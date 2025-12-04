Захарова сообщила о закрытии Русского дома в Кишиневе

Tекст: Ольга Иванова

Посольство России в Кишиневе получило соответствующую ноту от МИД Молдавии о денонсации межправительственного соглашения, передает ТАСС. В документе содержалось уведомление о прекращении действия соглашения, благодаря которому Русский дом – Российский центр науки и культуры – функционировал на территории страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что решение молдавской стороны уже вступило в силу, поскольку закон о денонсации был опубликован накануне. Она отметила: «Мы расцениваем данное решение как очередной шаг, направленный на разрушение имеющих многовековую историю российско-молдавских связей».

Согласно позиции МИД, завершение деятельности Русского дома рассматривается как негативный для двусторонних отношений прецедент и шаг со стороны Кишинева по снижению уровня сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду утвердила прекращение деятельности Русского дома в Кишиневе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что руководство Молдавии продолжает курс на негативное отношение к России, что вредит интересам населения страны. Посол России в Молдавии Олег Озеров подчеркнул, что жители Молдавии не видят в России врага, несмотря на антироссийскую пропаганду.



