Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
США направили Уиткоффа и Кушнера в Израиль на фоне эскалации в Газе
Американские дипломаты Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Израиль, чтобы попытаться поддержать действующее соглашение по сектору Газа на фоне эскалации.
Стив Уиткофф, американский посланник по урегулированию ситуации в секторе Газа, а также Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, прибудут в Израиль в понедельник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.
Главная цель визита – сохранить реализацию соглашения по Газе, которое оказалось под угрозой из-за нарушений режима прекращения огня в палестинском анклаве. В сообщении говорится: «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завтра, как ожидается, приедут в Израиль, чтобы попытаться сохранить соглашение».
Кроме того, Kan отмечает, что на следующей неделе в Израиль также планирует приехать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Визит проходит на фоне обострения ситуации в Газе, когда стороны обвиняют друг друга в срыве достигнутых договоренностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.
Израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа.
Палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня.