, что это судно было загружено в основном фентанилом и другими незаконными наркотическими веществами», – приводит слова Трампа в соцсети True Social телеканал CNBC.

    Глава Белого дома заявил, что два человека на борту погибли, на одного больше, чем сообщалось ранее, а двое выживших отправляются на родину «для того, чтобы быть задержанными и осужденными по закону».

    Подтверждение Трампом числа погибших на его платформе Truth Social означает, что военные действия США против судов в регионе привели к гибели по меньшей мере 29 человек, уточнил телеканал.

    Президент США оправдывает подобные удары, утверждая, что Соединенные Штаты участвуют в «вооруженном конфликте» с наркокартелями. Он опирается на те же правовые основания, которыми пользовалась администрация Джорджа Буша-младшего, объявившая войну терроризму после терактов 11 сентября, и обращается с предполагаемыми торговцами как с солдатами противника в традиционной войне, добавили в CNBC.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США нашли в Латинской Америке место для нового вторжения под предлогом борьбы с наркокартелями. В начале октября президент Колумбии обвинил США в ударе по лодке с мирными людьми

    Администрация Дональда Трампа санкционировала тайную деятельность ЦРУ в отношении Венесуэлы для свержения режима Николаса Мадуро, выяснила New York Times.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 08:10 • Новости дня
    КПП «Рафах» решили контролировать ПНА и миссия ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинская национальная администрация и сотрудники европейской миссии будут обеспечивать безопасность на палестинской стороне пограничного пункта «Рафах», сообщил губернатор египетской провинции Северный Синай Халед Мугауир.

    По его словам, силы безопасности Палестинской национальной администрации и сотрудники миссии Евросоюза будут контролировать палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа, передает ТАСС. Мугауир добавил, что пункт «Рафах» имеет две стороны: со стороны Египта и со стороны сектора Газа. «Ответственность за палестинскую его часть несут ПНА и миссия ЕС», – заявил Мугауир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников была передана Красному Кресту в Газе.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 14:56 • Новости дня
    Reuters: Танкер под флагом Камеруна подал сигнал бедствия у берегов Йемена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкер, находившийся под камерунским флагом, оказался в чрезвычайной ситуации после взрыва и подал сигнал бедствия в районе побережья Йемена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.

    Танкер, шедший под флагом Камеруна, подал сигнал бедствия после взрыва на борту у побережья Йемена, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters и британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.

    Инцидент произошёл примерно в 110 километрах южнее города Ахвар. После взрыва команда судна сообщила о планах покинуть корабль и запросила помощь.

    В Аденском заливе начата поисково-спасательная операция. Подробности о причинах взрыва или пострадавших пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы подтвердили атаку на греческий сухогруз Eternity C в Красном море. Хуситы объявили о потоплении судна Magic Seas в этом же регионе. Член экипажа танкера Sounion получил ранение в результате атаки хуситов.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 15:08 • Новости дня
    Израиль вернул в сектор Газа тела 15 палестинцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона передала палестинской очередную партию тел погибших, сообщило министерство здравоохранения сектора Газа в субботу.

    От Израиля получено 15 тел погибших, их передали при содействии Красного креста, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    На некоторых телах обнаружены следы жестокого обращения.

    Общее количество тел, которые были возвращены в сектор Газа с начала действия соглашения о прекращении огня, достигло 135.

    Ранее СМИ сообщали, что Германия направила своих трех невооруженных военнослужащих на юг Израиля, чтобы контролировать перемирие с ХАМАС и координировать гуманитарную помощь.

    До этого ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. Также ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 09:35 • Новости дня
    Израиль подтвердил опознание тела десятого заложника из Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Судмедэксперты официально подтвердили личность десятого заложника, тело которого было возвращено из сектора Газа согласно договоренности, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху в субботу.

    Израильские судмедэксперты завершили процедуру опознания тела десятого заложника, возвращенного палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения, передает РИА «Новости». Как сообщили в канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху, специалисты Национального центра судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией и военным раввинатом подтвердили, что речь идет о заложнике Элиягу Маргалите.

