Два мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали мирные жители

Tекст: Евгения Караваева

В селе Казинка Валуйского округа в результате детонации дрона на дороге пострадала местная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в центральную районную больницу. Медики диагностировали у нее баротравму, необходимая помощь оказана, лечение женщина будет проходить амбулаторно. Кроме того, в результате взрыва повреждены окна здания коммерческого объекта.

В районе села Устинка Белгородского района при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Как уточнили медики, он получил множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, рук и ног.

«Пострадавшего везут в городскую больницу № 2 Белгорода», – сообщили в службе скорой помощи.

Ранее в результате серии атак FPV-дронов на населенные пункты Белгороской области пострадала мирная жительница, повреждены дома, автомобили и объекты инфраструктуры в более чем десяти селах.