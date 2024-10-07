Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.37 комментариев
Нидерланды назвали объем военной помощи Украине
Общая сумма военной помощи Нидерландов Украине составила около 3,76 млрд евро
Объем военной помощи Нидерландов Украине достиг примерно 3,76 млрд евро, увеличившись почти на 700 млн евро с июня, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
«Сумма увеличилась почти на 700 млн евро с момента последнего доклада палате представителей в июне этого года», – приводит слова министра РИА «Новости».
Брекелманс подчеркнул, что большая часть из 700 млн евро была направлена на запасные части и боеприпасы для артиллерийских установок PzH2000, зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей F-16. Также были предоставлены медикаменты, боеприпасы и сухие пайки для солдат украинских вооруженных сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды официально подтвердили передачу Украине первых истребителей F-16.