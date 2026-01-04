  • Новость часаБолее 54 тыс. мигрантов выдворили из России в 2025 году
    Государство объявило бой русофобии и бесконтрольной миграции
    Reuters: Экспорт нефти из Венесуэлы парализован из-за операции Трампа
    На Украине начали массово отчислять студентов
    Терапевт рассказал о последствиях выпитого натощак кофе
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине
    Российские дроноводы отправили новогоднюю елку на позиции ВСУ (видео)
    ВС России нанесли удары по цехам беспилотников и складам ВСУ
    CNN сообщил о судьбе Мадуро с супругой после выхода из самолета в США
    Бордачев прокомментировал угрозы Трампа Колумбии цитатой из Ильфа и Петрова
    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды, не опирающиеся на факты. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    Андрей Медведев Андрей Медведев Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать теплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    4 января 2026, 13:32 • Новости дня

    NYT: Мадуро отверг предложение США уехать в Турцию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался покинуть страну после предложения США о переезде в Турцию в декабре прошлого года, об этом газете The New York Times (NYT) сообщил американский чиновник.

    Соединенные Штаты сделали предложение президенту Венесуэлы Николасу Мадуро покинуть страну и выехать в Турцию, однако венесуэльский лидер резко отказался, передает ТАСС. Американский чиновник сообщил изданию, что Вашингтон направил это предложение 23 декабря 2025 года.

    Как отмечает NYT, Мадуро «гневно отверг этот план», что, по словам источника, продемонстрировало его нежелание серьезно рассматривать любые инициативы со стороны США.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    3 января 2026, 16:15 • Новости дня
    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ

    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что действия США в Венесуэле ставят под сомнение обвинения в адрес России относительно ситуации на Украине.

    Ишингер подчеркнул, что аргументы, которые используются западными странами в дискуссиях о спецоперации на Украине, становятся менее убедительными на фоне действий США в других регионах без обсуждения на уровне ООН, передает ТАСС.

    «Если США сейчас вмешиваются в ситуацию в Венесуэле – без мандата ООН, – то аргумент, что Россия ни в коем случае не могла вмешиваться в ситуацию на Украине, не созвав Совет Безопасности ООН, теряет свое политическое и международно-правовое значение, не так ли?», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее власти Швейцарии призвали США к деэскалации вокруг Венесуэлы.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призвал внести ясность в ситуацию с захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    3 января 2026, 16:43 • Новости дня
    Медведев резко отреагировал на операцию США в Венесуэле

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался о действиях США в Венесуэле, заявив, что лишь наличие ядерного арсенала способно гарантировать государству надежную защиту.

    «Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного. А максимальное укрепление, гарантирующее, что страна будет надежно защищена, – только ядерный арсенал! Да здравствует ядерное оружие!», – заявил Медведев, передает РИА «Новости».

    Заместитель председателя Совбеза отметил, что проводимая американцами военная операция проходит в независимой стране, которая не представляла угрозы для США, и назвал такие действия «еще одним блестящим шагом к Нобелю». По мнению Медведева, события в Венесуэле – «отличный пример миротворчества США».

    Медведев также обратил внимание на отсутствие реакции со стороны европейских государств, назвав происходящее «почти полной тишиной со стороны демократической Европы».

    Он заявил, что Вашингтону следовало бы проявить подобную активность не в Венесуэле, а на Украине. «Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте. Дрессированные »украинские животные«, торчащие на коксе в Киеве, совсем отбились от рук», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Медведев предположил, что США могли бы нанести удары по военным базам Украины и задержать руководство страны. По его мнению, это могло бы изменить ситуацию. «Может, пора уже, дядя Сэм?» – добавил он.

    Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал на двойные стандарты Евросоюза после операции США в Венесуэле.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    3 января 2026, 17:01 • Новости дня
    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу

    Американист Дудаков: Атака США на Венесуэлу может отразиться на России

    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, судя по всему, надеется, что операцией в Венесуэле ему удастся сменить режим в Каракасе. Однако ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Один из них предполагает негативные последствия для самого Вашингтона и дестабилизацию всего региона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США провели самую масштабную военную операцию в Латинской Америке со времен, как минимум, вторжения в Панаму в 1989 году. В целом мы наблюдаем попытку смены режима в классическом понимании этого процесса: Штаты похитили нынешнего президента страны Николаса Мадуро и вывезли его вместе с семьей в Вашингтон», – указал американист Малек Дудаков.

    По его словам, сейчас ситуация может развиваться по разным сценариям. «Полагаю, администрация Трампа надеется, что все это спровоцирует коллапс нынешней власти в Каракасе и смену режима, после чего Вашингтон начнет активно поддерживать представителя оппозиции, включая Марию Корину Мачадо, которая не так давно получила Нобелевскую премию мира», – рассуждает аналитик.

