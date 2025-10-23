Трамп заявил, что с ХАМАС можно «покончить за пару минут»

Tекст: Ирма Каплан

Трамп во вторник назвал ХАМАС «агрессивными людьми» и заявил, что с ними «можно справиться за пару минут», отметив при этом, что движению дали возможность соблюдать соглашение о прекращении огня, пишет NdTv World.

«Мы строим мир во всем мире... Мы помогаем всем наладить отношения. Мне только что звонили с Ближнего Востока. У нас там все очень хорошо. Многие страны подписали мир на Ближнем Востоке, и никто не думал, что когда-нибудь это случится», – объявил Трамп в Белом доме.

Обращаясь конкретно к ситуации с ХАМАС, он вновь подчеркнул агрессивный характер движения и подход США к ней.

«ХАМАС – довольно агрессивные ребята. Мы могли бы покончить с ними за две минуты. Но мы даем им шанс. Они согласились, что будут вести себя очень хорошо и честно. Они не будут убивать людей», – добавил американский президент.

Он подчеркнул, что в случае нарушения режима прекращения огня последуют незамедлительные действия, с ними «очень быстро разберутся.

«На Ближнем Востоке царит полный мир; у нас со всеми налажены дружеские отношения. Все страны, которые раньше ненавидели друг друга, теперь любят друг друга. Никто никогда не видел ничего подобного...», – уверен он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня. В Израиле начал работу координационный центр США для мониторинга прекращения огня и организации гуманитарной поддержки в секторе Газа. Представители США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф отвергли заявления о геноциде в Газе, заявив о наличии только военного конфликта с ХАМАС.