Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Рубио заявил об угрозе сделке по Газе со стороны Израиля
Госсекретарь США Марко Рубио считает, что законопроект Израиля по аннексии Западного берега может сорвать усилия по прекращению конфликта в Газе.
Как заявил Рубио перед своей поездкой в Израиль, обсуждаемый в израильском Кнессете законопроект о распространении суверенитета на Западный берег реки Иордан представляет угрозу соглашению по урегулированию ситуации в Газе, передает ТАСС.
Рубио подчеркнул, что страны за пределами Ближнего Востока готовы принять участие в формировании международных стабилизационных сил для обеспечения безопасности в секторе Газа. Он также осудил насильственные действия сторонников ХАМАС против своих оппонентов в анклаве.
Ранее пресс-служба израильского парламента сообщила, что Кнессет одобрил в предварительном чтении два законопроекта о распространении израильского суверенитета на поселения Западного берега. В июле Кнессет принял декларацию с призывом к правительству Израиля распространить суверенитет на этот регион, за которую проголосовали 71 из 120 депутатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что с ХАМАС можно «покончить за пару минут». США сообщили об открытии центра наблюдения за перемирием в Газе. Глава Минфина США увидел потенциал для расширения Авраамовых соглашений.