    Военные уведомили его родственников о завершении процедуры и возвращении тела на территорию Израиля. В офисе премьер-министра отметили, что ХАМАС обязан выполнять взятые на себя обязательства по возвращению похищенных лиц в рамках достигнутых договоренностей.

    «Мы не пойдем на компромисс в этом вопросе и приложим все усилия, пока не вернем всех погибших заложников», – заявили представители канцелярии Нетаньяху.

    На текущей неделе палестинские радикалы передали Израилю тела десяти погибших заложников из числа двадцати восьми, удерживаемых на момент вступления в силу перемирия в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников оказалась передана Красному Кресту в Газе.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 14:31 • Новости дня
    Бундесвер отправил троих военных Бундесвера в Израиль для обеспечения перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трех невооруженных военнослужащих из Германии направят на юг Израиля для контроля за перемирием с ХАМАС и координации гуманитарной помощи, сообщил таблоид Bild со ссылкой на минобороны Германии.

    Бундесвер отправит трех невооруженных военнослужащих на юг Израиля для обеспечения режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС, а также для очистки региона от последствий войны и содействия гуманитарной помощи, передает РИА «Новости». Как сообщает Bild со ссылкой на минобороны Германии, два штабных офицера и бригадный генерал прибудут в район операции на следующей неделе. Они будут работать в гражданско-военном координационном центре под руководством США.

    По данным издания, немецкие военные будут находиться в форме, но без оружия. Центр, в котором будут служить около 200 представителей разных стран, располагается на юге Израиля рядом с сектором Газа и пока еще формируется.

    Основные задачи немецких военных – контроль за выполнением режима прекращения огня, участие в ликвидации последствий боевых действий и координация всех гуманитарных процессов в регионе. Кроме того, центр займется подготовкой к созданию Международных сил по стабилизации в секторе Газа, что предусмотрено второй фазой мирного плана президента США Дональда Трампа. В министерстве обороны Германии уточнили, что речь идет о вопросах интеграции, обучения и логистики.

    Мандат бундестага для участия Германии не требуется, так как участие в вооруженной операции не предусмотрено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников также передана Красному Кресту в Газе.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 00:40 • Новости дня
    Армия Израиля получила в Газе еще два тела погибших заложников от МККК

    Tекст: Ирма Каплан

    Как сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, войска ЦАХАЛа в секторе Газа недавно получили от Международного Комитета Красного Креста (МККК) еще два гроба, в которых, как заявлено, находятся тела двух погибших заложников.

    «Гробы были забраны Красным Крестом у ХАМАС на юге Газы. Армия обороны Израиля намерена осмотреть их, затем украсить их израильскими флагами и провести короткую церемонию под руководством военного раввина», – пишет Times of Israel.

    Издание уточняет, что останки затем доставят судебно-медицинский институт Абу-Кабир в Тель-Авиве для идентификации с целью подтверждения их принадлежности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, судмедэксперты Израиля 15 октября завершили  процедуру идентификации трех заложников, чьи тела были возвращены палестинским движением ХАМАС.

    При этом глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что передача останков погибших заложников из Газы затягивается из-за масштабных разрушений и сложностей с логистикой.

    Днем ранее ХАМАС заявило о планах передать Красному Кресту останки израильского заложника.

    Комментарии (0)
    Главное
    Пушков заявил о неприятных последствиях саммита России и США для ЕС
    Минпромторг опроверг слухи об ограничениях отсрочки по утильсбору
    WP: Американцы начали отказываться от гражданства США по политическим мотивам
    Никитин пригласил высылаемых из Латвии россиян переехать в Нижегородскую область
    Публицист Сергей Кара-Мурза умер в Москве
    Канадский теннисист на русском языке поругался с болельщиком в Стокгольме
    Валерия исполнила в Москве прошедшую отбор Grammy песню (видео)

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел

    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых

    У демографической катастрофы, которую переживает Прибалтика, появился еще один характерный признак. Поскольку детей становится меньше, а стариков больше, школы переоборудуются в дома престарелых. Происходит это в том числе потому, что местные националисты десятилетиями изгоняли живущих в Латвии русских – и теперь, по словам местных политиков, «демографическая яма становится демографической бездной». Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации