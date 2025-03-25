Сенат США утвердил Джона Фелана министром ВМС

Сенат утвердил Джона Фелана, предпринимателя и основателя MSD Capital, министром ВМС США

Tекст: Денис Тельманов

Сенат Конгресса США утвердил Джона Фелана на пост министра военно-морских сил, сообщает ТАСС. Фелан, известный предприниматель и основатель инвестиционных компаний Rugger Management и MSD Capital, получил поддержку 62 сенаторов, в то время как 30 проголосовали против его кандидатуры. Ожидается, что вскоре он будет приведен к присяге.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Фелана в ноябре 2024 года, отметив его значительные достижения в бизнесе и уверенность в том, что Фелан будет ставить интересы ВМС на первое место. Новая должность подразумевает ответственность за материально-техническое обеспечение и управление финансовыми ресурсами ВМС.

Предыдущим министром ВМС был Карлос дель Торо. Министры ВВС, ВМС и сухопутных войск в США не являются членами президентского кабинета, тем не менее, играют ключевую роль в управлении вооруженными силами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на эсминце USS Fitzgerald ВМС США впервые развернули систему ERM v4 на основе искусственного интеллекта, которая контролирует 10 тыс. параметров корабля. Танкер, перевозивший авиационное топливо для ВМС США, загорелся после столкновения с грузовым судном у побережья Британии, что привело к эвакуации экипажей и угрозе экологического ущерба.