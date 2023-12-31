Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.6 комментариев
Число жертв украинского обстрела Белгорода выросло до 22 человек
Губернатор Гладков сообщил о 22 погибших в результате украинского обстрела Белгорода
В результате украинского обстрела Белгорода погибли 22 человека, ранения получили 109 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что «к большому горю увеличилось количество погибших». Он пояснил, что «один из пострадавших скончался ночью в больнице». 25 человек, получивших тяжелые ранения, собираются «перевезти в федеральные клиники». Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, вооруженные силы Украины подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.