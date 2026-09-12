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    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    15 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    46 комментариев
    12 сентября 2026, 11:07 • Новости дня

    «Движение первых» открыло детскую программу Международного фестиваля молодежи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «Движение первых» запустило детскую программу на Международном фестивале молодёжи 2026 в Екатеринбурге, который проходит под девизом «Следуй за мечтой».

    Председатель правления «Движение первых» Артур Орлов презентовал ключевые события детской программы открывшегося накануне в Екатеринбурге Международного фестиваля молодежи. Она объединила 1000 подростков в возрасте от 14 до 17 лет из 99 стран. Участники прошли строгий конкурсный отбор, на который поступило почти 16,5 тыс. заявок, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

    «Наша основная задача – объединить детей разных стран для разработки и развития совместных инициатив. Мы создаем пространство дружбы, чтобы весь мир видел открытость России, её гостеприимство, готовность развивать разнообразное сотрудничество», – отметил Артур Орлов.

    Программа включает работу 60 лабораторий и более 250 форматов мероприятий от 120 партнеров. В их числе - МГИМО, МГУ им. М. В. Ломоносова, Сколково, Госкорпорация «Роскосмос», УК «РОСНАНО», «РЖД», РусГидро, СПбГУ, Яндекс, Мариинский театр и другие.

    В программе примут участие свыше 100 спикеров, экспертов и более десятка артистов. Советник председателя правления «Движение первых» Роман Богатырев добавил, что участников ждут сдача норм ГТО, мастер-классы по киберспорту и знакомство с фольклором.

    На презентации также выступили два юных участника МФМ-2026. Член научного клуба Первых Егор Гомоюнов отметил, что фестиваль для него является мощной «точкой роста». Он добавил, что, работая на базе лабораторий «Движения первых», каждый из ребят имеет возможность привнести что-то новое в науку. Сам Егор работал в лабораториях «Кванториум», где совместно со своей командой разработал веновизор – устройство для распознавания вен и артерий у человека или животных.

    «Этот прибор помогает видеть вены под кожей и быстрее находить место для инъекции. В основе его работы лежит принцип поглощения света гемоглобином: за счёт этого сосуды становятся контрастнее, и медику проще найти нужную точку. Мне нравится, что наше изобретение решает понятную практическую задачу. Оно позволяет врачам быстрее сориентироваться и сэкономить время, когда это так нужно», – рассказал Егор Гомоюнов

    Иностранные гости высоко оценили уровень организации. В частности, 16-летний участник из Марокко Хссайне Акрам поблагодарил организаторов за теплый прием.

    «Я думаю, что для нас это огромная честь быть здесь, потому что мы видим, как хорошо Россия относится и принимает подростков и тинейджеров со всего мира. И мы очень вам благодарны за это», – сказал юноша.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Екатеринбурге стартовал масштабный Международный фестиваль молодежи. В конце августа Дирекция Всемирного фестиваля молодежи завершила отбор участников из 191 страны.

    10 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    ЛДПР предложила продлить работу детских садов до 20:00

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России предложили установить единый режим работы муниципальных детских садов, обеспечив возможность пребывания в них детей до восьми вечера, сообщила руководитель постоянного депутатского объединения ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева.

    Мария Воропаева направила соответствующее обращение министру просвещения России Сергею Кравцову, передает ТАСС. В документе предлагается выработать единые федеральные стандарты для регионов и муниципалитетов, чтобы унифицировать режим работы дошкольных учреждений.

    «Прошу вас рассмотреть вопрос о выработке единых федеральных стандартов для органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, направленных на унификацию режима работы муниципальных дошкольных образовательных организаций с обязательным обеспечением возможности пребывания детей до 20:00», – говорится в тексте обращения.

    Парламентарий пояснила, что сейчас федеральные правила допускают различные режимы пребывания дошкольников, однако единого требования об обеспечении работы садов до восьми вечера нет. Во многих регионах учреждения закрываются в 17:00 или 18:00, тогда как рабочий день большинства родителей заканчивается позже.

