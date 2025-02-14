Гросси заявил о рисках ядерных инцидентов из-за активности на ЧАЭС и ЗАЭС

Гросси подчеркнул, что эти инциденты указывают на сохраняющиеся ядерные риски, и МАГАТЭ должно быть в состоянии повышенной готовности,передает «Комсомольская правда».

«Сотрудники пожарной охраны и транспортные средства прибыли на место в течение нескольких минут. На данный момент нет никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки защитного сооружения», – сообщили в МАГАТЭ, оценивая ситуацию в Чернобыле.

Гросси отметил, что усиление военной активности вблизи Запорожской АЭС также вызывает серьезную обеспокоенность. Он подчеркнул важность постоянного мониторинга и быстрого реагирования на любые потенциальные угрозы для предотвращения ядерных аварий.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что обвинения России в ударе по Чернобыльской АЭС являются провокацией перед конференцией в Мюнхене, и отметила, что такие действия Киева повторяются перед значимыми событиями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг обвинения в ударе российского дрона по Чернобыльской АЭС, подчеркнув, что такие действия противоречат политике России.

Украинские СМИ сообщали, что эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили факт взрыва на новом саркофаге Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля.