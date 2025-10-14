ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия в Газе

Tекст: Вера Басилая

Заявление с обвинениями в адрес Армии обороны Израиля появилось в Telegram-канале представителя ХАМАС Хазема Касема, передает ТАСС.

По словам Касема, гибель нескольких жителей Газы от действий израильских военных стала нарушением режима прекращения огня.

Представитель ХАМАС также призвал международных посредников усилить контроль за действиями Израиля и не позволять ему уклоняться от взятых на себя обязательств.

Ранее Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

Эксперты подчеркнули обреченность очередной «победы» Трампа.