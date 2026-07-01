Попавший под Красноярском в аварию автобус с детьми вез воспитанников лагеря

Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?14 комментариев
Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?14 комментариев
Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.19 комментариев
Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.0 комментариев
Представители «Единой России» на выборах в Госдуму должны помнить, что они представляют партию президента и великой России, сказала Матвиенко на встрече с активистками «Женского движения Единой России», передает РИА «Новости».
«Конечно, политическая борьба за доверие и голоса избирателей только набирает обороты. Вам предстоят многочисленные встречи с гражданами, острые дебаты с оппонентами. Но важно помнить: все мы с вами представляем одну большую партию – партию нашего президента, партию нашей великой России», – подчеркнула спикер верхней палаты парламента.
Она отметила важность расширения женского представительства в органах власти и добавила, что женщины-управленцы способны выстроить прочную нить доверия между обществом и государством.
Секретарь генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что из 2,6 млн членов «Единой России» 1,6 млн составляют женщины.
Главной темой встречи стало обсуждение предложений в новую Народную программу, в частности, инициатив по поддержке участников спецоперации и их семей. Так, прозвучали идеи расширить программы психологической помощи на семьи защитников, а периоды военной службы по контракту засчитывать в стаж госслужбы.
Кроме того, участницы выдвинули предложения по развитию социальной политики, здравоохранения и образования. Среди них – создание круглосуточных групп в детсадах для одиноких матерей, введение бесплатной продленки для школьников до 14 лет и создание на портале госуслуг помощника «Календарь здоровья». Матвиенко поблагодарила участниц за конструктивный диалог и неравнодушие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выступил на предвыборном съезде «Единой России».
Кабмин закрыл ряд погранпереходов на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией
Ограничения коснулись участков границы с Латвией, Финляндией и Эстонией, передает ТАСС. Ограничения затронут семь железнодорожных пунктов пропуска на границе России с Финляндией, Латвией и Эстонией. В их числе – Выборг и Светогорск в Ленинградской области, Вяртсиля и Люття в Карелии, Санкт-Петербург-Финляндский, а также Печоры-Псковские и Пыталово в Псковской области.
В середине июня эстонские власти сократили время работы пограничного пункта в Нарве. В конце мая МВД Финляндии подготовило законопроект о продлении ограничений на пересечение границы с Россией.
В начале мая украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.
Дрон упал в Егорьевске, спровоцировав пожар в жилом здании, из-под завалов спасатели достали двоих взрослых и двоих детей, указал губернатор в Max.
«К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу», – заявил глава региона.
Он выразил глубокие соболезнования семье погибшего и пообещал оказать пострадавшим всю необходимую поддержку. Сейчас выжившие находятся под наблюдением врачей.
Всего над Подмосковьем силы противовоздушной обороны перехватили 60 БПЛА. Атаки зафиксировали в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Одинцово и других округах. В Дубне обломки повредили административное строение, а в деревне Фатеево беспилотник упал на частный участок.
Фрагменты аппаратов также нашли в Раменском и Коломне. На местах происшествий продолжают работать экстренные службы, специалисты обследуют территории и ликвидируют последствия массированного удара.
В середине июня в подмосковном Жуковском из-за атаки беспилотников погибла восьмилетняя девочка.
«Коммерсантъ» сообщил о возможном возвращении бензина стандарта «Евро-2»
Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок бензина и дизельного топлива стандартов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», пишет «Коммерсантъ».
Данная мера призвана предотвратить дефицит горючего. Кроме того, чиновники обсуждают вероятность импорта бензина с ограничением содержания метанола до 3%.
Реализация топлива класса «Евро-2» находилась под запретом с 2013 года. Однако осенью 2025 года кабинету министров пришлось разрешить ряду нефтеперерабатывающих заводов выпускать продукцию стандарта «Евро-3».
«Ослабление требований к бензину до класса «Евро-3», скорее всего, оказалось недостаточным для насыщения рынка высокооктановым бензином», – рассказал источник издания в отрасли.
Директор по коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отметил, что использование устаревшего горючего несет риски для современных двигателей. При этом значительная часть автопарка в регионах все еще способна потреблять низкокачественное топливо без серьезных последствий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала импорт бензина из-за рубежа для стабилизации внутреннего рынка.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил временно приостановить нормативы биржевых продаж топлива.
Президент Владимир Путин призвал принять дополнительные меры стабилизации внутреннего рынка топлива.
Взрыв произошел накануне около 21.00 на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. В результате пострадали по меньшей мере три человека, двое из них получили серьёзные ранения.
Предполагается, что трое пострадавших в критическом состоянии являются членами одной семьи и имеют украинское гражданство. Пострадавшие – мужчина и женщина в возрасте 50–60 лет и подросток, написал Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
Два члена украинской семьи находятся в тяжелом состоянии, а несовершеннолетний – в состоянии средней степени тяжести
Как заявил государственный министр (глава правительства) Монако Кристоф Мирман, «это, вероятно, террористический акт».
В следующем сообщении Шарий отметил: «Ну вот уже начали писать о Ермолаеве. У его сына сильные кол-центры по РФ. Вот тебе и Монако…»
Позднее блогер подчеркнул: «Теракт, конечно, киевский. У него (Ермолаева) на Украине рейдерили бизнес».
Шарий добавил, что «кол-центры Ермолаева, работавшие по ЕС из Днепра, прикрывал генерал СБУ Лысак.
Лысак был назначен Зеленским руководить Одесской администрацией. Тогда часть «бизнесов» Ермолаева перенесли ближе к морю.
Одно время вышел конфликт, СБУ запросила слишком много, Ермолаев начал артачиться. Как итог – введение санкций и попытки отнять у него всё. И это я еще не упоминаю генпрокуратуру, которая тоже заломила слишком большой кусок».
«Какое сложное дело. Кто же мог подорвать Ермолаева в Монако?» – задался вопросом украинский блогер.
Он также подытожил, что «после подрыва в Монако человека, которого могли подорвать только украинские спецслужбы, начинается скандал. Скандал начинает разгораться и всерьез. Все отлично понимают, что подрыв был осуществлен Киевом. И это может стать последней точкой.
Монако было неприкосновенно. Монако было очень и очень безопасно. Никому и в голову не приходило до Зеленского устраивать там теракты. Это та ситуация, которую перебить максимально сложно».
«Я утверждаю, что киллер однозначно из Украины. Я утверждаю, что вывозили его, скорее всего, на машинах с дипломатическим иммунитетом через несколько стран», – пишет Шарий.
И, наконец, он прогнозирует, что киевские власти попытаются отвлечь внимание от произошедшего, изобразив из себя жертву «очередных российских ударов»: «Налет, который должен будет перебить очередной скандал, который может утопить Зеленского».
Напомним, накануне в Монако прогремел взрыв, при котором пострадал украинский олигарх.
Как сообщала газета Monaco-Matin, пострадавшими от взрыва в Монако могла стать семья.
Американские эпидемиологи сообщили о рекордной заболеваемости вирусом Повассан
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, за последний год было выявлено 76 случаев заболевания – это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Ранее ежегодно в стране фиксировали в среднем лишь семь-восемь случаев, пишет New York Post.
Вирус получил свое название в честь канадского города, где в 1958 году был впервые обнаружен после расследования смерти четырехлетнего мальчика, причина заболевания которого долгое время оставалась неизвестной. Позже исследователи нашли тот же вирус у клеща, обнаруженного на мертвой белке, что позволило установить источник инфекции.
Специалисты отмечают, что вирус распространяется преимущественно через укусы оленьих и сурковых клещей. Наибольший риск заражения приходится на период с конца весны до середины осени, когда активность клещей достигает максимума.
По словам медицинского консультанта Национальной ассоциации по борьбе с вредителями Хорхе П. Парады, одной из главных особенностей инфекции является чрезвычайно быстрая передача: «Повассан может передаться уже через 15 минут после укуса инфицированного клеща, тогда как для передачи болезни Лайма клещ обычно должен оставаться присосавшимся от 36 до 48 часов». Эксперты подчеркивают, что именно эта особенность делает вирус значительно опаснее многих других клещевых инфекций.
Инкубационный период заболевания составляет от одной до четырех недель. Первыми симптомами могут быть лихорадка, головная боль, рвота и слабость, однако у некоторых инфицированных заболевание протекает бессимптомно. В тяжелых случаях вирус способен вызвать энцефалит (воспаление головного мозга) или менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга). У пациентов могут возникать спутанность сознания, нарушение координации, затруднения речи и судороги.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, около 10% пациентов с тяжелыми неврологическими осложнениями погибают. У многих выживших сохраняются долговременные неврологические нарушения.
Специфических лекарств и вакцины против вируса Повассан в настоящее время не существует. Лечение ограничивается поддерживающей терапией, включая внутривенное введение жидкости и при необходимости респираторную поддержку. Наибольшему риску тяжелого течения заболевания подвержены дети, пожилые люди и пациенты с ослабленной иммунной системой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обитающие на территории России клещи представляют серьезную угрозу для здоровья и могут стать причиной заражения множеством тяжелых вирусов.
Роспотребнадзор заявил о выявлении в клещах на Северо-Западе России вирусов Бейджи найроварус, Мукава и «Лесное». Биолог Ноттингемского университета Сара Гудэйкр предупредила о стремительном росте популяции клещей в Европе и увеличении числа случаев болезни Лайма с тяжелыми неврологическими последствиями.
Политолог Корнилов: Покушение на Ермолаева – не последний теракт с украинцами в Европе
«Вадим Ермолаев входит в сотню богатейших людей Украины и по-прежнему замешан во многих сомнительных схемах. Также он владеет солидной недвижимостью на Украине. Поэтому причинами покушения мне видится спор за имущество или финансы. Кроме того, судя по всему, сам олигарх пытался претендовать на целый ряд объектов, которые у него уже отобрали на родине», – пояснил политолог Владимир Корнилов.
Собеседник подчеркнул, что Ермолаев имел хозяйственные споры и с несколькими европейскими компаниями. «Впрочем, у бизнеса в Европе другие методы воздействия на конкурентов. А нынешнее покушение, как мне видится, произошло внутри так называемого днепропетровского клана, выходцем из которого является, например, Владимир Зеленский. В этой же условной группе состоит и Игорь Коломойский», – отметил спикер.
Эксперт напомнил также, что один из сыновей Вадима Ермолаева – Артур – упоминался в операциях Интерпола в связи с деятельностью разветвленной сети мошеннических колл-центров, жертвами которых были граждане стран Евросоюза.
По прогнозам Корнилова, нынешний инцидент – не последний теракт в Европе с участием украинских миллионеров и бизнесменов с сомнительной репутацией. «Уверен, когда закончится СВО, подобные покушения участятся повсеместно в европейских странах, где сегодня живет немало олигархов с Украины», – резюмировал он.
Ранее в Монако произошел теракт – в вестибюле жилого дома сдетонировала заминированная посылка. Ранения получили три человека, несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, двое взрослых – в критическом. Среди них – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, сообщает РИА «Новости».
Князь Монако Альберт II заявил, что теракт «потряс все монегасское общество». Ответственность за произошедшее лежит на Киеве, уверен лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он приходит прямиком к нашим берегам, чтобы совершать кровавые нападения!», – заявил он. Политик призвал прекратить финансирование Украины и снабжение ее оружием, а также раскритиковал анонсированное участие ВСУ в параде в честь Дня взятия Бастилии, который пройдет 14 июля.
Вадим Ермолаев – основатель корпорации «Алеф» и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes не единожды включал его в список богатейших украинцев. По словам предпринимателя, он отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение бизнесмен объяснял желанием иметь «международную защиту». В 2023 году Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
В конце 2025 года на Кипре по запросу Интерпола задержали Артура Ермолаева, сына бизнесмена, и экстрадировали в Эстонию. Поводом стало дело об организации на Украине крупной сети мошеннических кол-центров. Всего в период с 2019 по 2022 годы преступники обманули людей в разных странах на более чем сто миллионов евро.
