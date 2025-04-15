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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    2 комментария
    15 апреля 2025, 02:54 • Новости дня

    В Ростехе анонсировали замену БМП-3 и БМД-4 единой машиной

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие 10 лет на смену БМП-3 и БМД-4 может прийти единая машина, сочетающая их функции.

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», сообщил ТАСС о разработках новой единой боевой машины, которая в ближайшие годы может заменить БМП-3 и БМД-4. Новая машина будет сочетать в себе качества обеих боевых машин, обеспечивая как боевые, так и десантные функции.

    В «Ростехе» отметили, что существует текущая тенденция к унификации боевых машин пехоты и десанта. Примером такой унификации была и БМП-2, которая изначально задумывалась частично как десантная машина. За время эксплуатации она совершила 38 успешных десантирований с парашютом.

    Ожидается, что новая единая машина может появиться в течение следующих 10 лет, что станет частью процесса модернизации имеющегося парка боевых машин в армии. Разработчики видят в унификации способ повысить эффективность эксплуатации и обслуживания техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» из состава Ростеха в марте нарастил выпуск боевых машин на 10%, выполнив поставку новых БМП-3 с дополнительной защитой для госзаказчиков.

    БМП-3 является представителем третьего поколения боевых машин пехоты российского производства и единственной в мире бронированной машиной такого класса, оборудованной системами активной защиты.

    Зенитно-ракетный комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» был создан в ответ на новый тип воздушных угроз, таких как беспилотные летательные аппараты, и оснащен пушкой калибра 57 мм, специальными боеприпасами и новейшей системой управления огнем.

    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

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    14 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Бывший замкомбрига ВСУ полковник Юла уничтожен в Сумах ракетным ударом

    Бывший замкомандира артиллерийской бригады ВСУ ликвидирован при ударе в Сумах

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла ликвидирован в результате ракетного удара по городу Сумы, сообщила Бердичевская районная военная администрация Житомирской области.

    Бердичевская районная военная администрация Житомирской области сообщила о гибели бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ полковника Юрия Юлы. Он был ликвидирован в результате ракетного удара по городу Сумы.

    «13 апреля в результате ракетного удара по городу Сумы получил несовместимые с жизнью ранения бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады полковник Юрий Юла», – сказано в сообщении в аккаунте администрации в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    В воскресенье, 13 апреля, в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщало РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

    Позднее мэр города Конотоп Артем Семенихин заявил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины создания подразделения. По этому месту был нанесен ракетный удар.


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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    13 апреля 2025, 22:10 • Новости дня
    В Курской области обнаружили украинский БПЛА весом 200 кг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Глушковском районе Курской области добровольцы отряда «Барс-Курск» с военной полицией обнаружили тяжелый украинский беспилотник, способен нести до 50 кг груза.

    Украинский беспилотник, вес которого составил 200 кг, был обнаружен на территории Глушковского района Курской области, передает РИА «Новости». Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что место падения БПЛА оцеплено, и в ближайшее время саперы приступят к разминированию.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что беспилотник способен поднимать до 50 кг груза и пролетать до тысячи километров со скоростью 150 км/ч. Он подчеркнул, что такой аппарат может причинить значительный урон. Видеоматериалы с места происшествия также были опубликованы.

    Хинштейн добавил, что работы у саперов в приграничье много, ежедневно они обезвреживают тысячи взрывоопасных предметов, таких как боеприпасы и мины. Он напомнил жителям о необходимости соблюдения ограничений на въезд в приграничные районы области для их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных, было уничтожено 406 танков и 333 боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны России.


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    14 апреля 2025, 00:38 • Новости дня
    Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 в Йемене

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» заявило о сбитии разведывательного беспилотника MQ-9, отметив, что это уже четвертая подобная операция за последние две недели.

    Как сообщает РИА «Новости», шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», также известное как хуситы, заявило о сбитии американского разведывательного беспилотника MQ-9 на северо-западе Йемена. Согласно заявлению вооруженных сил хуситов, беспилотник был сбит враждебной миссией над провинцией Хадджа.

    В сообщении для телеканала Al Masirah хуситы подчеркнули, что беспилотник был уничтожен ракетой класса «земля-воздух» местного производства. Это уже четвертый случай сбития американского беспилотника в регионе за последние две недели.

    Тем временем, в воскресенье американские истребители нанесли удары по заводу по производству керамики в столичной провинции Йемена Сане. В результате авиаударов погибли шесть человек, двадцать получили ранения, подчеркивая продолжающееся напряжение в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС США нанесли авиаудары по позициям хуситов в международном аэропорту Саны, не сообщается о жертвах. Вооруженные силы хуситов использовали крылатые ракеты и беспилотники для атаки на американский авианосец Harry Truman и его сопровождающие корабли в Красном море.

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    13 апреля 2025, 23:33 • Новости дня
    ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожье

    ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую, Пологи и Токмак в Запорожье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье ВСУ обстреляли из артиллерии три населенных пункта в Запорожье, в результате чего повреждены жилые дома и коммуникации, жертв нет.

    Как сообщает РИА «Новости», ВСУ в воскресенье произвели обстрел трех населенных пунктов Запорожской области, что привело к повреждениям инфраструктуры и жилых объектов. Сообщение об этом поступило от вице-губернатора региона Антона Тицкого через его Telegram-канал.

    По словам Тицкого, утром была обстреляна Каменка-Днепровская, где повреждены оконные стекла и фасад частного дома. В Пологах в 16.50 мск обстрелу подверглась вышка мобильной связи, установленная на крыше здания. В это же время Токмак стал мишенью обстрелов, в результате чего были повреждены два частных дома, наземный газопровод и линия электропередачи, обесточив 208 абонентов.

    Несмотря на интенсивные обстрелы и повреждения, информация о жертвах отсутствует. Власти оперативно занимаются восстановлением поврежденных объектов и обеспечением безопасности жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирная жительница в Запорожской области получила открытый перелом предплечья после атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль ВАЗ-2107. В Курахово российский военнослужащий с позывным «Босяк» смог убедить тринадцать украинских военных сдаться, зайдя к ним в расположение и объяснив безвыходность их положения. Российские военные дронами атаковали завод взрывчатых веществ под Запорожьем, что привело к его уничтожению.

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    14 апреля 2025, 12:02 • Новости дня
    Зеленский обвинил США в отсутствии обещанных поставок Patriot Киеву

    Зеленский выразил недовольство отсутствием обещанных поставок ЗРК Patriot от США

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отсутствии поставок ЗРК Patriot от США, считая причиной этого отсутствие политической воли у западных партнеров.

    Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский в интервью CBS News обвинил США в недопоставке зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину, несмотря на обещания, данные на вашингтонском саммите НАТО в 2024 году.

    Зеленский недоумевал от того, что даже готовность Киева купить Patriot сталкивается с отсутствием «политической воли у партнеров».

    «Не понимаю, почему мы не можем договорится о дополнительных системах Patriot. Тем более, что договоренность была в НАТО на юбилейном саммите... Но США говорят, что нет такой возможности. При этом передают эти системы, например, Израилю», – указал Зеленский на несправедливое распределение американских систем ПВО между странами-партнерами.

    Он указал на то, что раз уж Украина и США партнеры, почему нельзя найти возможность защитить Украину, которая нуждается в 10 системах ПВО и готова найти и потратить на закупку 15 млрд долларов. Если это не вариант, Киев согласен на лицензию на производство зенитно-ракетных систем Patriot и боеприпасов.

    Пока на предложения Зеленского в интервью президент США Дональд Трамп потребовал только отозвать у телеканала CBS лицензию.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент Трамп дал положительный ответ на просьбу Владимира Зеленского о дополнительных поставках систем ПВО, включая Patriot. Об этом заявила на  брифинге Белого дома пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

    Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости.

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    14 апреля 2025, 06:15 • Новости дня
    Минобороны потребовало от «Концерна КЭМЗ» 390 млн рублей неустойки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании 390,2 млн рублей с акционерного общества «Концерн КЭМЗ» за задержку поставки универсальных мостовых конструкций.

    Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском против акционерного общества «Концерн КЭМЗ», сообщает ТАСС. Министерство требует взыскать более 390 млн рублей в качестве неустойки за ненадлежащее выполнение обязательств по государственному контракту на поставку универсальных мостовых конструкций.

    Как указано в материалах судебного дела, иск был принят, и назначено предварительное судебное заседание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России подало иск на 111 млн рублей против НПО «Алмаз». В Москве суд взыскал 71 млн рублей с Военно-строительной компании. Министерство обороны и Генеральная прокуратура России также подали иск против рязанского изобретателя.

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    14 апреля 2025, 05:58 • Новости дня
    Трамп пообещал в ближайшее время принять решение по Ирану

    Трамп заявил о скором принятии решения по отношениям с Ираном на борту самолета

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет решение по Ирану, обсуждая это с журналистами на борту президентского самолета.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени примет решение по Ирану, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал в воскресенье во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета. «Мы примем решение по Ирану очень скоро», – отметил Трамп.

    Двенадцатого апреля в Омане прошли первые консультации между представителями Тегерана и Вашингтона по поводу иранской ядерной программы. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, а делегацию США – спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Как сообщили в МИД Ирана, встреча была конструктивной и стороны договорились продолжить консультации.

    В воскресенье представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США может пройти не в Омане, хотя эта страна продолжит выступать посредником. Портал Axios сообщил, что возможное место проведения второго раунда – Рим, и запланировано это на 19 апреля. Смена места переговоров, по данным источников портала, была инициирована администрацией США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и США обсуждают выбор площадки для второго раунда переговоров, при этом Оман сохраняет роль посредника. Тегеран может согласиться на возврат к показателям обогащения урана, определенным в 2015 году, если США ослабят санкции и предоставят доступ к замороженным активам. Переговоры спецпосланника США Стивена Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Омане стали значительным шагом к разрешению разногласий между странами.

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    14 апреля 2025, 10:37 • Новости дня
    MBDA столкнулась с проблемами расширения производства ракет Storm Shadow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская компания MBDA планирует удвоить производство ракет Storm Shadow к 2025 году, но испытывает трудности с расширением из-за неэффективности и давления со стороны французских военных, пишет Financial Times.

    Как передает РИА «Новости», европейский разработчик MBDA, известный своими ракетами Storm Shadow/Scalp, планирует в 2025 году удвоить производство для удовлетворения растущего спроса. Однако компания сталкивается с рядом проблем, включая неэффективность и растянутые цепочки поставок.

    По данным Financial Times, несмотря на значительные инвестиции в новое оборудование и наем сотен рабочих, текущие заказы на сумму 37 млрд евро потребуют около семи лет для выполнения. Фирма также испытывает давление со стороны французских военных, которые требуют ускоренных поставок ракет Aster.

    Гендиректор MBDA Эрик Беранже отметил необходимость адаптации компании к условиям военной экономики, где критичны скорость и объемы производства. Он подчеркнул, что компании нужно стать более промышленной для преодоления текущих проблем.

    Представители из Франции и Британии отклонили предложение Беранже об упрощении производственной зоны, утверждая, что от него выиграет только Италия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские ракеты Storm Shadow стали бесполезны для Киева без разведданных США. Киев атаковал комбинат в Ростовской области с помощью ракет ATACMS и Storm Shadow. Командир зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С» спас комиссию МАГАТЭ от обстрела ракетами HIMARS и Storm Shadow.

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    14 апреля 2025, 06:58 • Новости дня
    Россия и Египет провели совместные учения в Средиземном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Египет успешно завершили совместные военно-морские учения в Средиземном море, в которых участвовали фрегаты, ракетные катера и самолеты, сообщили в пресс-службе Северного флота.

    Военно-морской флот России и Военно-морские силы Египта провели учения «Мост дружбы – 2025», сообщает ТАСС. В учениях участвовали российский фрегат «Адмирал Головко» и танкер «Вязьма», а также египетский фрегат УРО «Аль Галала», ракетные катера «Фуад Зекри» и «Махмуд Фахми», самолеты F-16.