    Для реализации инициативы потребуется увеличить продолжительность рабочего дня воспитателей и нянечек. В связи с этим партия планирует добиваться введения нескольких смен в детсадах по аналогии со школами, а также существенного повышения зарплат сотрудникам. Соответствующие законопроекты будут внесены в Госдуму в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос продления времени работы детских садов.

    Представители Общественной палаты предложили продлить работу дошкольных учреждений до восьми часов вечера.

    В ответ Минпросвещения напомнило о праве детских садов самостоятельно устанавливать график по запросу родителей.

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    10 сентября 2026, 06:59 • Новости дня
    Академик Онищенко призвал запретить школьные контрольные по четвергам

    Онищенко призвал запретить школьные контрольные по четвергам

    Tекст: Катерина Туманова

    Проведение проверочных работ в четвертый день недели следует исключить из-за резкого спада работоспособности школьников, заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Мы исходим из научно обоснованных данных, у детей есть определенный недельный биоритм. И мы всегда требовали, чтобы в четверг не ставили в школьное расписание трудные предметы, такие как, например, математика. И ни в коем случае нельзя, чтобы по четвергам дети писали контрольные», – сказал он РИА «Новости».

    Онищенко добавил, что максимальная активность и продуктивность учащихся обычно фиксируется в период с понедельника по среду. Поэтому данные физиологические особенности необходимо учитывать при составлении образовательных программ.

    «Исходя из этих особенностей, мы всегда рекомендовали и даже требовали, чтобы в школьных расписаниях для детей это учитывалось», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Онищенко предупредил о скором всплеске заболеваемости ОРВИ и назвал способы избежать осенней депрессии. Ветеринар назвала неожиданный способ улучшить оценки школьников.

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    11 сентября 2026, 20:20 • Видео
    На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

    После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    10 сентября 2026, 04:49 • Новости дня
    Треть регионов России ввела крупные выплаты многодетным семьям

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти десятков российских субъектов утвердили крупные единовременные пособия для молодых родителей при рождении третьего ребенка в качестве дополнительной меры поддержки, говорится в региональных законах и нормативных актах.

    По данным на начало сентября 2026 года, 33 российских региона ввели единовременные выплаты молодым семьям при появлении третьего ребенка, передает РИА «Новости».

    Мера поддержки, составляющая 300 тыс. рублей и более, действует для родителей младше 36 лет и является дополнением к региональному материнскому капиталу.

    Самая крупная сумма предусмотрена в Псковской области, где в конце 2025 года выплату удвоили до 600 тыс. рублей. В Воронежской, Ивановской и Рязанской областях размер помощи составляет 350 тыс. рублей. В Тверской области за третьего ребенка платят 300 тыс., за четвертого – 400 тыс., а за пятого и последующих – 500 тыс. рублей.

    В других субъектах действуют альтернативные формы поддержки. В Москве выплачивают сумму, равную десяти прожиточным минимумам. В Астраханской области при одновременном рождении или усыновлении троих и более детей выдают по 100 тыс. рублей на каждого ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предложил продлить повышенные выплаты многодетным на Дальнем Востоке и поддержал введение льгот на жилье и автомобили для многодетных. Анонсированы новые правила ипотечных каникул для семей.

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    9 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Уголовное дело возбудили из-за вспышки сальмонеллеза в детсаду Калининграда

    СК: Уголовное дело возбудили из-за вспышки сальмонеллеза в детсаду Калининграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детей сальмонеллезом в одном из дошкольных учреждений Калининграда, сообщили в СК по региону.

    Заболели 12 воспитанников, девять из них находятся в инфекционной больнице, уточняется в сообщении в канале ведомства в Max. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)», – говорится в публикации.

    Причиной проверки стали сообщения в СМИ и интернете об обращении детей к врачам с признаками острой кишечной инфекции. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей и изучают документацию.

    Работа детского сада приостановлена с 8 сентября. Следователи также проверяют поставщика питания в других дошкольных учреждениях региона, хотя там подобных случаев не выявлено. Расследование продолжается.

    Накануне управление Роспотребнадзора по Калининградской области сообщило о заражении сальмонеллезом 12 воспитанников местного детского сада.

    В середине августа следователи на Сахалине возбудили уголовное дело из-за массового отравления более 30 детей и воспитателей в дошкольном учреждении Корсакова.

    Месяцем ранее суд в Петербурге приговорил к двум годам колонии руководителя компании-поставщика питания за вспышку сальмонеллеза в частном детсаду.

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    11 сентября 2026, 15:04 • Новости дня
    Круглосуточная линия психологической помощи для школьников запущена в России
    Круглосуточная линия психологической помощи для школьников запущена в России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство просвещения запустило единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия», предназначенную для решения проблемных ситуаций в образовательных учреждениях.

    Теперь ученики, их родители и педагоги могут бесплатно позвонить по номеру 8-800-707-02-01 и сообщить о проблемных ситуациях в образовательных учреждениях, сообщается на сайте Минпросвещения.

    «Министерство просвещения РФ 11 сентября запустило линию психологической помощи «Школа доверия». По единому бесплатному номеру 8-800-707-02-01 школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях», – говорится в публикации.

    Проект реализован на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета.

    Специалисты готовы в режиме онлайн консультировать обратившихся по широкому спектру вопросов. Среди них – трудности адаптации, агрессия, проблемы с успеваемостью, отсутствие мотивации и конфликты со сверстниками. Также квалифицированные психологи помогут разобраться с неразделенной любовью и сложностями во взаимоотношениях семьи со школой.

    Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул значимость инициативы для предотвращения конфликтов. «Важно не бояться обращаться на линию, это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации», – заявил глава ведомства. По его словам, любой участник образовательного процесса сможет задать волнующий вопрос и получить квалифицированную поддержку специалистов.

    Несколькими днями ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал скорый запуск телефона доверия для школьников.

    В середине августа глава ведомства поручил создать во всех образовательных учреждениях комиссии по урегулированию споров.

    В прошлом году министерство совместно с Госдумой сформировало специальную структуру для оказания психологической помощи педагогам.

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    11 сентября 2026, 12:19 • Новости дня
    Шестилетний ребенок погиб после падения с аттракциона в Иваново

    СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка в ивановском торговом центре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шестилетний мальчик скончался в больнице после падения с горки в торговом центре города Иваново, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК России.

    Трагедия произошла днем 10 сентября в парке аттракционов одного из торговых центров Иваново, передает РИА «Новости». Мальчик забрался по фасаду горки, сорвался и упал с высоты.

    Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось, он скончался от полученных травм.

    «Следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего ребенка в результате падения с аттракциона», – сообщили в региональном Следственном комитете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в Адыгее шестилетний мальчик сорвался с качелей в обрыв.

    В августе в Якутске шестнадцатилетняя девушка выпала из паркового аттракциона.

    В прошлом году во Владивостоке несовершеннолетний получил ушиб головы при обрушении игрового оборудования.

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    11 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Уголовное дело возбудили после нападения на школьницу в Екатеринбурге

    СК возбудил дело о покушении на убийство школьницы в Екатеринбурге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на 13-летнюю школьницу с канцелярским ножом, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

    Инцидент произошел вечером 10 сентября в микрорайоне Синие Камни Екатеринбурга. Неизвестный нанес 13-летней пострадавшей несколько ранений канцелярским ножом. Девочка сумела вырваться и скрыться от нападавшего.

    «В целях установления всех обстоятельств случившегося следственным путем возбуждено уголовное дело о покушении на убийство», – сообщил РИА «Новости» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. В городском УМВД подтвердили регистрацию заявления и начало изучения записей с камер видеонаблюдения.

    Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что полицейские уже проводят оперативно-разыскные мероприятия. Правоохранители активно работают над установлением личности предполагаемого преступника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в Свердловской области 13-летняя девочка ударила ножом сверстницу. В феврале в Пермском крае школьник напал с ножом на одноклассника.

    А в Красноярском крае напавшей на ученицу с ножом школьнице предъявили обвинение в покушении на убийство.

