Армия Израиля объявила о начале новых ударов по ХАМАС на юге сектора Газа
Вооруженные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа после атаки с применением противотанковой ракеты и огня по израильским военным.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию ударов по объектам палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа, передает РИА «Новости». В сообщении израильской армии отмечается, что действия стали ответом на «грубое нарушение» режима прекращения огня со стороны палестинских вооруженных формирований.
По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в воскресенье палестинцы выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по израильским военным. В заявлении подчеркивается: «В ответ на грубое нарушение соглашения о прекращении огня ранее сегодня ЦАХАЛ начала серию ударов по объектам террора ХАМАС на юге сектора Газа».
Удары нанесли по целям, которые, как сообщает армия, связаны с деятельностью ХАМАС. Информации о возможных потерях или разрушениях на данный момент не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.
Израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа.
Палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня.