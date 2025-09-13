Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.2 комментария
Минобороны показало зачистку Новониколаевки от украинских боевиков
Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой зафиксирован момент зачистки населенного пункта Новониколаевка военнослужащими 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что в ходе наступления российские военные полностью освободили поселок от украинских боевиков.
С начала сентября под контроль войсковой группировки «Восток» уже перешли пять населенных пунктов, расположенных в Днепропетровской области, добавили в Минобороны.
Напомним, российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области.
Накануне российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Сосновку в Днепропетровской области.