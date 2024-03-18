В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.0 комментариев
Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида
Россия в соответствующей ноте потребовала от германской стороны официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха.
Как говорится в документе, Россия констатирует противоречивый характер подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом, передает ТАСС.
Там указано также, что, признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, ФРГ до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны. Как указано в ноте, Россия настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида.
Ранее к делу о признании блокады Ленинграда геноцидом приобщили более 60 томов архивных документов.
Напомним, в 2019 году немецкий журнал Cicero упрекнул власти Германии в том, что они не организовали ни одного памятного мероприятия на государственном уровне в честь 75-летия полного снятия блокады Ленинграда.