Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.0 комментариев
Роскомнадзор опроверг слухи о слежке за пользователями
Роскомнадзор заявил, что новый приказ, вступающий в силу 11 апреля 2025 года, не предусматривает слежку за пользователями, а направлен на сбор информации о сетевых адресах для усиления мер противодействия DDoS-атакам.
Роскомнадзор опроверг информацию о том, что новый приказ ведомства направлен на слежку за пользователями и сбор данных о посещении ими запрещенных сайтов. Как передает ТАСС, в ведомстве пояснили, что основная цель приказа – сбор информации о сетевых адресах для актуализации правил противодействия DDoS-атакам.
В опубликованном на официальном портале правовой информации приказе Роскомнадзора указывается порядок и состав предоставляемых данных операторами связи. Однако некоторые СМИ утверждали, что это может привести к слежке за пользователями. Пресс-служба ведомства подчеркнула, что информация о личных устройствах пользователей не собирается и не требуется для борьбы с угрозами.
Приказ вступит в силу 11 апреля 2025 года. Операторы связи должны будут передавать данные о сетевых адресах и субъектах РФ, где они используются. Также будет собираться информация об уникальных номерах технических средств противодействия угрозам в интернете и сетях связи общего пользования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор предупредил о мошеннических звонках, поступающих от имени ведомства. Ведомство назвало причину сбоя в работе платформы Steam, что было связано с техническими проблемами. Также Роскомнадзор заблокировал песни Noize MC на сервисе «Яндекс.Музыка».