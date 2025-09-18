ВС Украины за сутки в зоне СВО потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ около Варачино, Андреевки, Садов и Юнаковки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Великой Писаревкой Сумской области и Волчанском Харьковской области.

ВСУ при этом потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены восемь складов боеприпасов и матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Купянска, Богуславки, Боровской Андреевки, Гороховатки Харьковской области, Кировска и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери противника составили более 250 военнослужащих, британская бронемашина Snatch и два артиллерийских орудия.

Уничтожены пусковая установка РСЗО «Сеялка», девять станций РЭБ и склад с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Северска, Переездного, Федоровки, Степановки, Майского, Плещеевки, Свято-Покровского, Константиновки и Роскошного ДНР.

Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, шесть бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены две станции РЭБ, пять складов с боеприпасами и горючим.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Новошго Донбасса, Красного Лимана, Ленино, Родинского, Димитрова и Красноармейска ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 535 военнослужащих, пять бронемашин, включая американские бронетранспортер М113, MaxxPro и HMMWV, а также три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны поблизости от Вербового, Великомихайловки, Березового Днепропетровской области и Успеновки Запорожской области.

ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ около Малых Щербаков, Степногорска Запорожской области, Ольговки, Антоновки и Янтарного Херсонской области.

При этом потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Уничтожены восемь станций РЭБ и два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

Кроме того ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты.