В Ростехе анонсировали замену БМП-3 и БМД-4 единой машиной

Tекст: Денис Тельманов

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», сообщил ТАСС о разработках новой единой боевой машины, которая в ближайшие годы может заменить БМП-3 и БМД-4. Новая машина будет сочетать в себе качества обеих боевых машин, обеспечивая как боевые, так и десантные функции.



В «Ростехе» отметили, что существует текущая тенденция к унификации боевых машин пехоты и десанта. Примером такой унификации была и БМП-2, которая изначально задумывалась частично как десантная машина. За время эксплуатации она совершила 38 успешных десантирований с парашютом.

Ожидается, что новая единая машина может появиться в течение следующих 10 лет, что станет частью процесса модернизации имеющегося парка боевых машин в армии. Разработчики видят в унификации способ повысить эффективность эксплуатации и обслуживания техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» из состава Ростеха в марте нарастил выпуск боевых машин на 10%, выполнив поставку новых БМП-3 с дополнительной защитой для госзаказчиков.

БМП-3 является представителем третьего поколения боевых машин пехоты российского производства и единственной в мире бронированной машиной такого класса, оборудованной системами активной защиты.

Зенитно-ракетный комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» был создан в ответ на новый тип воздушных угроз, таких как беспилотные летательные аппараты, и оснащен пушкой калибра 57 мм, специальными боеприпасами и новейшей системой управления огнем.

