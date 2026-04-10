Продажи люксовых автомобилей в России выросли на треть

Tекст: Денис Тельманов

Продажи новых автомобилей сегмента люкс в России в первом квартале 2026 года выросли на 33%, до 153 машин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Автостат» и аналитическую компанию ППК. В аналогичном периоде прошлого года было продано 115 автомобилей.

Лидером среди люксовых брендов стал Lamborghini, реализовавший 47 машин за январь-март. На втором и третьем местах оказались Rolls-Royce и Bentley с 42 и 41 автомобилем соответственно. В пятерку также вошли Ferrari (19 машин) и Aston Martin (четыре автомобиля).

Дмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики «Автостата», отметил, что с начала года в России не было продано ни одного нового Maserati.

Среди моделей лидирует Lamborghini Urus с результатом 44 проданные машины, далее идут Rolls-Royce Cullinan (31 автомобиль), Bentley Bentayga и Bentley Continental GT (по 19 автомобилей), а также Ferrari Purosangue (13 машин).

Ярыгин подчеркнул: «Рынок новых люксовых машин в нашей стране сохраняет высокий рост». В прошлом году продажи увеличились на 22%, а в текущем квартале рост составил уже 33%.