    Учения включали береговые и морские эпизоды. В ходе первого этапа состоялся брифинг, где стороны обсудили тактические действия и порядок отработки эпизодов. Морская часть проходила в восточной части Средиземного моря, где моряки отработали элементы обороны кораблей и тренировки по противовоздушной обороне.

    Стороны показали высокий уровень взаимодействия и готовности к выполнению совместных задач, подчеркнули в пресс-службе Северного флота. Оборона от морских быстроходных средств и отражение атак самолетов условного противника, роль которых исполнили египетские F-16, также были успешно выполнены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Средиземном море прошли учения кораблей Черноморского флота России и ВМС Египта. Ранее сообщалось, что анонсировано участие кораблей Черноморского флота в этих учениях с Египтом. Также стартовали совместные учения десантников России и Египта под Каиром.

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    14 апреля 2025, 03:48 • Новости дня
    В Тульской области предотвращена атака дронами

    Украинские дроны атаковали Тульскую область, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тульской области средства противовоздушной обороны успешно уничтожили украинские беспилотники, попытавшиеся атаковать регион. Пострадавших и разрушений нет, однако угроза новых атак сохраняется.

    Как сообщает ТАСС, в Тульской области была предотвращена попытка атаки украинскими беспилотниками. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны России. Инцидент не повлек за собой пострадавших и разрушений.

    В своем телеграм-канале Миляев написал: «В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России уничтожены БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Все специальные службы работают на месте». Губернатор также подчеркнул, что в области сохраняется опасность повторных атак с использованием беспилотников.

    На данный момент на месте происшествия работают все необходимые специальные службы, обеспечивая безопасность и контролируя ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Глушковском районе Курской области добровольцы отряда «Барс-Курск» с военной полицией обнаружили тяжелый украинский беспилотник, способный нести до 50 кг груза.

    В результате атаки беспилотников на Белгородскую область были сбиты несколько дронов, осколками повреждены дом и автомобиль, а также уничтожено частное домовладение в селе Николаевка и повреждено здание социального объекта в Ясных Зорях.

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    15 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    При атаке ВСУ Селидова ранен мужчина

    Мужчина 1967 года рождения ранен при атаке ВСУ в Селидово ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В Селидове Донецкой Народной Республики в результате атаки Вооруженных сил Украины был ранен мирный житель, который получил ранение на улице Гайдара, согласно данным администрации ДНР.

    Как сообщает ТАСС, мирный житель был ранен в результате обстрела ВСУ в Селидове Донецкой Народной Республики. Это произошло 14 апреля на улице Гайдара, где мужчина 1967 года рождения получил ранение. По словам администрации ДНР, сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин информировал, что в результате атаки беспилотника ВСУ в том же городе раненая женщина также получила медицинскую помощь. Эти инциденты подчеркивают продолжающуюся напряженность в регионе и угрозу для гражданского населения в зоне конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные силы атаковали Горловку в ДНР с использованием тяжелой артиллерии и беспилотников, нанеся удары по нескольким районам города, предположительно использовали американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка, что привело к повреждению ряда гражданских объектов.

    В Херсонской области в результате украинских обстрелов погиб мирный житель Малой Лепетихи и был ранен житель Каховки, за сутки ВСУ нанесли 36 артударов по левому берегу Днепра.

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    15 апреля 2025, 01:21 • Новости дня
    Посол России заявил о вербовке СБУ диверсантов в Молдавии для терактов

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Служба безопасности Украины занимается вербовкой людей в Молдавии для осуществления терактов, включая российских граждан.

    Служба безопасности Украины (СБУ) ведет активную вербовочную деятельность на территории Молдавии, сообщает РИА «Новости». Олег Озеров, посол России в Кишиневе, в эфире телеканала Canal 5 заявил, что СБУ завербовала как граждан Молдавии, так и российских граждан для подготовки террористических актов. По его словам, ФСБ России тщательно документирует все данные и намерена представить их в будущем.

    Федеральная служба безопасности России ранее сообщила о задержании двух россиян в Самарской области, завербованных спецслужбами Украины в Молдавии. Также был задержан гражданин Молдавии Евгений Курдоглу, который передавал Киеву информацию о российских вооруженных силах и планировал теракт.

