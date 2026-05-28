Токаев заявил о намерении укреплять стратегическое партнерство с Россией

Сотрудничество между Москвой и Астаной успешно развивается, а объем взаимной торговли продолжает расти, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.
Казахстан продолжит курс на укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Владимиром Путиным в расширенном составе.
«Мы будем и далее работать в направлении укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между нашими странами», – подчеркнул казахстанский лидер. Он также отметил, что экономическое взаимодействие двух государств демонстрирует позитивную динамику вопреки мировой нестабильности.
По словам Токаева, сейчас между странами реализуются 177 совместных проектов. Их общий инвестиционный портфель оценивается почти в 53 млрд долларов. Российская делегация во главе с президентом прибыла в Астану накануне с трехдневным государственным визитом. В ее состав вошли более 30 человек, включая вице-премьера Алексея Оверчука и девять федеральных министров.
Ранее Токаев высоко оценил итоги встречи с Владимиром Путиным в узком формате.
Владимир Путин заявил о динамичном развитии российско-казахстанских отношений.