Депутат Хамзаев предложил запретить в России продажу детского шампанского

Tекст: Катерина Туманова

«Последовательно выступаю за запрет такого «уникального» явления, как «детское шампанское». Алкоголь опасен для здорового человека в любом количестве. Шампанское – это взрослый алкогольный напиток, происходящий из французской провинции Шампань, и по определению не может быть детским, тем самым вводя в заблуждение как детей, так и их родителей», – приводит РИА «Новости» выдержку из обращения Хамзаева к министру промышленности и торговли Антону Алиханову.

По словам депутата, такие продукты, как «пиво без градуса» или «вино без алкоголя», представляют собой скрытую рекламу и способствуют популяризации алкогольной тематики среди несовершеннолетних.

Хамзаев подчеркнул, что недобросовестные предприниматели маскируют сладкую газировку под «детское шампанское», распространяя среди детей вредные ассоциации с алкоголем.

В завершение депутат попросил министерство высказать официальную позицию по вопросу и рассмотреть варианты изъятия таких товаров из оборота, поскольку термин «детское шампанское» способен вводить потребителей в заблуждение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе–ноябре 2025 года выпуск вин в России увеличился. Цены на шампанское перед Новым годом остаются стабильными. Роскачество назвало лучшие игристые вина России по итогам 2025 года.