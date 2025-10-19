США направили Уиткоффа и Кушнера в Израиль на фоне эскалации в Газе

Tекст: Ольга Иванова

Стив Уиткофф, американский посланник по урегулированию ситуации в секторе Газа, а также Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, прибудут в Израиль в понедельник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.

Главная цель визита – сохранить реализацию соглашения по Газе, которое оказалось под угрозой из-за нарушений режима прекращения огня в палестинском анклаве. В сообщении говорится: «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завтра, как ожидается, приедут в Израиль, чтобы попытаться сохранить соглашение».

Кроме того, Kan отмечает, что на следующей неделе в Израиль также планирует приехать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Визит проходит на фоне обострения ситуации в Газе, когда стороны обвиняют друг друга в срыве достигнутых договоренностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

Израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа.

Палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня.