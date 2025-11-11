Tекст: Антон Антонов

«Сейчас мы усиливаем давление на Гуляйполе, в направлении которого российские войска теперь могут продвигаться с севера. При этом надо понимать, что город является одним из наиболее хорошо подготовленных укрепрайонов ВСУ», – сказал Рогов газете ВЗГЛЯД.

Он отметил важность трассы Покровское – Гуляйполе, по которой осуществляется основная переброска войск и снабжение группировки ВСУ. На отдельных направлениях, по его словам, российские подразделения вышли на расстояние 4 км от этой транспортной артерии. Благодаря этому удалось вести обстрелы как ствольной артиллерией, так и дронами по позициям ВСУ.

Также сообщается об успехах российских сил в районе села Гуляйпольское между Ореховом и Гуляйполем, и в населенном пункте Новая Токмачка. Это создает предпосылки для широкого охвата группы украинских войск в Гуляйполе.

«Как следствие, если ВСУ отводят силы из Донбасса, для них там ухудшается положение дел. Поэтому они сейчас могут пытаться заткнуть дыры, но мы помним, что где тонко – там и рвется. А тонко у них уже почти везде», – резюмировал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные развивают наступление на Запорожском направлении. Подразделения группировки «Восток» освободили села Новое и Сладкое.