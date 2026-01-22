Посольство назвало отмену концерта Репина в ФРГ проявлением «культуры отмены»

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении российской дипмиссии отмечается, что этот шаг был предпринят после кампании украинского посольства в Берлине, направленной на дискредитацию представителей российской культуры, передает РИА «Новости».

В посольстве назвали отказ в проведении концерта очередным «позорным проявлением «культуры отмены», столь распространенным в последнее время в «просвещённой» Европе». Представители дипмиссии подчеркнули, что, удовлетворяя требования украинской стороны, местные учреждения культуры и политики не только присоединяются к «травле», но и ограничивают собственную публику в доступе к великому русскому искусству.

Также в посольстве прокомментировали аргумент украинского посольства о «озабоченностях украинской диаспоры в Германии», назвав его неубедительным и выразив удивление скоростью, с которой этому «мифу» поверили в Мангейме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров резко раскритиковал отмену выступления Валерия Гергиева с оркестром и солистами Мариинского театра на итальянском фестивале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает дискриминационные попытки «отмены культуры», которые, по ее словам, осуществляются властями Италии «под диктат идейных последователей Бандеры».