    При этом высока вероятность того, что соратники Мадуро удержатся у власти, считает американист. Он также указал, что к моменту проведения новых выборов американцы попытаются заставить действующие власти допустить до них оппозицию. «Тогда Вашингтон сможет за счет давления добиться прихода к власти выгодного кандидата», – допускает он.

    «Кроме того, высоки риски того, что операция США может спровоцировать дестабилизацию всей страны и превращения Венесуэлы в своего рода failed state, несостоявшееся государство, одно большое Гаити или одну большую Ливию. В таком случае руководящие должности окажутся в руках тех самых наркокартелей и криминальных синдикатов, с которыми администрация Трампа якобы борется», – описывает один из сценариев специалист.

    «Это будет иметь разрушительные последствия для всего региона, включая сами США. Поскольку если хлынет поток беженцев из Боливарианской республики, он окажется и в Штатах. А это, в свою очередь, усугубит миграционный кризис, с которым Америка и без того сталкивается», – убежден спикер.

    Дудаков также увидел некоторые риски для России. «Ситуация краткосрочно может привести к росту цен на нефть. В долгосрочной перспективе речь пойдет об утрате одного из ключевых наших партнеров в этом регионе. А ведь в свое время было вложено немало российских инвестиций в венесуэльскую экономику. Кроме того, было продано немало наших вооружений. Не хотелось бы, чтобы оно в итоге оказалось, скажем, на Украине», – подчеркнул американист.

    Он также призвал «не забегать вперед». «Если венесуэльская власть выстоит, это станет серьезным репутационным ударом для США, в том числе на всем пространстве Латинской Америки. В регионе крайне негативно относятся к военным вторжениям со стороны Вашингтона, поскольку таких случаев было немало. Это также усилит позиции левых в Колумбии и Бразилии, дав им возможность на предстоящих местных выборах продвигать антиамериканскую риторику», – заключил Дудаков.

    Ранее генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что Николасу Мадуро и его жене предъявлены обвинения. «Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Мадуро был захвачен силами спецназа «Дельта» после военной операции США на территории Венесуэлы. По словам госсекретаря Марка Рубио, атака служила прикрытием именно для ареста действующего главы республики.

    События вызвали негативную реакцию в некоторых странах мира. Так, президент Колумбии Густаво Петро выступил с экстренным заявлением и призвал к срочному проведению заседаний ООН и Организации американских государств из-за событий в Венесуэле.

    Российский МИД также выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США. Дипломаты осуждают действия Вашингтона и считают их обоснование несостоятельным, а мотивы называют идеологизированными – «деловой прагматизм и готовность к доверию были принесены в жертву неприязни».

    Бывший президент Боливии Эво Моралес также осудил действия США. Так, он призвал к солидарности с венесуэльцами и заявил: «Мы решительно отвергаем бомбардировку Штатами Венесуэлы. Это жестокая имперская агрессия, нарушающая ее суверенитет».

    В числе осудивших атаку также числится Белоруссия, Мексика, Турция, Куба и Иран.

    Газета ВЗГЛЯД ранее описывала события минувшей ночи, а также указывала, что атака на республику может обернуться для Штатов непредсказуемыми последствиями.

    3 января 2026, 19:49 • Новости дня
    Трамп показал первое фото похищенного Мадуро
    Трамп показал первое фото похищенного Мадуро
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обнародовал фотографию, на которой запечатлен президент Венесуэлы Николас Мадуро, ранее похищенный американскими силовиками.

    Трамп в соцсетях опубликовал фото Мадуро на борту военного американского корабля Iwo Jima, передает ТАСС.

    На этом снимке венесуэльский лидер запечатлен в спортивном костюме, на глазах у него черная маска. В руках у политика бутылка воды.

    До этого Трамп заявлял, что Мадуро вывезли из Венесуэлы на вертолете. В США ему предъявили обвинение в «наркотерроризме».

    По данным СМИ, Мадуро в момент задержания силами США спал дома.

    3 января 2026, 21:30 • Новости дня
    Бордачев прокомментировал угрозы Трампа Колумбии цитатой из Ильфа и Петрова

    Политолог Тимофей Бордачев обратил внимание на высказывание президента США Дональда Трампа в адрес президента Колумбии Густаво Петро на фоне захвата американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в своем Telegram-канале обратил внимание на новость о том, что Трамп выступил с угрозой в адрес президента Колумбии.

    «Он производит кокаин. Они отправляют его в Соединенные Штаты. Так что ему действительно стоит быть осторожнее», – указал американский лидер.

    В ответ на эту реплику политолог вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», описывающую момент, когда Остап Бендер, выступая перед шахматистами в Васюках, входит в раж и начинает импровизировать: «Остапа понесло. Он чувствовал прилив новых сил и шахматных идей».