Ермолаев-младший заключил сделку с прокуратурой. Ему грозило пять лет тюрьмы, однако суд вместо этого назначил ему испытательный срок на такой же период и выслал из Эстонии. Он также выплатил 8,5 миллиона евро.
Эксперт Асафьев: Для борьбы с украинскими дронами нужны мобильные группы с FPV-перехватчиками
«Дроны-перехватчики, о которых говорил Андрей Белоусов, наиболее эффективны при использовании по распространенному принципу зенитных управляемых ракет, то есть в соотношении две противоракеты на одну летящую цель. Поэтому крайне важно, чтобы такие аппараты были не только эффективными, но и стоили не намного дороже самой цели, как это происходит, например, с зенитными ракетными комплексами», – заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области военной теории, аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев.
По его словам, существующие сегодня модели перехватчиков, в том числе «Елка», рассчитаны на кинетическое поражение цели – непосредственное столкновение с ней. На нынешнем этапе развития этого направления такой подход эксперт считает вполне оправданным.
«Однако рано или поздно скорость, маневренность и программное обеспечение ударных дронов по типу украинских «Лютых» и наших «Гераней» будут совершенствоваться. При таком сценарии эффективность дронов-перехватчиков с кинетическим типом поражения ощутимо снизится», – считает аналитик.
По его прогнозу, следующим этапом развития станут более дорогие, чем нынешние, но все еще значительно более дешевые по сравнению с зенитными ракетами перехватчики, оснащенные осколочно-фугасной боевой частью и системой дистанционного подрыва.
«При идеальном сценарии все это должно работать в автономном или полуавтономном режиме, чтобы свести участие человека до уровня – вывести дрон на стартовую позицию и подтвердить поражение цели. Все остальное, включая наведение на цель, в перспективе может определять сама автоматика», – добавил собеседник.
Отдельное внимание Асафьев уделил развитию мобильных огневых групп. По его словам, сегодня для выполнения задач в них по-прежнему вынужденно задействуется большое количество личного состава, особенно в расчетах с легким стрелковым оружием.
«Использование автоматизированных пулеметных турелей могло бы высвободить ощутимое число людей для выполнения непосредственных боевых задач. Еще лучше было бы использовать пушечные турели с боеприпасами управляемого подрыва, но это уже орудия калибра 30 мм и выше. Впрочем, при грамотной работе и серьезных усилиях специалистов калибр может быть уменьшен до 20 мм и менее, однако это крайне экономически невыгодное решение», – отметил эксперт.
По мнению Асафьева, для эффективного противодействия налетам беспилотников, в том числе на тыловые районы России, необходимо решить две ключевые задачи.
«Во-первых, довести стоимость применения существующих средств поражения до уровня, сопоставимого со стоимостью ударных средств противника», – пояснил он. При этом даже если стоимость перехвата окажется несколько выше, это не станет критичной проблемой, поскольку необходимо учитывать потенциальный ущерб, который беспилотник мог бы нанести, выполнив свою задачу.
«Вторая задача – обнаружение аппаратов ВСУ. Наиболее продвинутые из них сейчас используют алгоритмы искусственного интеллекта для автономной и полуавтономной навигации, а также низкоорбитальные группировки Starlink. Это делает их практически неуязвимыми для глушения, поскольку радиосигнал идет почти вертикально, а подавлять его наземными комплексами с точки зрения физики не слишком рационально, дорого и неэффективно», – указал аналитик.
По его словам, подавить канал связи Starlink можно лишь с небольшого расстояния и при помощи очень мощного комплекса радиоэлектронной борьбы. «Для эффективного обнаружения таких аппаратов на малой высоте нужны самолеты ДРЛО, которых у нас откровенно не так много. И если наладить производство дронов-перехватчиков можно, то быстро построить новые такие машины не представляется возможным», – сказал Асафьев.
Именно в этом контексте эксперт обратил внимание на слова Андрея Белоусова о необходимости объединения системы ПВО в единую сеть. «Насколько мне известно, у нас уже ведется работа на этом направлении. Однако говорить о полной интеграции сетецентрических технологий пока преждевременно. Но сама по себе эта задача весьма перспективна и сегодня крайне востребована. Поскольку именно единая система обнаружения и целеуказания с обменом данными отличает современную ПВО от несовременной», – подчеркнул он.
