    Польша решила померяться военной силой с Германией
    Пушков: Сенатор США связал администрацию Буша с терактами 11 сентября
    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    Reuters: Украине нужно докупить газ на один млрд долларов для отопительного сезона
    Глава МИД Польши отверг идею переноса посольства России в Варшаве
    Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России
    Минторг США запретил «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию
    ФРС США объявила о снижении ставки федрезерва
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    18 сентября 2025, 06:13 • Новости дня

    Боец ВС России рассказал о мародерстве ВСУ в Новониколаевке

    ВСУ лишали жителей Новониколаевки продуктов и закапывали колодцы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Новониколаевка украинские военные забирали у местных еду и уничтожали источники питьевой воды, рассказал командир штурмового взвода 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Кот.

    По его словам, украинские войска занимались мародерством в селе Новониколаевка Днепропетровской области, передает ТАСС. Кот рассказал, что «если ВСУ отходили, то доходило до того, что закапывали колодцы, оставляли без воды, забирали еду». После этого российские военнослужащие оказали жителям Новониколаевки и других сел первую помощь, обеспечив необходимыми продуктами и водой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России показало видеозапись зачистки населенного пункта Новониколаевка от украинских боевиков. Российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области.

    17 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска развивают наступление почти по всей линии боевых действий в зоне специальной военной операции, наиболее напряженная обстановка сохраняется на Красноармейском направлении, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр».

    Герасимов отметил, что противник перебросил на Красноармейское направление дополнительные силы в ущерб остальным участкам, передает ТАСС. Герасимов лично проинспектировал группировку «Центр» на Красноармейском направлении и заслушал доклады командиров подразделений о текущей обстановке. По его словам, группировка «Запад» продолжает развивать наступление в Купянске, а штурмовые подразделения Южной группировки продвигаются в Северске.

    Начальник Генштаба добавил, что российские войска вошли в Плешеевку, а бои на Александро-Калиновском направлении ведутся вблизи Константиновки. ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества, бои продолжаются в Ямполе.

    Группировка «Восток» развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, также продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Герасимов не присутствовал на учениях «Запад-2025» в Нижегородской области, поскольку координирует проведение спецоперации на Украине.

    В июле Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр».

    17 сентября 2025, 12:42 • Новости дня
    Бойцы «Севера» уничтожили диверсантов ВСУ у границы с Курской областью
    Бойцы «Севера» уничтожили диверсантов ВСУ у границы с Курской областью
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мотострелковый полк группировки «Север» пресек попытку проникновения диверсантов ВСУ на границу Курской области, уничтожив их в Сумской области.

    Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки «Север» обнаружили и уничтожили группу диверсантов ВСУ на территории Сумской области, передает ТАСС.

    По данным Минобороны, противник пытался приблизиться к российской границе в районе населенного пункта Теткино. Воздушная разведка выявила движение врага, после чего огневая поддержка нанесла прицельный удар из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов «Утес».

    В Минобороны подчеркнули, что украинские диверсанты не оставляют попыток проникновения на российскую территорию, однако их действия оперативно фиксируются разведкой, а координаты сразу передаются расчетам для поражения целей.

    В ведомстве особо отметили: «Боевиков отправляют на «мясные» штурмы. В каждом таком накате полно наемников, которые нашли свой покой, так и не дойдя до русской земли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в интернете появились фото украинских боевиков, замаскированных под бойцов спецназа России. Российские войска уничтожили диверсионную группу ВСУ под Горловкой. Российские военные также уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области.

    17 сентября 2025, 20:10 • Видео
    Зеленскому предстоят «трудные решения»

    «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    17 сентября 2025, 08:18 • Новости дня
    Российские войска продвинулись под Северском
    Российские войска продвинулись под Северском
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за сутки вклинились в оборону украинских войск под Северском, где ширина линии боев составляет более двенадцати километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военнослужащие России за последние сутки продвинулись на триста метров в оборону украинских сил под Северском Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Марочко отметил: «В ходе активных боевых действий ВС РФ выровняли линию фронта на участке Серебрянка – Выемка в ДНР и начали продвижение в западном направлении. За истекшие сутки бойцы РФ на одном из участков вклинились в оборону противника на 300 м. Ширина фронта, на котором давят наши войска, составляет более 12 км».

    По оценке эксперта, российские бойцы продолжают наступление с целью освобождения Северска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества. Российские войска ранее выбили ВСУ из большей части Серебрянки в ДНР. ВСУ уже не менее десяти раз пытались вернуть контроль над этим населенным пунктом.

