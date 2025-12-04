Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.2 комментария
Закрытие Русского дома связано с денонсацией межправительственного соглашения, на основании которого он осуществлял работу в столице Молдавии, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Посольство России в Кишиневе получило соответствующую ноту от МИД Молдавии о денонсации межправительственного соглашения, передает ТАСС. В документе содержалось уведомление о прекращении действия соглашения, благодаря которому Русский дом – Российский центр науки и культуры – функционировал на территории страны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что решение молдавской стороны уже вступило в силу, поскольку закон о денонсации был опубликован накануне. Она отметила: «Мы расцениваем данное решение как очередной шаг, направленный на разрушение имеющих многовековую историю российско-молдавских связей».
Согласно позиции МИД, завершение деятельности Русского дома рассматривается как негативный для двусторонних отношений прецедент и шаг со стороны Кишинева по снижению уровня сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду утвердила прекращение деятельности Русского дома в Кишиневе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что руководство Молдавии продолжает курс на негативное отношение к России, что вредит интересам населения страны. Посол России в Молдавии Олег Озеров подчеркнул, что жители Молдавии не видят в России врага, несмотря на антироссийскую пропаганду.