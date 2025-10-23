  • Новость часаТрамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    23 октября 2025, 04:43 • Новости дня

    Трамп заявил, что с ХАМАС можно «покончить за пару минут»

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп предостерег ХАМАС от нарушения режима прекращения огня, заявив, что с палестинским движением можно справиться за пару минут.

    Трамп во вторник назвал ХАМАС «агрессивными людьми» и заявил, что с ними «можно справиться за пару минут», отметив при этом, что движению дали возможность соблюдать соглашение о прекращении огня, пишет NdTv World.

    «Мы строим мир во всем мире... Мы помогаем всем наладить отношения. Мне только что звонили с Ближнего Востока. У нас там все очень хорошо. Многие страны подписали мир на Ближнем Востоке, и никто не думал, что когда-нибудь это случится», – объявил Трамп в Белом доме.

    Обращаясь конкретно к ситуации с ХАМАС, он вновь подчеркнул агрессивный характер движения и подход США к ней.

    «ХАМАС – довольно агрессивные ребята. Мы могли бы покончить с ними за две минуты. Но мы даем им шанс. Они согласились, что будут вести себя очень хорошо и честно. Они не будут убивать людей», – добавил американский президент.

    Он подчеркнул, что в случае нарушения режима прекращения огня последуют незамедлительные действия, с ними «очень быстро разберутся.

    «На Ближнем Востоке царит полный мир; у нас со всеми налажены дружеские отношения. Все страны, которые раньше ненавидели друг друга, теперь любят друг друга. Никто никогда не видел ничего подобного...», – уверен он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС отклонило  обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня. В Израиле начал работу координационный центр США для мониторинга прекращения огня и организации гуманитарной поддержки в секторе Газа. Представители США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф отвергли заявления о геноциде в Газе, заявив о наличии только военного конфликта с ХАМАС.

    23 октября 2025, 00:15 • Новости дня
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    «Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне  показалось неправильным. Потому что казалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем», – сказал он журналистам в Белом доме после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская и американская сторона ранее обсуждали параметры возможной встречи лидеров России и США в Венгрии.


    22 октября 2025, 12:13 • Новости дня
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о проведении саммита между президентами России и США в Будапеште было принято по взаимной договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    Решение о проведении саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом было принято обоюдно обеими сторонами, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он добавил, что сложившаяся пауза в отношениях требует вмешательства на высшем уровне.

    Песков подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил он, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.

    Вместе с тем сроки проведения саммита в Будапеште пока не определены. Пресс-секретарь заявил, что этот вопрос еще предстоит согласовать, поскольку для подготовки столь важной встречи требуется дополнительное время.

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Судьба саммита в Будапеште, по словам Трампа, должна определиться в ближайшие два дня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    22 октября 2025, 13:24 • Новости дня
    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана

    Американист Дробницкий: Провал дела экс-главы ЦРУ Бреннана обрушит популярность Трампа

    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана
    @ Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У расследования против экс-главы ЦРУ Джона Бреннана почти нет перспектив из-за неготовности Минюста идти против разведсообщества и глубинного государства. Провал этого дела еще больше обрушит рейтинг главы Белого дома Дональда Трампа в среде его сторонников, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США обвинили Бреннана по делу о «вмешательстве» России в президентские выборы.

    «Главе Белого дома Дональду Трампу на фоне неубедительных внешнеполитических шагов нужна громкая внутренняя победа над демократами и так называемым глубинным государством. Для этого его администрация вытащила «из ящика» дело о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, которое уже на всех уровнях признали почти полностью притянутым за уши и начали забывать», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «В разное время по этому делу под наибольшим прессингом находились экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, бывший директор ФБР Джеймс Коми и генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Теперь в этот список республиканцы хотят добавить бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана», – продолжил собеседник.

    «Но, по моему убеждению, у дела против Бреннана почти нет перспектив. Во-первых, из-за недостаточной, на мой взгляд, квалификации будущих исполнителей расследования – команды трамповских лоялистов под руководством прокурора по Восточному округу Вирджинии Линдси Халлиган. Во-вторых, предыдущие инициативы Белого дома по делу о «вмешательстве» Минюст так и не смог воплотить в жизнь», – напомнил спикер.