    17 сентября 2025, 20:52 • Новости дня
    Силовики сообщили о разгроме бригады ВСУ в Серебрянском лесу

    Российские силовики заявили о полном разгроме 119-й бригады ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силовые структуры сообщили о полном уничтожении 119-й бригады теробороны ВСУ в Серебрянском лесничестве, где она потеряла технику и людей.

    О полном разгроме 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

    Ветеран силовых структур отметил: «На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что 119-я бригада теробороны ВСУ полностью разбита и исчезла с лица земли».

    По его словам, киевское руководство пытается создать видимость, что подразделение отправилось в Сумскую область, однако фактически его выживших распределили для пополнения других подразделений ВСУ.

    Собеседник агентства рассказал, что родственники ликвидированных бойцов обвиняют командование бригады в неэффективных приказах, приведших к большим потерям.

    Ранее источники в силовых структурах отмечали, что в ходе выполнения задач в Серебрянском лесу бригада почти полностью утратила технику и личный состав. Оставшихся солдат перевели на сумское направление для восполнения потерь других соединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершают освобождение и зачистку территории Серебрянского лесничества на Украине.

    В районе Серебрянского лесничества оказались окружены две бригады украинских войск, в том числе элитные операторы беспилотников.

    Подразделения ВСУ за последние сутки около десяти раз предпринимали попытки вернуть утраченные позиции у населенного пункта Серебрянка в ДНР, атакуя с разных направлений.

    17 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты
    ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и запуска БПОА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 357 беспилотников.

    В северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 865 беспилотников, 628 ЗРК, 25 138 танков и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 657 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 034 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ.

    Ранее ВС России поразили используемую в интересах ВСУ транспортную инфраструктуру. 

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

    17 сентября 2025, 08:33 • Новости дня
    Десантники «Молнией» уничтожили опорный пункт ВСУ в Константиновке

    Tекст: Вера Басилая

    В районе поселка Червоное в Константиновке был уничтожен пункт временной дислокации вооруженных сил Украины спецсредством «Молния», сообщил оператор с позывным «Косарь».

    Десантники 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, расположенный в поселке Червоное в Константиновке ДНР, передает РИА «Новости».

    Оператор с позывным «Косарь» сообщил, что подразделение работало по пункту временной дислокации ВСУ на окраине Константиновки, где украинские военные пытались накапливать силы.

    Константиновка находится на части территории ДНР, которая контролируется ВСУ. Город расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра, оба этих населенных пункта были освобождены российскими войсками в 2025 году.

    Ранее российские дроны перекрыли передвижения ВСУ в Константиновке.

    Подразделения российских войск приступили к удержанию позиций в жилом секторе на восточных подступах к Константиновке.

    ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.

    17 сентября 2025, 07:57 • Новости дня
    Эксперт сообщил о криминальном бизнесе колумбийских группировок на Украине

    Эксперт Ниньо сообщил о наркотрафике и поставках дронов из Украины в Колумбию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колумбийские вооруженные группировки организовали на Украине бизнес по наркотрафику, наемничеству и поставкам компонентов для БПЛА и взрывчатки, заявил преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо.

    По его словам, колумбийские вооруженные группировки создали криминальный бизнес на Украине, используя возможности для наркотрафика, наемничества, а также для поставок компонентов беспилотников и взрывчатки в Колумбию, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметил, что такие организации, как «Армия национального освобождения» (ELN) и картель «Клан залива», используют войну на Украине для построения межконтинентальных криминальных схем. По словам Ниньо, этот бизнес включает распространение кокаина, участие наемников в зарубежных конфликтах, а также ввоз в Колумбию устройств, которые помогают бороться с конкурентами и государственными структурами.

    Согласно оценке эксперта, колумбийские преступные группировки налаживают поставки компонентов для производства взрывных устройств и беспилотников с Украины. Это, по мнению Ниньо, объясняет рост числа нападений на полицию и военных в Колумбии в последнее время.

    Он также предположил, что расчеты с украинской стороной, вероятно, проходят по бартерной схеме, как это было в 1990-е годы между ФАРК и запрещенной в России Аль-Каидой, когда за килограмм кокаина повстанцы получали до 80 автоматов АК-47.

    Колумбия уже более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта, жертвами боевых действий и терактов стали более 260 тыс. человек, миллионы стали вынужденными переселенцами. Несмотря на мирные соглашения, часть бывших бойцов продолжает заниматься партизанской деятельностью и наркоторговлей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил, что колумбийские наемники, воюющие на стороне ВСУ, плохо обеспечиваются вооружением и снаряжением. ВСУ снизили требования к набору колумбийских наемников из-за значительных потерь в их рядах. Санчес также отметил, что семьям погибших колумбийских наемников часто не выплачивают обещанные компенсации.

