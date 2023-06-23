Российский океанолог: Экипаж батискафа «Титан» раздавило давлением в 300 атмосфер

Глубоководник Сагалевич объяснил причину разрушения отправившегося к месту гибели «Титаника» батискафа

Корпус глубоководного аппарата «Титан» был построен из карбона, а это неподходящий материал для батискафов, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН, герой России Анатолий Сагалевич, говоря о вероятных причинах разрушения батискафа, который должен был доставить туристов к месту гибели «Титаника».

«Аппарат изначально был сделан безграмотно, это непрофессиональный подход. Есть определенные правила, зафиксированные международными морскими регистрами. Есть целый ряд классификационных обществ в мире – в Британии, Германии, Норвегии. Они могут сертифицировать глубоководные аппараты: у них прописано, по каким канонам они должны строиться, какие могут быть использованы материалы, какое должно быть использовано оборудование, как их надо эксплуатировать. Но проблема в том, что создатели «Титана» не связывались ни с одним морским регистром», – говорит Сагалевич.



По его словам, батискаф строили «без всяких правил». Так, носовая часть и корма аппарата, которые нашли среди обломков, были сделаны из титана. А средняя часть – из карбонового пластика (углепластика), который является очень прочным, но в то же время хрупким и непластичным. По мнению эксперта, для использования карбона в глубоководных аппаратах нужно было провести исследования в камерах высокого давления.

«Уверен, никаких испытаний не было. И если бы владельцы батискафа «Титан» обратились к любому морскому регистру, то им бы запретили такой аппарат в принципе изготавливать и использовать. Как мы видим, они сделали несколько успешных погружений, но не учли, что этот материал «устает». Как результат: во время погружения произошло разрушение углепластика», – пояснил Сагалевич .

«К слову, когда этот материал разрушается, он превращается в угольную пыль и рассыпается как стекло. Его просто раздавило под давлением, а два фрагмента аппарата упали на дно», – рассказал специалист.

Он подчеркнул, что в момент трагедии экипаж не мог ничего предпринять для своего спасения – у людей на борту батискафа не было времени на раздумья, после поломки корпуса их также, как и сам батискаф, раздавило под давлением в 300 атмосфер. «Смерть была мгновенной», – сказал эксперт.



При этом он отметил, что подводные лодки, которые катают туристов на популярных курортах, вполне безопасны, так как они «мелководные и сделаны совершенно по другому принципу».

«Для сравнения, туристические лодки в Египте, на Багамах, Бермудах, Канарских островах, острове Крит и так далее погружаются на 20 метров где-то – это всего 2 атмосферы. С ними ничего не случится, эти лодки нормально построены», – заключил Сагалевич.

Напомним, 18 июня в Атлантическом океане была потеряна связь с подводным спускаемым аппаратом «Титан» компании OceanGate Expedition, предназначенным для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник». Его поиски шли несколько дней.

Позже были найдены обломки подводного аппарата. В четверг компания OceanGate признала экипаж «Титана» погибшим. Контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер выразил мнение, что причиной стал произошедший «катастрофический направленный внутрь взрыв». Профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти считает, что пассажиры батискафа погибли безболезненно всего за долю миллисекунды.