    «В-третьих, уже стало ясно, что Трамп в целом не готов «топтать» глубинное государство и расшатывать устои бюрократии в США. Таким образом, скорее всего, Белый дом добьется максимум условного приговора в отношении Болтона по обвинению в препятствовании расследованию о «вмешательстве». Американское разведывательное сообщество поспособствует выведению из дела «своих» участников, в том числе Бреннана», – спрогнозировал аналитик.

    «Но, к сожалению для нынешней администрации, провал расследования не пройдет бесследно, а еще больше обрушит популярность Трампа в среде его ядерных сторонников – движения MAGA («Make America Great Again»). Сейчас там растет раздражение главой Белого дома. Думаю, произошедшее упрочит уверенность республиканцев в необходимости поисков нового лидера», – резюмировал политолог.

    Ранее республиканцы судебного комитета Палаты представителей США передали в министерство юстиции материалы по обвинению бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в даче ложных показаний в 2023 году перед судебным комитетом Конгресса о расследовании якобы наличия связей Дональда Трампа с Россией.

    По словам председателя комитета Джима Джордана, данные, недавно рассекреченные управлением директора национальной разведки, указывают: Бреннан заявлял, что работа ЦРУ по расследованию якобы российского вмешательства в президентские выборы 2016 года «не была связана с досье Стила».

    Досье Стила – отчеты, составленные бывшим сотрудником MI6 Кристофером Стилом, в которых утверждалось о якобы наличии связи между предвыборной кампанией Трампа и Кремлем. Как отметил Джордан, эти «бездоказательные обвинения были оплачены предвыборным штабом Хиллари Клинтон».

    В итоге в письме генеральному прокурору Пэм Бонди Джордан потребовал начать уголовное расследование против Бреннана по обвинению во «множестве умышленно и намеренно ложных заявлений, которые противоречат данным, собранным постоянным комитетом Палаты представителей по разведке (HPSCI) и ЦРУ», сообщается на сайте судебного комитета.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает расследований против лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», а также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

    Он также указывал, что документы, ставшие основанием для опровергнутой теории о «российском следе», должны быть обнародованы. Трамп подчеркивал, что публикация поможет выявить «мошенничество демократов». По его мнению, открытость в этом вопросе важна для общественности и политической системы США.

    В свою очередь директор национальной разведки Тулси Габбард представила рассекреченные данные о возможной фальсификации в администрации экс-президента Барака Обамы разведданных о якобы вмешательстве России в выборы президента 2016 года, назвав это «многолетним госпереворотом против Трампа».

    23 октября 2025, 01:35 • Новости дня
    Минфин США объявил о санкциях против крупнейших нефтяных компаний России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство финансов США объявило о санкциях против крупнейших российских нефтяных компаний и призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

    Несколько десятков дочерних компаний российских «Роснефти» и «Лукойла» попали в санкционный список США, в связи с якобы с «отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны на  Украине», сказано в релизе финансового ведомства.

    «Эти действия усиливают давление на энергетический сектор России и снижают способность Кремля получать доходы для своей военной машины <...>. США будут продолжать выступать за мирное урегулирование, а постоянный мир полностью зависит от готовности России добросовестно вести переговоры», – заявили в Минфине США.

    Глава ведомства, Скотт Бессент добавил, что сейчас самое время остановить огонь, а якобы нежелание этого со стороны России заставляет США предпринимать подобные меры, к чему Минфин призывает и своих сторонников.

    «Сегодняшняя акция нацелена на две крупнейшие нефтяные компании России –  ОАО Нефтяная компания «Роснефть» и ОАО «Лукойл». <...> Все компании, 50% или более которых прямо или косвенно принадлежат «Роснефти» и «Лукойлу», попадают под санкции в соответствии с приказом 14024, даже если они не указаны в документах Минфина», – сообщили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент Трамп заявлял, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным.

    США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня.

