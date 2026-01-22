  • Новость часаУстав «Совета мира» в Давосе подписали 18 стран
    Зачем Минобороны создало особые условия для нового рода войск
    Эксперт: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    Мединский напомнил о «героической» борьбе Дании с фашизмом
    В Курской области найдены массовые захоронения с 524 телами
    Кремль отреагировал на планы Киева «убивать 50 тыс. россиян в месяц»
    Устав «Совета мира» в Давосе подписали 18 стран
    Axios: План Трампа по Гренландии сохранит суверенитет Дании
    Доля доллара в мировой торговле рекордно упала
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    22 января 2026, 14:32

    Песков: Для Киева настало время брать на себя ответственность

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Киева настало время принимать решения и брать на себя ответственность.

    Песков заявил, что наступает время для киевского режима принимать решения и брать на себя ответственность за происходящее, передает ТАСС.

    «Настает время для [киевского] режима принимать соответствующие решения и брать ответственность на себя», – сказал Песков. Таким образом он отреагировал на высказывания нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль отреагировал на планы главы Минобороны Украины убивать по 50 тыс. россиян ежемесячно. Депутат Верховной рады Анна Скороход назвала эту стратегическую цель «больной».

    21 января 2026, 19:18
    @ Пресс-служба «Укрэнерго»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Алексей Брехт скончался на одной из подстанций компании, причиной стала остановка сердца после удара током, пишут местные СМИ.

    Бывший и.о. председателя правления украинской национальной компании «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб от удара током на одной из подстанций компании, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда». Инцидент, по данным украинских СМИ, произошел при выполнении рабочих обязанностей.

    Информацию о гибели Брехта подтвердили в Министерстве энергетики Украины и энергетическом холдинге ДТЭК, однако официальная причина смерти не была озвучена. Представители ведомств пока не комментируют обстоятельства трагедии.

    Алексей Брехт возглавлял «Укрэнерго» с сентября 2024 года после увольнения Владимира Кудрицкого и занимал этот пост до июня 2025 года. В компании он проработал 23 года, в последние месяцы занимал должность члена правления и курировал эксплуатацию и развитие сети систем передачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в поселке Томаровка Белгородской области 13-летняя девочка скончалась после удара током во время игры в контактном фонтане. А до этого в Москве разнорабочий погиб от удара током в автотехцентре района Отрадное.

    21 января 2026, 23:59
    Зеленского высмеяли за трюк с темнотой в кабинете

    Tекст: Антон Антонов

    Офис Владимира Зеленского опубликовал его фото на совещании без света, хотя на экране видно освещенное помещение, что вызвало насмешки в Верховной раде.

    Украинские СМИ отметили, что несоответствие «может указывать на предварительную обработку фото для создания иллюзии затемнения».

    «Маленькая подсказка для пиарщиков ОП. Если уж хотите сделать фото типа без света, то желательно все же его выключить во всем кабинете и проверить нет ли на экране вида с камеры на фотографа», – заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) отметил, что «Микита (заместитель главы ОП) сидит в соседнем кабинете со светом». «Кто это придумывает – гений», – заявил нардеп.

    Тем временем советник главы офиса Виктория Страхова рассказала, что отопление в здании отключено и использование обогревателей запрещено. По ее словам, температура в ее кабинете составляет примерно 13 градусов, а в коридорах еще холоднее. Она подчеркнула, что в офисе распространяется просьба не использовать электрообогреватели, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация с водоснабжением и энергетикой в Киеве достигла критической точки. Около 60% города остаются без электроснабжения, а в 4 тыс. домов не функционирует отопление, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    22 января 2026, 10:50
    Люди бегут из Киева

    С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    22 января 2026, 10:54
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В массированном ударе по целям на Украине в ночь на 20 января заметили новые типы российских ракет и переоборудованные мишени для ПВО, сообщают американские СМИ.

    В ночной атаке 20 января по целям на Украине было выпущено 34 ракеты разных типов и 339 дронов, около 250 из которых составили аппараты серии «Герань», пишет The War Zone.

    Киев заявил о перехвате 14 из 18 баллистических ракет комплексов «Искандер» и С-300/С-400, 13 из 15 крылатых ракет Х-101, а также 315 из 339 беспилотников.

    По украинским данным, в районе Винницкой области Россия применила усовершенствованную версию оперативно-тактического комплекса «Искандер», о которой ранее писали и российские СМИ.

    Новый вариант, не имеющий официального названия и неформально называемый «Искандер-1000», предположительно получил дальность не менее 1 тыс. км, что переводит его в класс ракет средней дальности.

    Для увеличения дальности сообщается об установке более мощного двигателя и, вероятно, уменьшенной боевой части, а точность обеспечивается новой инерциальной системой с поддержкой навигации ГЛОНАСС и, возможно, радиолокационным самонаведением, заявленная точность составляет около 5 метров.

    Новый «Искандер» при этом, как и прежний, должен сохранять возможность маневров на конечном участке траектории и применение ложных целей для прорыва ПВО. Появление таких сообщений эксперты связывают с прекращением действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который ранее запрещал США и СССР, а затем России, наземные ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

    При пуске из Калининградской области предполагаемая дальность «Искандера-1000» позволила бы накрывать практически весь регион Балтийского моря, Данию и большую часть Германии.

    Военный консультант Антон Труцэ заявил, что новый комплекс «обеспечивает превосходство над советскими возможностями в классе оперативно-тактических ракет, когда-то ограниченных договором РСМД» и становится «серьезным аргументом в оперативном и политическом плане».

    Украинские власти также заявляют, что с территории Крыма был запущен гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон», изначально создававшийся как противокорабельный. По данным Стратегического командования США, эта ракета способна развивать скорость до восьми махов.

    В феврале 2024 года украинские специалисты показали видео обломков, которые назвали «фрагментами двигателя и рулевых механизмов со специфическими маркировками», и заявили, что «Циркон» уже применялся по наземным целям.

    Украинские медиа сообщали, что одна из таких ракет была нацелена на район Винницы, что породило версию о возможной путанице между «Цирконом» и новым вариантом «Искандера», несмотря на принципиально разный тип этих систем.

    Более весомые доказательства касаются применения ракеты RM-48U, изначально разработанной как мишень для тренировки расчетов комплексов С-300 и С-400. Она запускается с тех же установок и создается на базе доработанных ракет 5В55 или 48Н6 после выработки их ресурса.

    Обломки с ясно читаемой маркировкой RM-48U были обнаружены после налета, заявило главное управление разведки Украины, по оценке которого у России сейчас около 400 таких ракет.

    Неясно, оснащались ли они боевой частью для ударов по наземным целям или использовались как ложные цели вместе с баллистическими ракетами.

    Одновременно фиксируется применение новых крылатых ракет Х-101, запускаемых с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160: одна из сбитых ракет, по данным украинской стороны, была произведена уже в первом квартале 2026 года. Такой срок указывает на использование Х-101 практически сразу после схода с конвейера.

    Напомним, в середине января ВС России ударили по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с помощью «Орешника».

    Китайское издание Sohu указало, что эта ракетная атака поставила под вопрос надежность обороны Западной Украины и безопасность НАТО.

    22 января 2026, 11:50
    @ Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва обратила внимание на заявление главы Минобороны Украины Михаила Федорова о намерении уничтожать 50 тыс. россиян ежемесячно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова, пишет ТАСС.

    Ранее украинский чиновник заявил, что целью Киева является убийство 50 тыс. российских граждан в месяц.

    «Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов об этом заявлении.

    Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход назвала «больной» новую украинскую «стратегическую цель». Эту задачу ранее озвучил новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров. Он заявил о планах убивать 50 тыс. россиян в месяц.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в местах массового захоронения в Курской области обнаружили 524 тела погибших жителей.

    21 января 2026, 18:57
    Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о зверствах киевских властей в Красноармейске (Покровске), где зафиксированы расстрелы мирных жителей, издевательства над женщинами и детьми и удары по гражданской инфраструктуре.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о военных преступлениях киевских властей в Красноармейске (Покровске), сообщает РИА «Новости». Документ был представлен в среду на пресс-конференции в мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня» участником спецоперации, председателем Трибунала и членом ОП РФ Максимом Григорьевым.

    «Новый наш доклад – это зверства, преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске) и Красноармейском районе. Так же, как и во множестве других населённых пунктов, собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территориях, которые находятся под их временным контролем», – заявил Григорьев.

    В докладе приводятся свидетельства очевидцев, описывающих жестокие преступления против женщин и детей, что, по словам экспертов, нарушает Женевские конвенции. В частности, речь идет о расстрелах мирного населения, издевательствах, избиениях русских жителей и ударах по гражданской инфраструктуре.

    Григорьев подчеркнул, что собранные данные имеют «совершенно однозначный характер», поскольку люди детально рассказывают, что и когда происходило. По его словам, многие из опрошенных стали жертвами этих преступлений, и подобные действия продолжаются на территориях, которые еще находятся под контролем киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске.

    До этого дипломат Родион Мирошник отметил, что Киев применяет запрещенные методы войны, теряя десятки километров ежедневно.

    Напомним, Россия передала в Международный суд ООН материалы с обвинениями Украины в геноциде в Донбассе.


