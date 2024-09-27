Нидерланды полностью сняли с вооружения F-16, передав их Украине и Румынии

Tекст: Дарья Григоренко

В пятницу состоялась торжественная церемония прощания с истребителями F-16, которые прочно вошли в историю нидерландской авиации. Восемь самолетов пролетели на высоте не менее 400 метров над учебным полигоном на острове Влиланд, авиабазой Сустерберг и зданием министерства обороны в Гааге. Как отмечается в пресс-релизе, F-16 успешно использовались на протяжении более четырех десятилетий, как в национальных, так и в международных операциях, передает ТАСС.

Несмотря на завершение эксплуатации в Нидерландах, жизнь этих самолетов продолжается. Часть из них будет передана в центр подготовки пилотов в Румынии, а другая часть – Украине. Хотя точное количество переданных Украине F-16 не разглашается по соображениям безопасности, известно, что Нидерланды обязались поставить Киеву 24 истребителя. Румыния уже получила 14 из 18 обещанных самолетов.

В пятницу газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему F-16 не оправдывают ожиданий ВСУ. Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Киев может использовать поставленное страной оружие, включая истребители F-16, для нанесения ударов по целям на территории России «в рамках самообороны».