Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.4 комментария
Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым
Президент Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в ЦКБ, глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым, передает РИА «Новости». Глава государства почтил память покойного и выразил соболезнования его близким.
«Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Борисовичем Ивановым в Центральной клинической больнице. Возложил цветы и кратко пообщался с семьей», – сообщил представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным государственного деятеля.