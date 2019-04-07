Девушка в Тюмени выпала с 10-го этажа из-за селфи

В субботу вечером в Тюмени из окна 10 этажа выпала 15-летняя девушка, которая пыталась сделать селфи; сейчас она находится в реанимации.

Инцидент произошел на улице Амурской. Девушка фотографировалась на 10-м этаже и упала. Вызов поступил в 20.01, скорая помощь прибыла через пять минут, девушку доставили в ОКБ № 2, сообщает 72.ru.

15-летнюю девушку пришлось срочно оперировать. В департаменте здравоохранения пояснили, что тюменка получила серьезную травму.

«В экстренном порядке по жизненным показаниям нейрохируги провели операцию. В настоящий момент подросток находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, в медикаментозном сне. Врачи оценивают состояние как тяжелое, но стабильное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщила пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

По данным очевидцев, 15-летняя девушка находилась на уличном балконе между пожарной лестницей и лифтами вместе с друзьями. Те пытались удержать ее на руках, чтобы она сделала селфи, однако девушка сорвалась и упала на козырек подъезда, а оттуда на землю.

В субботу она праздновала день рождения.