    22 октября 2025, 22:41 • Новости дня
    США объявили о скором «существенном усилении санкций» в отношении России
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    США планируют объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

    «Мы собираемся либо объявить после закрытия торгов сегодня днем, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций в отношении России», – приводит слова Бессента в Белом доме Bloomberg.

    Министр финансов не уточнил, что повлекло за собой новые меры. Это заявление было сделано после того, как Белый дом отказался от планов в отношении встречи президентов России и США в ближайшем будущем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент Трамп заявил, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным.

    Financial Times писала, что власти США оказывают помощь Киеву в нанесении ударов по энергетическим объектам России. Президент России Путин подчеркнул, что удары по мирным целям не помогут киевскому режиму.

    Власти Венгрии 22 октября сообщали, что продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште, но Трамп, в свою очередь, заявил, что судьба саммита в Будапеште должна определиться в ближайшие два дня.

    22 октября 2025, 23:47 • Новости дня
    Трамп опроверг данные WSJ о снятии запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    @ Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social на тему статьи Wall Street Journal о разрешении Киеву использовать против России дальнобойные ракеты, назвав информацию фейком.

    «Публикация Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, является фейком», – приводит ТАСС сообщение американского лидера.

    Трамп добавил, что США не имеют к этим ракетам никакого отношения, кто б их ни поставлял Киеву и чего бы Украина с ними ни делала.

    Напомним, ранее газета WSJ выпустила статью, в которой сообщалось, что США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предупредил, что разрешение использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удары по мирным целям не помогут киевскому режиму.

    22 октября 2025, 07:55 • Новости дня
    Трамп: Индия уменьшит закупки нефти у России
    @ Allison Robbert /Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийская сторона якобы сократит свои закупки российской нефти, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «У нас (с премьер-министром Индии Нарендрой Моди – прим. ВЗГЛЯД) очень хорошие отношения. И он не собирается закупать много нефти у России», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Индия якобы уже сократила и продолжает сокращать объем закупок российской нефти.

    Ранее СМИ сообщали, что США и Индия существенно сократили разногласия по таможенным тарифам, однако вопрос импорта российской нефти Индией по-прежнему вызывает напряженность на переговорах.

    Напомним, Вашингтон ввел 50% тарифы на индийские товары. В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливыми.

    22 октября 2025, 10:54 • Новости дня
    Орбан заявил о продолжении подготовки к встрече Путина и Трампа в Венгрии

    Орбан сообщил о продолжающейся подготовке встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что власти Венгрии продолжают подготовку к мирному саммиту Путина и Трампа в Будапеште, несмотря на отсутствие согласованной даты, передает ТАСС.

    «Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», – заявил Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Также Трамп заявил, что судьба саммита в Будапеште должна определиться в ближайшие два дня.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слухи о срыве переговоров между Путиным и Трампом «инфобалаганом партии войны».

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Венгрия выразила готовность обеспечить безопасность встречи двух лидеров.

    23 октября 2025, 01:48 • Новости дня
    Трамп назвал санкции против России «грандиозными»

    Трамп назвал грандиозными санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте объяснил, почему ввел антироссийские санкции именно сейчас и на какую реакцию России рассчитывает.

    «Я просто почувствовал, что пришло время. Мы долго ждали. Я думал, что мы все разрешим задолго до Ближнего Востока. <...> Все эти войны, которые я урегулировал, и вот одна, которая у нас осталась. У нас остался один конфликт. И их станет девять. И я думаю, с этим мы тоже справимся. Я думаю, мы на пути к тому, чтобы это сделать. Мы должны», – ответил Трамп на брифинге. Он добавил, что у него нет «точной хронологии», когда удастся добиться успеха в конфликте.

    «Сегодня очень важный день с точки зрения того, что мы делаем. Послушайте, это грандиозные санкции. Они очень серьезные. Они направлены против двух их крупных [российских] нефтяных компаний. И мы надеемся, что они не продлятся долго. Мы надеемся, что конфликт будет улажен», – сказал американский президент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    22 октября 2025, 07:09 • Новости дня
    Трамп заявил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможность проведения российско-американских переговоров в венгерской столице определится в ближайшие несколько дней, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, комментируя свои слова о том, что он не хочет «понапрасну тратить время», заявил, что «Я не говорил, что это стало бы [впустую потраченным временем]», передает ТАСС.

    «На этом фронте происходит очень многое. <…> Мы в ближайшие два дня уведомим вас о наших действиях. Происходит очень многое», – указал американский лидер.

    Ранее Трамп объявлял, что пока пытается решить, стоит ли ему ехать на встречу с президентом Владимиром Путиным.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова называла слухи о срыве переговоров между двумя президентами «инфобалаганом партии войны». Генсек НАТО Марк Рютте на ближайшие сутки запланировал внеплановую поездку в Вашингтон для встречи с Трампом.

    22 октября 2025, 12:23 • Новости дня
    Рябков заявил об отсутствии препятствий для встречи Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что параметры будущей встречи лидеров России и США уже определены, а работа дипломатов продолжается.

    Значимых препятствий для организации встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа не существует, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопросы журналистов.

    «Я не вижу значимых препятствий, вопрос в том, чтобы параметры, определенные президентами на саммите в Анкоридже, эти рамки наполнились конкретикой, и это трудный процесс, надо признать. Но для того и существуют дипломаты, чтобы этим заниматься», – заявил Рябков.

    Также он отметил, что подготовка к встрече президентов продолжается. По его словам, работа над деталями саммита ведется, а обсуждение конкретных параметров требует значительных усилий с обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии продолжают готовиться к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что еще не принял решение о проведении встречи с Владимиром Путиным.

    Возможность проведения российско-американских переговоров в Будапеште определится в ближайшие несколько дней.

    22 октября 2025, 14:39 • Новости дня
    WP: Трамп одобрил агрессивные действия ЦРУ против Венесуэлы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский президент Дональд Трамп утвердил секретный документ, разрешающий ЦРУ проводить активные операции против властей Венесуэлы, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп санкционировал «агрессивные действия» ЦРУ, которые направлены против правительства Венесуэлы и связанных с ним наркоторговцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Washington Post.

    Как отмечается в публикации, точное содержание подписанного Трампом документа остается строго засекреченным. Однако два источника, знакомых с содержанием, сообщили, что речь идет о разрешении ЦРУ вести действия, способные привести к смене власти в стране.

    В документе отсутствует прямое требование свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но в нем одобряются шаги, которые потенциально могут привести к такому развитию событий. В материале подчеркивается, что речь идет о комплексном разрешении для ЦРУ на проведение операций, выходящих за рамки стандартной разведывательной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. США нанесли удар по судну рядом с берегами Венесуэлы. Вашингтон придумал предлог для своей агрессии против Венесуэлы.

    22 октября 2025, 08:55 • Новости дня
    Трамп получил премию «Архитектор мира» от фонда Никсона

    Трампу вручили премию фонда Никсона за урегулирование конфликтов

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп удостоен премии «Архитектор мира» от фонда Ричарда Никсона за вклад в разрешение международных конфликтов и продвижение мирных соглашений.

    Дональд Трамп получил премию «Архитектор мира», учрежденную фондом Ричарда Никсона, сообщает ТАСС.

    Торжественная церемония прошла в Нью-Йорке, где статуэтку в виде фигуры Никсона вручил председатель совета директоров фонда Роберт О’Брайен в присутствии семьи Никсонов.

    В официальном заявлении фонда отмечается, что награда присуждена Трампу за «достигнутые им прекращения огня и мирные соглашения». В частности, выделены его усилия по заключению соглашения в секторе Газа, урегулированию конфликтов между Арменией и Азербайджаном, Индией и Пакистаном, Руандой и Демократической Республикой Конго, а также Таиландом и Камбоджей. Особенно подчеркнуты действия Трампа «по установлению прочного мира между Россией и Украиной».

    Сам Трамп ранее не раз заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира, однако в этом году лауреатом стала оппозиционный политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо. После этого Трамп отметил, что надеется получить Нобелевскую премию в будущем.