    Напомним, Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой на время переходного периода. Он также сообщил, что США могут разместить свои войска в Венесуэле

    Президент США отметил, что Вашингтон также будет влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп превращает Венесуэлу в Гаити.

    3 января 2026, 14:50 • Новости дня
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призывает как можно скорее прояснить ситуацию с возможным вывозом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, заявил МИД России.

    Ведомство выразило крайнюю обеспокоенность поступающей информацией, назвав сообщение о насильственном вывозе главы государства и его жены в ходе агрессивных действий США источником серьезного беспокойства.

    «Предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию», – говорится в заявлении МИД России в Telegram-канале.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта».

    4 января 2026, 07:35 • Новости дня
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине

    Berliner Zeitung назвала атаку США на Венесуэлу сигналом Украине

    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине
    @ Stringer/dpa/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Разочарование на Украине нарастает не только из-за ситуации на фронте, но и из-за Венесуэлы, пишет немецкая Berliner Zeitung. Издание отмечает, что, хотя для Запада ослабление этого союзника России может выглядеть как успех, на Украине эту ситуацию воспринимают иначе.

    «Хотя реальные попытки Трампа установить мир между Украиной и Россией в конечном итоге обернулись бы скорее капитуляцией для первой, президент США – со своими непредсказуемыми изменениями курса – все еще представляет собой один из немногих проблесков надежды для местного населения», – пишет Berliner Zeitung (BZ).

    Однако США заподозрили в том, что, извлекая уроки из своих действий против Венесуэлы, Вашингтон потерял всякий интерес к прекращению войны на Украине.

    «Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте», – цитирует газета солдата из Харькова.

    Еще со времен переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске на Украине подозревали, что политические лидеры договорились о чем-то явно невыгодном для Киева, что добавило долю разочарований украинской стороне.

    «В то время широко распространялись слухи о том, что между двумя лидерами обсуждалась сделка, предоставляющая США более или менее полную свободу действий в Венесуэле, а взамен – России на Украине», – резюмировала BZ.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.  Глава Белого дома также заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    3 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Москва призвала США освободить Мадуро
    Москва призвала США освободить Мадуро
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американскому руководству следует освободить захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, заявило Министерство иностранных дел России.

    «В связи с подтвержденными сведениями о нахождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу», – говорится в заявлении МИД.

    Заявление опубликовано на сайте ведомства.

    Российская сторона также указывает на необходимость создания условий для решения любых проблем между США и Венесуэлой с помощью диалога.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    По данным СМИ, Мадуро в момент задержания силами США находился дома и спал.

    3 января 2026, 14:10 • Новости дня
    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу

    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас с иронией высказался о реакции европейских политиков на удары США по столице Венесуэлы.

    В своем Telegram-канале сенатор выразил удивление отсутствием резкой реакции со стороны главы евродипломатии Каи Каллас, которая ранее активно высказывалась по вопросам международной безопасности.

    «А Венесуэла что, пыталась атаковать резиденцию [президента США Дональда] Трампа или совершала террористические акты на территории США? Наверное, я что-то пропустил. Каллас вон в Брюсселе тоже молчит», – написал Клишас.

    Ранее российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США.

    Экс-президент Боливии Моралес раскритиковал действия США против Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле.

    3 января 2026, 20:02 • Новости дня
    США заявили о планах управлять Венесуэлой
    США заявили о планах управлять Венесуэлой
    @ REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация берет в свои руки управление над Венесуэлой на переходный период, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить надлежащим образом безопасную и разумную передачу полномочий», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он добавил, что американская сторона пытается не допустить вмешательства третьей стороны.

    Также Трамп сообщал, что Вашингтон желает принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора.

    Напомним, нефтяные объекты государственной компании Petroleos de Venezuela, S.A. Венесуэлы остались невредимы после авиаударов Соединенных Штатов Америки.

    4 января 2026, 02:30 • Новости дня
    CNN сообщил о судьбе Мадуро с супругой после выхода из самолета в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет с захваченным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес прибыл на базу Национальной гвардии ВВС Стюарт в штате Нью-Йорк после масштабной операции США, но еще до этого на венесуэльскую пару стали готовить документы.

    Мадуро должен предстать перед федеральным судом Манхэттена на следующей неделе по обвинениям в хранении наркотиков и оружия.

    «Прежде чем президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес покинули самолет на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Нью-Йорке, власти уже начали процедуру их оформления», – сообщил главный аналитик CNN по правоохранительным органам и разведке Джон Миллер Саре Сиднер.

    По словам Миллера, у пары будут взяты биометрические данные, отпечатки пальцев и фотографии, прежде чем их информация будет внесена в систему Таможенной и пограничной службы США.