В завершение Асафьев отметил, что России были бы полезны более легкие, чем самолеты ДРЛО, воздушные платформы с радиолокационными станциями обнаружения, которые могли бы обнаруживать цели в приграничных районах. При этом они должны быть объединены в единую сеть обмена данными в реальном времени и находиться на постоянном дежурстве. В качестве примера таких самолетов спикер, среди прочего, назвал Gulfstream E-550A CAEW.
По его мнению, в сочетании с дронами-перехватчиками и оснащенными ими мобильными огневыми группами такая система могла бы значительно повысить эффективность противовоздушной обороны.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что созданные в ВС РФ подразделения беспилотных систем продемонстрировали высокую эффективность.
«В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», – пояснил глава оборонного ведомства на встрече с военными корреспондентами.
Он также сообщил о двукратном увеличении финансирования технико-эксплуатационных частей в зоне спецоперации. Так, дополнительные деньги пойдут на закупку комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и расходных материалов для доработки поступающей техники.
Говоря о беспилотниках, Белоусов также обратил внимание на оснащение аппаратов искусственным интеллектом (ИИ). По словам главы Минобороны, ведомство форсирует использование передовых вычислительных систем для распознавания целей, навигации дронов и повышения эффективности противовоздушной обороны.
При этом ИИ используется в беспилотниках «в двух ипостасях». «Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросети должны обучаться», – сказал министр.
Речь шла и о способах противодействия дронам противника. Так, в этих целях ВС России начали масштабное развертывание специальных подразделений. «Мобильные огневые группы (МОГ), вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем», – заявил глава ведомства.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что МОГи играют важную роль в защите воздушного пространства. Между тем, в экспертной среде отмечали, что из-за своей эффективности мобильные группы стали лакомой целью для противника, поэтому сейчас им также требуется защита.
Иран отверг план Парижа по разминированию Ормузского пролива
«Мы настоятельно рекомендуем Франции не усложнять ситуацию своими провокациями», – отметил дипломат, пишет Anadolu.
По словам представителя ведомства, любые параллельные договоренности или вмешательство иностранных вооруженных сил абсолютно недопустимы. Текущая обстановка в регионе оценивается руководством как крайне сложная.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении французской и оманской сторон начать совместное разминирование акватории.
Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.
По данным американских СМИ, за четыре дня через Ормузский пролив прошло 124 грузовых судна.
Глава государства подписал соответствующий указ, сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале. Цивилева также включена в президиум этого совещательного органа.
В январе этого года президент России присвоил Цивилевой чин действительного государственного советника второго класса.
В середине июня глава государства по ее инициативе расширил полномочия фонда «Защитники Отечества».
В конце прошлого года Путин провел рабочую встречу с руководителем этой организации в Кремле.
Киев лишился польских МиГ-29 из-за отказа передать Варшаве технологии
Варшава отменила передачу военных самолетов соседнему государству из-за нежелания украинской стороны делиться разработками, передает РИА «Новости».
Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире канала TVN раскрыл подробности неудавшейся двусторонней сделки.
Ранее польское военное ведомство планировало отдать Киеву оставшиеся истребители. «Я предложил очень партнерский подход: МиГи в обмен на дроны, и украинцы сначала приняли это», – рассказал глава министерства.
Позднее украинское руководство решило выйти из соглашения и разорвало достигнутые договоренности. В результате Варшава оставила воздушные суда у себя, поскольку так и не получила обещанные технологии для развития собственной армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава потребовала от Киева технологии дронов в обмен на истребители МиГ-29.
Украинские власти отказались принимать эти самолеты без предварительной модернизации за счет польской стороны.
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что работодателям становится все сложнее привлекать к работе представителей поколения Z, передает РИА «Новости».
По словам министра, одной из ключевых задач для российской экономики остается повышение производительности труда, а также расширение участия в рынке труда молодежи и людей старшего возраста.
«Все, что касается роста производительности труда, вовлечения в рынок труда молодежи, старшего поколения и так далее, это все крайне востребовано. Зумеров значительно более сложно вовлекать», – сказал Решетников.
Глава Минэкономразвития отметил, что представители поколения Z предъявляют иные требования к работодателям. Для них важны атмосфера в коллективе, условия организации труда, его качество, а также возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью. При этом, как показывают статистические данные, многие молодые специалисты в течение года меняют место работы или даже профессию.
По словам Решетникова, работодатели также нередко обращают внимание на то, что молодые сотрудники менее готовы к переработкам. Министр пояснил, что для представителей нового поколения существует четкое разделение между рабочим и личным временем.
«Есть рабочее время, все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность», – заключил глава Минэкономразвития.
В мае глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал развитие гибкой занятости способом преодоления нехватки специалистов. В июне число ищущих работу подростков увеличилось на 16 процентов.
В прошлом году психотерапевт Евгений Кульгавчук отметил частое профессиональное выгорание среди зумеров.
Le Figaro: Следствие подозревает СБУ в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако
По информации Le Figaro, французские правоохранительные органы рассматривают участие Службы безопасности Украины в качестве главной версии инцидента с бизнесменом, передает ТАСС.
«По данным нескольких источников, с которыми удалось связаться Le Figaro, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ», – отмечает французское издание.
Журналисты напоминают, что ранее предприниматель принял решение отказаться от украинского гражданства, после чего Киев ввел против него персональные санкции. По информации прессы, произошедший взрыв расценивается следователями скорее как сигнал устрашения, а не реальная попытка физического устранения коммерсанта.
Ранее князь Альбер II осудил первый в истории Монако террористический акт. Украинский блогер Анатолий Шарий отметил причастность киевских властей к попытке устранения бизнесмена.
Политолог Владимир Корнилов назвал инцидент началом противостояния украинского олигархата на территории Европы.
Князь Альбер II выступил с осуждением первого в истории страны террористического акта, передают «Ведомости».
«Взрыв, произошедший в Монако, стал потрясением для всего монегасского сообщества», – говорится в официальном заявлении княжеского дворца.
Инцидент случился вечером 29 июня на улице Ревендан-Пер-Луи-Фолла в центральной части города. В результате детонации тяжелые ранения получили три человека. По данным камер видеонаблюдения, неизвестный оставил рюкзак на месте происшествия и скрылся.
Среди пострадавших, предположительно, находится украинский предприниматель с гражданством Кипра Вадим Ермолаев, против которого на Украине действуют санкции. При этом глава правительства Монако Кристоф Мирман отказался подтверждать информацию о гражданстве раненых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Монако назвало причиной теракта спрятанное в посылке взрывное устройство.
Французский канал BFMTV выяснил личность пострадавшего при взрыве украинского олигарха Вадима Ермолаева.
Украинский блогер Анатолий Шарий обвинил киевские власти в организации покушения на бизнесмена.
ЦБ: Выплаты водителям по ОСАГО вырастут на 10%
По данным, размещенным на сайте Банка России, новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов для ремонта по ОСАГО вступит в силу 11 июля 2026 года, пишет ТАСС.
В сообщении говорится: «Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля 2026 года. Страховщики руководствуются ими при расчете выплат по ОСАГО». Российский союз автостраховщиков должен утвердить обновленные редакции справочников в течение трех месяцев.
Согласно указанию ЦБ, при определении средней стоимости запчастей больше не будут учитываться цены аналогов, которые более чем на 70% дешевле оригинальных деталей. Также средняя стоимость расходных материалов станет рассчитываться без учета скидок, которые ранее могли занижать итоговую сумму.
Еще одно изменение касается деталей одноразового использования, таких как уплотнители и наклейки. Отмечается, что «теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме», тогда как сейчас действует лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО, по оценке регулятора, должна вырасти на 10%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России объявил о расширении тарифного коридора по ОСАГО на 15% с 9 декабря 2025 года.
Минфин поддержал использование б/у деталей при ремонте по ОСАГО при условии их надлежащего качества.
Центробанк заявил об увеличении с 5 июля лимита выплат по европротоколу до 200 тыс. рублей для аварий с разногласиями при обязательной фотофиксации повреждений.