    Премия «Архитектор мира» учреждена в 1995 году и ранее была вручена Генри Киссинджеру, Ли Куан Ю, Джорджу Бушу – старшему и другим известным государственным и политическим деятелям. Фонд Ричарда Никсона ведет свою деятельность с 1983 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прокомментировал решение не присуждать Нобелевскую премию мира Дональду Трампу.

    Трамп пошутил о Нобелевской премии мира на банкете в Белом доме в честь Дня природы.

    Между тем лауреат Нобелевской премии мира из Аргентины направил открытое письмо лауреату 2025 года Марии Корине Мачадо с осуждением ее позиции по вмешательству США в дела Венесуэлы.

    22 октября 2025, 23:35 • Новости дня
    Сенат заявил о готовности рассмотреть три законопроекта о давлении на Россию

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенат по международным отношениям рассмотрит три законопроекта о давлении на Россию. В случае принятия законопроекты позволят двухпартийной группе сенаторов активизировать действия против Москвы и дадут понять, что Конгресс готов к эскалации.

    «Чем больше мы можем сделать здесь, чтобы дать отпор России, тем больше мы этого хотим», – заявил порталу Axios сенатор Джеймс Риш, председатель комитета по международным отношениям.

    «Ожидается, что комитет вынесет на рассмотрение три законопроекта, поддержанных обеими партиями. Один о возможности объявить Россию государством-спонсором терроризма из-за похищенных украинских детей, как считают на Западе. Второй вариант наложит экономические санкции на Китай за якобы поддержку военных действий России. Третий законопроект предусматривает использование замороженных российских активов, хранящихся в США, с последующей их передачей Украине каждые 90 дней», – говорится в материале.

    В июле Сенат был близок к принятию законопроекта о санкциях, у которого было 83 соавтора. Он предусматривал введение 500-процентных пошлин для стран, покупающих нефть у России.

    Но лидеры Республиканской партии в Сенате отозвали законопроект после того, как президента США Дональд Трамп объявил, что он в одностороннем порядке введёт 100-процентные пошлины, если российский лидер Владимир Путин не прекратит войну в течение 50 дней.

    Затем Трамп и Путин провели саммит на Аляске, и республиканцы в Сенате хотели предоставить президенту больше возможностей для ведения переговоров.

    Трамп снова разочарован, но затем, похоже, стал более открытым для сотрудничества в рамках запланированного саммита в Будапеште. Однако теперь и эта встреча под вопросом.

    Законодательный пакет теперь призван придать импульс введению санкций против России, не прибегая к законопроекту о карательных санкциях, который пока находится в подвешенном состоянии, резюмирует Axios.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США заявил, что Вашингтон скоро  «существенно усилит санкций» в отношении России. При этом Трамп отказался вводить пошлины против Китая за поставки российской нефти. К тому же несколькими днями ранее он заявил, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным.

    23 октября 2025, 04:35 • Новости дня
    Рютте назвал «абсолютно верным» посыл Трампа по Украине о прекращении огня

    Рютте заявил о желании НАТО завершения огня на Украине без условий

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после переговоров в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что тот все делает и говорит «абсолютно верно» в текущей ситуации.

    Трамп настаивает на том, чтобы обе стороны прекратили боевые действия, позволили линиям фронта оставаться на той территории, которая контролируется, в том виде, в котором они находятся сейчас, и начали переговоры о заключении соглашения. Это Рютте назвал это послание «совершенно верным», передает телеканал News 13.

    «Да, остановитесь там, где вы находитесь прямо сейчас, вот наш главный сигнал», – цитирует Рютте ТАСС и его ответ на вопрос о перемирии между Россией и Украиной без предварительных условий.

    Генсек НАТО пытался представить свои слова как позицию Трампа, напомнив, что глава Белого дома призвал ранее «остановитесь там, где вы находитесь».

    Кроме того, Рютте сообщил телеканалу Fox News о желании Трампа присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, над чем работают европейцы. И выразим мнение, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский все-таки должны встретиться.

    «Они должны встретиться. Но начаться все должно с полного прекращения огня», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Трамп назвал санкции против России «грандиозными» и выразил надежду, что они будут недолгими.

