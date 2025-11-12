Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Марочко рассказал, что дает ВС России освобождение Новоуспеновского
Освободив Новоуспеновское в Запорожской области ВС России смогут развить наступление на соседнее Ровнополье, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Взятие Новоуспеновского на запорожском направлении – это был лишь вопрос времени. Наши военнослужащие сейчас продолжают развивать успех. И прежде всего хочу отметить, что теперь на пути у нас населенный пункт Ровнополье, после которого уже идет равнинная местность и нет серьезного сопротивления и укрепрайонов со стороны украинских боевиков», – заявил он ТАСС.
Марочко добавил, что успехи российских бойцов усугубили оперативно-тактическое положение Вооруженных сил Украины в Гуляйполе Запорожской области.
«Взятие Новоуспеновского еще на несколько позиций усугубило оперативно-тактическое положение украинских боевиков в районе Гуляйполя. Ширина фронта, по которому мы наступаем, составляет более 10 км. Это именно я говорю за успеновский участок», – уточнил он.
Военный эксперт полагает, что ВС России будут продвигаться и в Запорожской, и в Днепропетровской областях.
«Это позволит одновременно формировать буферную зону, которая позволит в дальнейшем обезопасить жителей Запорожской области Российской Федерации», – считает Марочко.
Напомним, Минобороны 11 ноября сообщило об освобождении Новоуспеновского Запорожской области.
Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области российские военные готовят для ВСУ «северную клешню». Российские войска 10 ноября освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов рассказал об успехах российских войск на Запорожском направлении, в частности, в районе Гуляйполя.