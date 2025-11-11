Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.0 комментариев
Песков заявил о независимом диалоге России с руководством Сирии
Россия развивает отношения с новым руководством Сирии, не учитывая договоренности сирийских властей с американской администрацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что не считает эти элементы взаимосвязанными, отвечая на вопрос о возможных трудностях в диалоге между Россией и Сирией после контактов временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа с главой США Дональдом Трампом. «Мы выстраиваем свои отношения с новым руководством Сирии. Недавно был весьма содержательный и успешный визит господина аш-Шараа в Москву, и были его переговоры с президентом Путиным, весьма и весьма продолжительные», – добавил Песков.
Представитель Кремля выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между странами.
Ранее Минфин Соединенных Штатов исключил президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хасана Хаттаба из санкционного списка.
В Белом доме прошли переговоры между Дональдом Трампом и Ахмедом аш-Шараа.
Ахмед аш-Шараа заявил, что присутствие американских военных в Сирии является обоснованным.
Также Соединенные Штаты сняли ограничения на поставки в Сирию большинства товаров и технологий гражданского назначения, включая программное обеспечение.