    17 сентября 2025, 07:30 • Новости дня
    Российские дроны перекрыли передвижения ВСУ в Константиновке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские беспилотники затруднили движение украинских военных по Константиновке, где продолжаются ожесточенные столкновения за контроль над городом, сообщил оператор БПЛА 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным «Косарь».

    По его словам, движение украинских вооруженных сил по Константиновке практически перекрыто благодаря российским дронам и беспилотникам, передает РИА «Новости». «Косарь» сообщил, что управление воздушным пространством позволило снизить передвижения украинских военных до минимума.

    По его словам, российские силы активно используют дроны и БПЛА по окраинам Константиновки, в частности в районе поселка Червоное. «Сейчас они практически не вылазят, увидеть противника – это редкость, в основном они короткими перебежками, контролируют воздух, чтобы выстраивать какие-либо передвижения. Потому что мы им всю землю перекрыли», – заявил десантник.

    Константиновка остается под контролем ВСУ, однако этот город находится в районе ожесточенных боев на Донбассе. Город расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС России в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Вооруженные силы Украины атаковали север Константиновки. Вооруженные силы России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.

    17 сентября 2025, 12:47 • Новости дня
    ВС Украины за сутки в зоне СВО потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов российских группировок по позициям ВСУ на различных направлениях за сутки украинские вооруженные формирования потеряли свыше 1,5 тыс. военнослужащих и значительное количество техники.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ около Варачино, Андреевки, Садов и Юнаковки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Великой Писаревкой Сумской области и Волчанском Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены восемь складов боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Купянска, Богуславки, Боровской Андреевки, Гороховатки Харьковской области, Кировска и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 250 военнослужащих, британская бронемашина Snatch и два артиллерийских орудия.

    Уничтожены пусковая установка РСЗО «Сеялка», девять станций РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Северска, Переездного, Федоровки, Степановки, Майского, Плещеевки, Свято-Покровского, Константиновки и Роскошного ДНР.

    Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, шесть бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены две станции РЭБ, пять складов с боеприпасами и горючим.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Новошго Донбасса, Красного Лимана, Ленино, Родинского, Димитрова и Красноармейска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 535 военнослужащих, пять бронемашин, включая американские бронетранспортер М113, MaxxPro и HMMWV, а также три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны поблизости от Вербового, Великомихайловки, Березового Днепропетровской области и Успеновки Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ около Малых Щербаков, Степногорска Запорожской области, Ольговки, Антоновки и Янтарного Херсонской области.

    При этом потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Уничтожены восемь станций РЭБ и два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Кроме того ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты.

    17 сентября 2025, 14:40 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали здание правительства Белгородской области

    БПЛА ВСУ нанесли удары по зданию правительства Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки беспилотников на административное здание в Белгороде были повреждены кровля и окна, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Здание правительства Белгородской области подверглось атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил Гладков в Telegram-канале.

    По его словам, были повреждены кровля и остекление здания. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Гладков заявил, что специалисты уже оценивают объем нанесенного ущерба. В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия.

    Ранее два БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области. До этого в Белгородской области после удара FPV-дрона погиб мужчина.

    17 сентября 2025, 12:06 • Новости дня
    Лавров отверг обвинения Киева в якобы российских ударах по гражданским объектам

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия не наносит удары по гражданским объектам и мирному населению, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская армия не наносит удары по гражданским объектам и мирному населению, передает ТАСС.

    На круглом столе для зарубежных послов, посвященном вопросам урегулирования на Украине, он подчеркнул: «Никогда российская армия не работает, не наносит удары по гражданским объектам и мирному населению».

    Ранее в МИД подчеркивали, что российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре, при этом российская сторона рассчитывает на дипломатическое решение конфликта.

    17 сентября 2025, 08:59 • Новости дня
    Рогов сообщил об ударе по ангарам ВСУ в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска атаковали ангары с техникой и военный склад противника на территории Запорожья, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска нанесли массированный удар по объектам военной транспортной логистики ВСУ в городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, под удар попали ангары с тяжелым грузовым транспортом, ремонтная база и территория Запорожского автомобилестроительного завода, которые использовались украинской стороной в военных целях. Ангары были замаскированы под гражданские объекты, но были обнаружены благодаря помощи местных жителей.

    Также, по словам Рогова, удар был нанесен по военному складу, размещенному в здании бывшей гимназии города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов сообщил, что украинские власти готовят эвакуацию жителей юга Запорожской области. Российские войска нанесли удары по пригородам Запорожья. В городе полицейские обнаружили тайник с боеприпасами и оружием. Истребитель Су-27 украинских вооруженных сил разбился в Запорожье.

