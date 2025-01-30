На эсминце ВМС США впервые внедрили ИИ-систему контроля

Эсминец «Фицджеральд» стал первым кораблем ВМС США с ИИ-комплексом ERM v4

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эсминец ВМС США «Фицджеральд» стал первым в американском флоте судном, на котором установлена система ERM v4 на основе искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.

Гендиректор компании-разработчика Fanthom5 Зак Стейплс заявил, что комплекс контролирует 10 тыс. параметров и показателей эсминца, включая состояние корпуса и электроники. Алгоритмы системы предоставляют рекомендации по обслуживанию и своевременно предупреждают о возможных неисправностях.

Стейплс подчеркнул, что установка системы на других кораблях ВМС США начнется в этом году, и к 2026 году флот планирует оборудовать более десяти судов в год. Инновация направлена на замену устаревшей интегрированной системы оценки состояния (ICAS), разработанной в 1990-х годах. Новая система должна повысить надежность и стабильность работы кораблей, предупреждая неожиданные поломки.

ERM v4 позволяет экипажу заранее получать информацию о предстоящих проблемах, что значительно улучшает эксплуатационные характеристики судна. Несмотря на внедрение ИИ, часть данных продолжат собирать вручную, но с планшетов и специальным ПО, что упрощает работу моряков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Японии произошло столкновение эсминца ВМС США «Фицджеральд» с филиппинским контейнеровозом, в результате которого погибли семь американских моряков; позже сообщалось, что причиной трагедии стала «профессиональная халатность» экипажа эсминца. После серии столкновений американских эсминцев с другими судами в ВМС США уволили двух офицеров, что стало частью мер по повышению уровня безопасности на флоте.