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    11 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    Минпросвещения сообщило о смене подхода к обучению предметов в старших классах

    Кравцов: С 2027 года старшеклассники смогут изучать предметы на базовом уровне

    Tекст: Антон Антонов

    С 2027 года в школах вводится новый стандарт для старших классов, отменяющий обязательное углубленное изучение предметов, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    «Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года. Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне», – сказал Кравцов.

    Сейчас школьники обязаны углубленно изучать минимум два предмета, новый стандарт снимает это требование и позволяет ученикам выбирать только базовый уровень по всем дисциплинам, передает ТАСС.

    При этом система шести профилей обучения останется прежней. Школы получат возможность более гибко формировать узконаправленные группы под конкретные интересы учеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения подготовило обновленный стандарт среднего общего образования для старших классов.

    Кравцов также заверил, что принудительного отчисления школьников после девятого класса не будет.

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    11 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    Евростат отметил резкое сокращение числа школьников в ЕС

    Евростат: Число учеников начальных школ сократилось в 11 странах Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Количество учащихся начальных школ в ряде стран Европейского союза значительно снизилось за последнее десятилетие, при этом в Польше падение превысило четверть, следует из данных Евростата.

    Число учеников начальных школ сократилось в 11 странах Евросоюза за последние десять лет. В 2024 году начальные классы посещали 23,2 млн детей, что на 35,2 тыс. меньше по сравнению с 2023 годом, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Евростата.

    Наибольшее падение зафиксировано в Польше, где число школьников уменьшилось на 25,7%. В Хорватии и Португалии снижение составило 10,3% и 10% соответственно. Однако в 15 странах ЕС наблюдался рост, особенно в Люксембурге (21,4%) и Словении (18,2%).

    Абсолютными лидерами по числу учеников начальной школы стали Франция (4,1 млн), Германия (3,3 млн), Испания (2,8 млн) и Италия (2,6 млн). Сокращение числа детей происходит на фоне демографических и экономических трудностей в регионе.

    Евростат отмечает, что в 2024 году в ЕС родились около 3,6 млн детей, а коэффициент рождаемости упал до 7,9 на тысячу жителей. Естественная убыль населения наблюдается с 2012 года, при этом доля жителей младше 15 лет снизилась до 14%.

    Демографы объясняют падение рождаемости поздним созданием семей, высокими ценами на жилье и экономической неопределенностью. Средний возраст рождения первого ребенка в ЕС достиг почти 30 лет, а в Италии и Испании – 32 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, население Польши за десять лет также сократилось на 800 тыс. человек. Кроме того, рождаемость в Германии упала до абсолютного минимума со времен Второй мировой войны.

    Ранее Европейская статистическая служба зафиксировала рекордное снижение уровня рождаемости во всем Евросоюзе в целом.

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    11 сентября 2026, 08:50 • Новости дня
    После отравления в школе на Кубани госпитализировали четверых детей

    Четверых детей госпитализировали после массового отравления в школе на Кубани

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Каневском районе Краснодарского края произошло массовое отравление школьников, в результате которого пострадали более двадцати учеников.

    Четверо школьников оказались в Каневской центральной районной больнице, еще 17 учеников лечатся дома, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в Каневском районе Краснодарского края.

    «В Каневскую ЦРБ госпитализированы четверо детей. Семнадцать проходят амбулаторное лечение», – рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

    В учебном заведении началась санитарная обработка, включая помещения пищеблока. До окончания всех необходимых процедур занятия в школе полностью приостановлены. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг в станице Каневской. Прокуратура Краснодарского края начала проверку инцидента в образовательном учреждении. Весной следователи завели аналогичное дело из-за массового отравления детей в Свердловской области.

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    10 сентября 2026, 23:44 • Новости дня
    Несколько учеников школы на Кубани госпитализированы из-за массового отравления

    СК возбудил уголовное дело после массового отравления школьников на Кубани

    Tекст: Антон Антонов

    После массового отравления в Каневском районе госпитализировали несколько школьников, их жизни ничего не угрожает, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ведомство в «Максе».

    По данным следствия, учащиеся одной из школ в станице Каневской обратились в больницу с симптомами отравления. Несколько детей были госпитализированы, сейчас они получают необходимую медицинскую помощь. Угрозы их жизни и здоровью нет.

