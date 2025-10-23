Рубио заявил об угрозе сделке по Газе со стороны Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Рубио перед своей поездкой в Израиль, обсуждаемый в израильском Кнессете законопроект о распространении суверенитета на Западный берег реки Иордан представляет угрозу соглашению по урегулированию ситуации в Газе, передает ТАСС.

Рубио подчеркнул, что страны за пределами Ближнего Востока готовы принять участие в формировании международных стабилизационных сил для обеспечения безопасности в секторе Газа. Он также осудил насильственные действия сторонников ХАМАС против своих оппонентов в анклаве.

Ранее пресс-служба израильского парламента сообщила, что Кнессет одобрил в предварительном чтении два законопроекта о распространении израильского суверенитета на поселения Западного берега. В июле Кнессет принял декларацию с призывом к правительству Израиля распространить суверенитет на этот регион, за которую проголосовали 71 из 120 депутатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что с ХАМАС можно «покончить за пару минут». США сообщили об открытии центра наблюдения за перемирием в Газе. Глава Минфина США увидел потенциал для расширения Авраамовых соглашений.