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КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты
ЦТАК сообщило о запуске Северной Кореей гиперзвуковой ракеты в присутствии Ким Чен Ына
КНДР произвела испытательный запуск новейшей гиперзвуковой ракеты, за которым следил лично лидер страны Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Лидер КНДР подчеркнул, что разработка новой ракеты носит оборонительный характер. Ким Чен Ын заявил, что она способна преодолеть любые системы ПРО и служит для сдерживания противников в АТР. «В мировом масштабе всего лишь несколько стран обладают такой системой вооружения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ЦТАК
ЦТАК раскрыл, что новая ракета достигла скорости, превышающей скорость звука в 12 раз, максимальная высота составила 99,8 км. Ракета успешно поразила цель на расстоянии 1,5 тыс. км. Использование нового композитного материала, армированного углеродными волокнами, позволило улучшить характеристики корпуса двигателя, говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Северная Корея осуществила первый в 2025 году ракетный пуск. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель и госсекретарь США Энтони Блинкен осудили запуск ракеты КНДР.