    Озеров подчеркнул, что российская сторона обладает сведениями о местах вербовки, в частности о зданиях, где проводились психофизиологические исследования с полиграфом. Он выразил недоумение, почему молдавские спецслужбы не осведомлены о таких актах, несмотря на уверения, что они контролируют ситуацию.

    Посол также выразил сожаление по поводу разрыва отношений между ФСБ и Службой информации и безопасности Молдавии, но считает возможным расследование подобных случаев. Он отметил, что власти Молдавии признали наблюдение за посольством России в Кишиневе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молдавские власти передали СБУ ученого Дмитрия Чистилина, которого в Киеве называют «прокремлевским идеологом». В его отношении уже возбудили дело по статье о госизмене, за что ему грозит пожизненный срок.

    Украинская служба безопасности также обвинила российского телеведущего Владимира Соловьева в нарушении территориальной целостности Украины. ФСБ задержала несколько граждан Молдавии, готовивших диверсии на территории России, будучи завербованными украинскими спецслужбами.

    Молдавия, по мнению экспертов, стала страной, где СБУ действует спокойно, и превратилась в полигон для диверсантов.

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    15 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 87 боеприпасов

    ВСУ за сутки обстреляли ДНР 87 боеприпасами, ранены два мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за сутки осуществили 23 атаки на ДНР, применив 87 боеприпасов в горловском и красноармейском направлениях.

    Как передает ТАСС, вооруженные силы Украины за последние сутки выпустили 87 боеприпасов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР зафиксировало 23 факта вооруженных атак.

    Из общего числа атак 21 была осуществлена на горловском направлении, а две – на красноармейском. В результате обстрелов пострадали два мирных жителя. Однако, по имеющимся данным, повреждений жилых строений и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

    Данные об этих атаках переданы в управление ДНР. Пресс-служба отметила, что несмотря на отсутствие значительных разрушений, обстрелы создают серьезные риски для жизни жителей и наносят психологический урон населению региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Селидове на Украине в результате атаки был ранен мирный житель. Подразделения различных группировок войск нанесли поражение украинским силам, что привело к потерям ВСУ до 1290 военнослужащих, 15 бронемашин и множества других видов техники. В результате атаки беспилотника ВСУ на трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Брянской области было нарушено электроснабжение, но вскоре его восстановили.

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    15 апреля 2025, 03:18 • Новости дня
    Булгакова допросили по делу о растрате Иванова

    Булгаков стал свидетелем в деле о растрате 3,9 млрд рублей Ивановым

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков был допрошен как свидетель по делу о растрате 3,9 млрд рублей, в котором обвиняется Тимур Иванов.

    Как пишет ТАСС, генерал армии Дмитрий Булгаков, ранее арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, был допрошен в качестве свидетеля по делу Тимура Иванова. Последний обвиняется в том, что вывел свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» при покупке паромов для Керченской переправы.

    Допрос Булгакова состоялся в ходе расследования уголовного дела в отношении Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова. Из материалов дела следует, что Булгаков выступает свидетелем, однако детали его показаний пока не разглашаются.

    Судебный процесс по делу Иванова и Филатова стартовал в конце марта в Мосгорсуде. Прокурор огласил обвинительное заключение, в котором отмечалось, что общий ущерб превышает 4,1 млрд рублей. Государственное обвинение настояло на закрытии процесса по причине наличия в деле государственной тайны. Подсудимые и их адвокаты протестовали против этого решения, но суд согласился с доводами прокурора и закрыл заседания от СМИ и публики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проводится проверка недвижимости, банковских счетов и других активов арестованных за коррупцию генералов Минобороны, и если имущество было приобретено на неподтвержденные доходы, его обратят в доход государства сообщили в правоохранительных органах.

    Басманный суд Москвы продлил до 25 июня арест экс-замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова и его сообщников, обвиняемых в мошенничестве на 50 млн рублей при установке освещения в Военно-медицинской академии в Петербурге.

    Экс-замминистра обороны Булгаков обвинен в создании организованной преступной группы для хищения имущества и мошенничества в особо крупном размере.

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