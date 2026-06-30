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    30 июня 2026, 22:30 • В мире

    Эстония устроила пытку для желающих приехать в Россию

    Эстония устроила пытку для желающих приехать в Россию
    @ Jaap Arriens/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Станислав Лещенко

    «Цирк с элементами садизма». Именно такими словами очевидцы описывают то, что прямо сейчас происходит на российско-эстонской границе. Как эстонские чиновники создали воистину пыточный режим прохождения пограничных формальностей и зачем им это понадобилось?

    Через эстонскую Нарву проходит мощный поток жителей разных стран ЕС, направляющихся в Россию. Во-первых, это этнические русские – те, у кого в РФ живут родные и близкие. Погранпунктом в Нарве пользуются также русскоязычные граждане стран Прибалтики, Скандинавии, Германии, Италии, Испании и других государств.

    Во-вторых, едут в Россию и те граждане западных стран, которые не имеют русских корней – с обычными туристическими целями. Эти люди хотят посмотреть на нашу страну своими глазами – но сделать это можно, только пройдя мучительный процесс перехода границы, намеренно созданный властями Эстонии.

    Еще в 2024-м КПП «Нарва-1» с круглосуточного перевели на дневной режим работы. Выборочный досмотр на границе был заменен всеобщим. А недавно эстонское правительство приняло решение сократить время работы погранпункта «Нарва-1» еще больше – с 07.00 до 19.00. Причем это сделали летом, когда количество пересекающих границу значительно растет.

    После этого на границе возникла ситуация, напоминающая коллапс. Отныне всякий раз, когда эстонские пограничники прекращают свою работу в семь вечера, перед погранпунктом остается переминаться на всю ночь большая толпа.

    «На самом закрытии было громко. Люди ругались между собой: "Вы тут не стояли", "Куда лезете, идите туда, где стояли". Были скандалы внутри очереди с использованием нецензурной брани», – рассказывает один из очевидцев. По его словам, одни ожидающие располагаются на скамейках, другие рассаживаются прямо на асфальте.

    Через границу в сторону России сейчас пропускают примерно по двадцать человек в час. К 19.00 число тех, кто не успел пройти контроль до закрытия погранпункта, достигает нескольких сотен человек, и очередь продолжает расти.

    «Проходили вчера границу и ждали в Нарве двадцать два часа!!! Двадцать два часа, чтобы зайти вовнутрь здания паспортного контроля. Жесть...

    Люди все с ума сходят, начинают наезжать друг на друга»,

    – пишет жительница Швейцарии Ирина Ковалева.

    В свою очередь нарвитянка Екатерина Анпилогова сообщает: «Встали в очередь 28 июня в 03.20 и прошли в эти же сутки в 18.45. Но за нами так и остался стоять хвост человек на 250 с лишним. А перед нами точно так же стоял хвост из тех, кто не прошел в субботу. И с каждым днем этот хвост только растет».

    Еще одна эстонка делится: «Дочь встала в очередь 28 июня в 03.20 утра. Отстояла до закрытия, в последнюю партию не попала. Утром 29-го прошла в первой партии».

    В ответ на жалобы эстонский Департамент полиции и погранохраны сообщил, что не планирует увеличивать пропускную способность погранпункта в Нарве. На негодование людей эстонские власти отвечают издевательски: мол, цените нашу доброту, мы могли бы и вовсе закрыть границу. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявляет, что «россияне своим поведением и постоянными провокациями на госгранице не оставили выбора – в данной ситуации мы не можем идти на смягчение режима перехода».

    Эстонские пограничники специально пропускают людей как можно медленнее. В российском Северо-Западном таможенном управлении также подчеркивают, что очереди связаны именно с медленной работой эстонских пограничников и таможенников.

    Заинтересованные люди создали в соцсетях группы, где они обмениваются советами о том, как сделать процесс пересечения границы менее травматичным. Семьям с маленькими детьми, например, рекомендуют снять гостиницу или квартиру.

    Кроме отсутствия у границы каких-либо элементарных удобств, помимо необходимости часами и сутками терпеть зной и холод, направляющиеся в Россию столкнулись с еще одной напастью – с так называемыми продаванами. Мошенники слетаются к очереди стервятниками, агрессивно вклиниваются в ее середину, нагло отжимают в ней места, а потом принимаются ими торговать.

    Возмущенным людям в очереди «перекупы» беззастенчиво врут: «Мы стояли здесь с самого начала, просто отлучились в магазин (туалет)». Эстонские силовики смотрят на такие ситуации безучастно. В итоге людям в очереди приходится самоорганизовываться, чтобы отстоять свои интересы от «продаванов». В результате дело периодически доходит до драк.

    Недавно эстонская пресса опубликовала советы русского жителя Финляндии Евгения Веселова, который регулярно ездит через Нарву в Санкт-Петербург по семейным обстоятельствам. По его словам, главное, что необходимо сделать – еще в автобусе, который везет к границе, познакомиться с людьми, вместе с которыми предстоит стоять в очереди: все заранее должны знать друг друга в лицо и по именам.

    «Не ведитесь на фотографии/видео очереди от гопников, якобы "вот смотрите я здесь стоял" – это все лажа, такие фотки делаются после пяти минут стояния в момент неуверенности толпы.

    Просто не надо слушать и смотреть их специально сделанные фотографии. Рабочее правило – в группе должны узнавать друг друга, фотки и видео не в счет», – настоятельно рекомендует Веселов. По его словам, нужно заранее настроить себя на моральное противостояние с «гопниками» и «продаванами» – и быть готовым выдерживать их хамство, осаживать хулиганов. В то же время он советует по возможности воздерживаться от драк.

    Незаменимым инструментом самоорганизации стоящих в очереди стали списки – если их не вести, процесс пересечения границы сваливается в хаос. «Много людей не прошло вчера. Составляли список – чтобы впереди нас не встали пассажиры ночных автобусов и нелегальные продавцы мест», – пишет из ночной очереди жительница Франции Екатерина Хорева.

    Многие говорят, что помимо списков стоит создавать и летучие патрули из добровольцев. Члены этих патрулей должны ходить вдоль очереди и вытеснять из нее вклинившихся «перекупов».

    Люди выражают удивление: зачем эстонским властям понадобилось создавать «пыточную» на границе?

    «Ужас, в какое посмешище превратилась эстонско-российская граница. Цирк с элементами садизма. Многочасовые очереди, палатки, стульчики, ночные дежурства… Погранзастава, которая работает по времени меньше любого супермаркета... Ясно, что все это делается целенаправленно, со злым умыслом. Удивляет, что наши люди все терпят»,

    – пишет обитательница шведского Гетеборга Наталья Жигулина.

    Многие считают, что скоро этот маршрут окончательно закроется. «Неужели непонятно, что эстонские власти сознательно накаляют обстановку, сократив время работы КПП? Их цель – найти предлог, чтобы закрыть границу. Скорее всего, в ближайшее время так и будет», – предполагает житель Тбилиси Лео Оболани.

    Возможно, смысл издевательств именно в этом. А возможно, в том, что этнократический режим в Эстонии в целом хочет нанести русским как можно больше вреда, хотя бы и таким способом. Да, граница открыта – но зато можно заставить помучиться тех, кто хочет ее перейти.

    С другой стороны, можно поблагодарить официальный Таллин. Демонстрировать дистиллировано чистый вид издевательства над людьми только потому, что среди них есть русские или желающие посетить Россию – это даже по нынешним временам надо особенно постараться. Если Эстония хотела еще раз доказать, что является образцово русофобским государством – именно этого она и добилась.

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