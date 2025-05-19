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Роскомнадзор подсчитал число отраженных DDoS-атак на Россию с марта 2024 года
Национальная система противодействия DDoS-атакам зафиксировала и отразила свыше 14 тыс. атак на российские организации, сообщили в Роскомнадзоре.
Всего с марта 2024 года Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА) отразила свыше 14 219 атак на ресурсы российских компаний и организаций, сообщили «Газете.Ru» в ведомстве.
К системе подключено 7704 ресурса 969 организаций, в числе которых крупные государственные и частные структуры, банки, операторы критической инфраструктуры и телекоммуникационные компании.
За 2024 год количество DDoS-атак выросло на 70% по сравнению с 2023 годом. НСПА работает на базе Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Количество подключенных участников продолжает расти, наращивая потенциал национальной кибербезопасности.
Ранее Роскомнадзор сообщал, что новый приказ, вступивший в силу 11 апреля 2025 года, не предусматривает слежку за пользователями, а направлен на сбор информации о сетевых адресах для усиления мер противодействия DDoS-атакам.