    На месте происшествия следователи провели осмотр. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

    Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщает в «Максе», что в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди обучающихся школы начато эпидемиологическое расследование. Организовано проведение дезинфекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура начала проверку после отравления детей в школе Краснодарского края.

    Отравление произошло в МАОУ СОШ №6.

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    10 сентября 2026, 23:06 • Новости дня
    Прокуратура начала проверку после отравления детей в школе Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В Каневском районе Краснодарского края произошло массовое отравление учеников местной школы, сообщила региональная прокуратура.

    Прокуратура Каневского района начала проверку инцидента в образовательном учреждении. Мероприятия организованы по поручению краевой прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства в «Максе».

    «Установлено, что 10 сентября 2026 года в МАОУ СОШ №6 произошло отравление обучающихся», – говорится в сообщении ведомства.

    В настоящее время всем пострадавшим школьникам оказывается необходимая медицинская помощь. Ход и результаты проводимой проверки находятся на контроле надзорного органа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о массовом отравлении посетителей базы отдыха на Ставрополье.

    В июне прокуратура Тверской области сообщила о госпитализации 14 воспитанников детского лагеря с признаками пищевого отравления.

    Весной следователи в Свердловской области начали расследование из-за отравления учащихся местной школы.

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    12 сентября 2026, 00:57 • Новости дня
    Микроавтобус выехал на встречную полосу перед ДТП в Архангельской области

    Tекст: Антон Антонов

    Причиной ДТП с 12 погибшими стал выезд микроавтобуса на встречную полосу во время обгона, сообщило Следственное управление СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

    «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по факту дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге М-8 возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), и по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», – сообщается на сайте ведомства.

    Пассажирский микроавтобус ехал из Северодвинска в сторону поселка Березник. Во время обгона водитель выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик и легковой автомобиль с прицепом. От мощного удара машины получили серьезные повреждения и вылетели с дороги.

    Авария унесла жизни 12 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Еще восемь пассажиров получили тяжелые травмы и находятся в больницах. Сейчас следователи детально осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев.

    Правоохранители уже провели обыски и изъяли документы, касающиеся организации перевозок и технического состояния транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Холмогорском районе Архангельской области произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля.

    В числе пострадавших в этой автокатастрофе оказались дети.

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    12 сентября 2026, 00:19 • Новости дня
    При атаке БПЛА в Белгородской области погибла женщина и пострадали дети

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области один человек погиб, еще восемь, включая четверых детей, пострадали, сообщил оперштаб региона.

    В поселке Октябрьский FPV-дрон ударил по автомобилю. «В Белгородском округе во время атаки ВСУ погибла женщина. Трое, включая ребенка, получили ранения», – сообщил оперштаб в «Максе».

    От полученных травм женщина скончалась на месте, а трое пострадавших доставлены в больницу. Девятилетний мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения, он находится в тяжелом состоянии. У мужчины и женщины зафиксированы осколочные ранения. После оказания первой помощи их направят в медучреждения Белгорода.

    Кроме того, в селе Ржевка Шебекинского округа беспилотник атаковал еще один автомобиль. В результате ранения получили пять человек, среди которых трое детей. Все пострадавшие доставлены в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины произошла травматическая ампутация руки и ноги, его состояние оценивается как тяжелое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вооруженные силы Украины атаковали легковой автомобиль с помощью беспилотника в городе Шебекино, мужчина погиб, а женщина получила ранения.

    5 сентября украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю в поселке Октябрьский.

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    12 сентября 2026, 05:28 • Новости дня
    Трамвай насмерть сбил девочку в Краснодаре

    Tекст: Антон Антонов

    В Краснодаре трамвай насмерть сбил 11-летнюю девочку, которая переходила пути в неположенном месте, сообщает главк МВД по Краснодарскому краю.

    Трагедия произошла на улице Стасова, сообщает главк в «Максе».

    «42-летний водитель трамвая допустил наезд на ребенка, переходившего трамвайные пути в неположенном месте», – говорится в сообщении.

    От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Челябинске трамвай наехал на лежавшего на рельсах мужчину, который скончался на месте.

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