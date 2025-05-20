В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
ФНС сообщила о DDoS-атаках из-за границы на свои сервисы
Федеральная налоговая служба зарегистрировала высокоуровневые DDoS-атаки из-за рубежа на свои электронные сервисы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Атаки фиксируются с 8.00 мск 19 мая, они продолжаются до сих пор, пояснили в ФНС, передает ТАСС.
«Объем атаки в среднем составляет 40 Гбит/с, при этом максимальный объем достигал 162 Гбит/с. На текущий момент атака на сервисы службы продолжается», – добавили там.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что Национальная система противодействия DDoS-атакам с марта 2024 года зафиксировала и отразила свыше 14 тыс. атак на российские организации.