    Пара должна пройти медицинский осмотр, прежде чем отправиться в столичный центр содержания под стражей, где, по словам Миллера, их снова оформят перед предъявлением обвинения, «которое, вероятно, состоится в понедельник».

    По словам сотрудника правоохранительных органов, осведомленного о ситуации, Флорес в настоящее время проходит медицинское обследование.

    В столичном следственном изоляторе, по словам Миллера, они будут содержаться в качестве заключенных, подпадающих под действие специальных административных мер, под усиленной охраной и, возможно, в изоляции друг от друга.

    «Это, безусловно, будет изменением образа жизни для человека, который жил в роскоши, получая миллионы долларов, которые, по утверждению федерального правительства, были незаконно присвоены наркокартелями… в место, которое давно критикуют как суровое тюремное учреждение, нуждающееся в ремонте, улучшении санитарных условий, медицинского обслуживания и так далее. Для президента Мадуро это будет шоком», – сказал Миллер.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Мадуро единственным законным президентом страны. NBC сообщил о прибытии самолета с Мадуро и его супругой на американскую авиабазу Стюарт.

    3 января 2026, 15:35 • Новости дня
    США предъявили Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме»
    США предъявили Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме»
    @ Fernando Vergara/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес в «наркоторроризме».

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что в скором времени супруги предстанут перед судом, передает ТАСС.

    «Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов», – написала Бонди в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта».

    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро.

    4 января 2026, 05:41 • Новости дня
    Сенатор Пушков назвал ключевую цель операции США в Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор Алексей Пушков считает, что ключ к пониманию того, что осуществили США в Венесуэле, не борьба с контрабандой наркотиков и не захват президента страны Николаса Мадуро, потому что первое не более, чем предлог, а второе не более, чем средство достижения цели.

    «Цель же имеет стратегический характер и состоит в стремлении установить контроль над нефтью Венесуэлы, первой страны в мире по разведанным нефтяным запасам. Это ключ. Именно в этом состоит глобальное значение проведенной США военной операции с захватом президента Венесуэлы наряду с демонстрацией американской силы», – написал он в Telegram-канале.

    Пушков считает, что к этой сверхцели было приурочено и вручение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Мачадо. Это вывело тему «смены режима» в Венесуэле на один из первых планов в мировых СМИ.

    Сенатор называет это «информационной подготовкой операции».

    «Затем, почти сразу после этого, о свержении Мадуро заговорил [американский президент Дональд] Трамп. Несомненно, это звенья одной цепи», – обратил внимание Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.

    Глава Белого дома заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы. При этом Трамп заявил газете New York Post, что войск США не будет в Венесуэле, если вице-президент этой страны «сделает то, что мы хотим».

    3 января 2026, 18:05 • Новости дня
    Стало известно, как принималось решение атаковать Венесуэлу
    Стало известно, как принималось решение атаковать Венесуэлу
    @ IMAGO/Jim LoScalzo/Pool/CN/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро переносили из-за плохой погоды, заявил президент США Дональд Трамп в эфире американского телевидения.

    «Мы собирались сделать это четыре дня назад, но погода была не идеальная. Погода должна быть идеальной», – сказал Трамп в эфире Fox News, передает ТАСС.

    Он добавил, что приказ о начале был отдан, когда «небо очистилось».

    Кроме того, Трамп заявил, что за некоторое время до захвата Мадуро лично разговаривал с ним.

    «Я сказал: «Вам нужно уступить. Вам нужно сдаться». Он не стал», – заявил президент США.

    Трамп отметил, что беседовал с Мадуро несколько раз, разговоры происходили неделю назад.

    Ранее президент США рассказал, что наблюдал за операцией в Венесуэле из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

    Также он заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле.

    3 января 2026, 15:45 • Новости дня
    Глава Евросовета поддержал «мирную передачу власти в Венесуэле»

    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Евросовета Антониу Кошта выступил с заявлением после новостей о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными.

    В документе, распространенном пресс-службой Кошты, он подчеркнул необходимость деэскалации конфликта и разрешения ситуации с учетом норм международного права, передает ТАСС.

    «Евросоюз призывает к деэскалации и разрешению ситуации в полном соответствии с международными нормами», – заявил Кошта. Он также отметил, что Евросоюз будет поддерживать «мирную и инклюзивную передачу власти в Венесуэле».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта».

    Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме».

    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро.

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    Трамп превращает Венесуэлу в Гаити

    США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Вашингтон уже предъявил ему обвинения, по которым в случае признания вины грозит до четырех пожизненных сроков. Пока глава Белого дома Дональд Трамп заявляет о триумфальной победе, мировая общественность осуждает действия Вашингтона. Что стоит за операцией и каковы будут ее последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

  • О газете