    17 сентября 2025, 14:49 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронoм храм в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона храм великомученика Димитрия Солунского в поселке Брилевка Херсонской области, сообщил глава Алешкинского округа Руслан Хоменко.

    Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона храм великомученика Димитрия Солунского в поселке Брилевка Херсонской области, передает ТАСС.

    По информации главы Алешкинского округа Руслана Хоменко, атака произошла примерно в 02:15 по московскому времени 17 сентября. Беспилотник сбросил боеприпас на территорию православного храма Русской православной церкви.

    В результате удара были выбиты стекла и поврежден фасад здания. Жертв и пострадавших среди местных жителей и прихожан не зафиксировано.

    Ранее украинские боевики нанесли удар по автомобилю скорой помощи в городе Алешки в Херсонской области, в результате чего пострадали два человека.

    Украинский дрон атаковал населенный пункт Голая Пристань в Херсонской области, где погибла 70-летняя женщина.

    В ходе удара украинской армии по Князе-Григоровке в Херсонской области погиб мирный житель.

    18 сентября 2025, 02:28 • Новости дня
    Число пропавших без вести солдат в 425-м ОШП ВСУ «Скала» близко к батальону

    Tекст: Ирма Каплан

    Солдаты 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ числятся массово пропавшими без вести, что подтверждается сведениями из публикаций родственников в соцсетях, сообщили в российских силовых структурах.

    «Родные боевиков 425-го ОШП «Скала» собрали воедино публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за 2025 год. На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям. Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона», – рассказали ТАСС источники в российских силовых структурах.

    По имеющимся сведениям, подразделение участвует в боях на Сумском и Харьковском направлениях с весны 2025 года.

    Ранее сообщалось, что родственники пропавших солдат обращались к украинским  Минобороны и Службе безопасности с просьбой наказать командование полка из-за многочисленных случаев исчезновений.

    В силовых структурах России отметили, что новобранцев отправляют на передовую без подготовки, а отказавшихся подчиняться командиры избивают до смерти. Также отмечается, что людей с серьезными заболеваниями направляют в подразделения, отвлекающие противника во время штурмов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группа хакеров KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и обнародовала информацию о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных.

    В августе родственники погибших и пропавших военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ собирались выйти на митинг, чтобы потребовать информацию о судьбе своих близких.

    Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не организует вывоз тел погибших бойцов с позиций возле Садков в Сумской области, скрывая реальное число потерь, сообщили в российских силовых структурах.

    17 сентября 2025, 07:44 • Новости дня
    Российские силы уничтожили пункт дислокации роты ВСУ в Харькове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харьковской области российские военные нанесли удар по пункту дислокации роты ВСУ, сформированной из бывших заключенных, потери уточняются.

    Пункт временного размещения специальной роты Вооруженных сил Украины, состоящей из бывших заключенных, был уничтожен на территории Харьковской области, передает РИА «Новости». Информацию об этом предоставили источники в российских силовых структурах.

    Как сообщил собеседник агентства, «уничтожен пункт дислокации спецроты (бывшие заключенные) 57-й бригады (ВСУ)».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ бросили женщин-заключенных в бой из-за нехватки солдат. Бывших заключенных используют в заградотрядах ВСУ. Украинские заключенные выбирают службу в армии ради денег и амнистии.

    Решетников объявил о переходе России к модели возвратной миграции
    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля
    У бывшего президента Бразилии Болсонару выявили рак
    Цена золота обновила максимум после решения ФРС о понижении учетной ставки
    Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским лайнером над США
    Поляк принял румына за украинца и выстрелил в него
    Волочкова описала детали собственных похорон

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Британия переживает бессильную злобу из-за учений России с индийцами

    Западные СМИ устроили истерику из-за российских учений «Запад-2025», в которых приняли участие военнослужащие еще семи стран. Особенно сильно переживают в Лондоне и даже пытаются предъявлять претензии к Индии, будто не замечая, что британская эра безвозвратно прошла, а участие Индии – далеко не главная сенсация «Запада-2025». Подробности

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Израиль пошел на риск превращения в КНДР

    Израиль, с одной стороны, заявляет о намерении полностью занять сектор Газа, а с другой – сталкивается со все большим противодействием со стороны международных игроков, обвинениями в геноциде и даже изоляцией. «Израиль может превратиться в своеобразную Северную Корею», предупреждают эксперты. Похоже, Тель-Авив ведет рискованную игру с непредсказуемым результатом. Ради чего? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