    21 января 2026, 22:58
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Москва рассматривает инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира». Путин сообщил, что Москва получила личное обращение президента США с приглашением присоединиться к создаваемой международной структуре. Путин выразил благодарность американской стороне за инициативу и отметил значимость усилий, направленных на укрепление международной стабильности и поиск решений по украинскому кризису, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Путина, вопрос о присоединении России к структуре будет решен после консультаций с партнерами и изучения документов Министерством иностранных дел. В предложении, по его словам, особое внимание уделяется урегулированию на Ближнем Востоке и поиску путей решения гуманитарных проблем палестинского народа.

    Путин подчеркнул, что ключевая задача – содействовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решений ООН и удовлетворить базовые нужды палестинцев, включая восстановление инфраструктуры Газы, систем здравоохранения и продовольственного обеспечения.

    «Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе «Совета мира», учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней Администрации США российских активов», – заявил президент.

    Он также добавил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления территорий, пострадавших после окончания боевых действий между Россией и Украиной. Такие возможности обсуждаются с американской администрацией.

    Президент России сообщил о планах провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с американскими представителями для продолжения диалога по вопросам ближневосточного и украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В администрации США заявили о готовности около 35 лидеров войти в «Совет мира». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в этот совет.

    21 января 2026, 21:34
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители Хмельницкого перекрыли движение у здания горсовета, протестуя против длительного отсутствия электроснабжения, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    В Хмельницком, расположенном на западе Украины, у здания городского совета проходит масштабная протестная акция против длительного отсутствия электроснабжения, передает URA.RU. По данным украинского издания «Страна.ua», протестующие собрались возле административного здания в центре города.

    Как отмечает Telegram-канал «Политика страны», на улицу вышли несколько десятков человек. Демонстранты перекрыли движение транспорта в центре города, высказывая недовольство отсутствием света.

    Между участниками акции и сотрудниками полиции периодически происходят столкновения. Власти пока официально не комментировали ситуацию, однако граждане требуют срочного восстановления электроснабжения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о нанесении  массированного удара возмездия по Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов. В Киеве после взрывов наступил масштабный транспортный коллапс. Верховная рада осталась без света, тепла и воды.


    22 января 2026, 13:23
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Славянска, Берестока, Константиновки, Куртовки, Никифоровки, Резниковки и Степановки в Донецкой народной республике (ДНР).

    В результате действий группировки ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, танк, бронемашину и пять орудий полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены три станции РЭБ, два склада боеприпасов и матсредств, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» также улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Белополья, Новой Сечи и Хотени Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами, Захаровкой и Охримовкой.

    Противник потерял до 140 военнослужащих, две бронемашины, пусковую установку американской рсзо MLRS и две 155-мм самоходные артустановки «Богдана». Уничтожено три склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Березовки, Ковшаровки Харьковской области, Александровки, Дробышево и Красного Лимана ДНР.

    При этом потери противника составили до 200 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе америкаснкаий бронетранспортер Stryker, и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и двух бригад нацгвардии у Артемовки, Белицкого, Гришино, Доброполья, Новопавловки, Сухецкого, Торецкого, Удачного ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 445 военнослужащих, два танка, две бронемашины, три артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Скотоватого Днепропетровской области, Благодатного, Воздвижевки, Долинки, Заливного, Зарницы, Комсомольского и Терсянки Запорожской области.

    Противник потерял до 250 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и установку РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1260 человек. За день до этого российские войска также продвинулись на основных направлениях в зоне СВО. В начале недели российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    21 января 2026, 17:48
    Офицер ВСУ инсценировал расстрел подчиненных

    Замкомбата ВСУ в Сумской области избил и стрелял в подчиненных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель командира украинского батальона устроил показательное наказание солдатам, среди которых один получил ранение в стопу, за отказ удалить компрометирующее видео.

    Заместитель командира одного из батальонов Вооружённых сил Украины в Сумской области имитировал расстрел своих подчинённых за отказ удалить видео с угрозами. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины, пишет ТАСС. По данным ведомства, офицер систематически издевался над подчинёнными, а двое солдат записали на мобильный телефон разговор, где командир угрожал им расстрелом в случае неповиновения.

    В сообщении бюро говорится: «Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух пострадавших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ноги и над головами военных, имитируя расстрел». Кроме того, замкомандира избил солдат шлемом, затем выстрелил в их мобильный телефон и прицельно ранил одного из военнослужащих в стопу.

    На данный момент офицер задержан и находится в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения, предусматривающие до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, таких как привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.

    До этого в украинской прессе появилось видео с кадрами, где мобилизованных в ВСУ в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.

    А родственники мобилизованных в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ на харьковском направлении сообщили, что их близких неделями удерживают в ямах и подвергают избиениям.


    21 января 2026, 23:50
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна погибли три человека, восемь госпитализированы, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в пос. Волна увеличилось до трех человек, пострадавших – до восьми», – сообщил оперштаб в Telegram.

    Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. По поручению губернатора, при необходимости пострадавших могут перевезти в клиники краевого центра для дальнейшего лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в результате удара по портовым терминалам в поселке Волна Краснодарского края погибли два человека. В результате атаки загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

    22 января 2026, 11:45
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ведущие солисты киевского театра могут лишиться работы из-за участия в зарубежных постановках знаменитого балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».

    Руководство Национальной оперы Украины намерено расторгнуть контракты с ключевыми артистами балета Натальей Мацак и Сергеем Кривоконем, передает ТАСС. Причиной стало их выступление в «Лебедином озере» Петра Чайковского во время заграничных гастролей.

    В украинском министерстве культуры заявили, что танцовщики проигнорировали запрет на русский репертуар.

    «Они приняли участие в выступлениях и распространяли культурный продукт [России]. Также они нарушили общую принципиальную позицию артистов Национальной оперы Украины – изъятие из текущего репертуара произведений российских композиторов», – приводит издание ответ ведомства.

    Сейчас в отношении солистов готовятся соответствующие кадровые решения.

    Сама Мацак ранее выступала против отмены классических произведений, отмечая необходимость уважать мировое культурное наследие для общения с миром на одном языке.

    Курс на вытеснение русского языка и культуры проводится на Украине с 2014 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл подобные запреты продолжением киевского психоза.

    Ранее сообщалось, что украинские коллективы сбежали за границу ради репетиций спектаклей русского балета «Лебединое озеро».

    21 января 2026, 23:27
    Путин сообщил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву в четверг с рабочим визитом приедут американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, чтобы обсудить вопросы урегулирования ситуации на Украине, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Путин сообщил, что Россия могла бы направить в «Совет мира» по Газе 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Он также отметил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после окончания боевых действий между Россией и Украиной.

    «Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры, а также с американскими представителями – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Президент России отметил, что представители США прибудут с рабочим визитом для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер собираются вылететь в Москву поздним вечером в четверг. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, Уиткофф и Кушнер ранее встречались в Давосе.

    22 января 2026, 00:46
    Депутат Рады Скороход назвала «больной» цель министра обороны Украины Федорова

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат Верховной рады Анна Скороход назвала «больной» украинскую «стратегическую цель», которая, по словам нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова, заключается в том, чтобы «убивать 50 тыс. россиян в месяц».

    Федоров заявил об этом на встрече с журналистами. «Вам не кажется, что у нас какая-то стратегия больная?» – приводят слова Скороход украинские СМИ.

    Она выразила мнение, что приоритетом для страны должны быть окончание войны, обмен всех украинских военнопленных, возвращение и поиск пропавших без вести и поддержка военных, «которые уже просто морально и физически устали».

    По ее словам, люди на Украине продолжают жить без света, воды и тепла, в то время как выдвигаются подобные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада проголосовала за назначение Михаила Федорова министром обороны Украины. Владимир Зеленский поручил новому министру повысить эффективность мобилизации.

    22 января 2026, 05:16
    Дмитриев назвал аресты в окружении Зеленского «хорошей традицией»

    Tекст: Антон Антонов

    Аресты соратников Владимира Зеленского становятся «хорошей антикоррупционной традицией», заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Во второй раз – прямо перед встречей Зеленского с Трампом – один из ближайших соратников Зеленского арестован/обвинен в коррупции. Это превращается в хорошую антикоррупционную традицию», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что предъявило обвинения экс-замглавы офиса Зеленского, однако имя подозреваемого не было озвучено, передает РИА «Новости».

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что речь идет о Ростиславе Шурме, который занимал пост заместителя главы офиса президента Украины с ноября 2021 года по сентябрь 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича, «кошелька Зеленского», привел в ноябре к отставке Андрея Ермака, ближайшего соратника главы киевского режима. В конце декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения четырем депутатам Верховной рады в получении неправомерной выгоды. В частности, у детективов «возникли вопросы» к Юрию Киселю – другу совладельца компании «Квартал 95» Сергея Шефира и Зеленского. Тогда же президент США и Зеленский снова провели встречу.

    21 января 2026, 20:25
    Шарий допустил массовый вывоз семей чиновников из Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что на этой неделе многие семьи чиновников могут внезапно покинуть Киев.

    Украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что на этой неделе некоторые чиновники на Украине могут начать вывозить свои семьи из Киева, передает РИА «Новости». В своем Telegram-канале он обратился к жителям города: «Дорогие киевляне, пожалуйста, обратите внимание на своих соседей. Если есть среди таковых прокуроры, ответственные работники кабмина, сотрудники офиса президента…Посмотрите, не вывозят ли они внезапно на этой неделе свои семьи. Обратите внимание, если рядом с вами живут такие ответственные работники, не усаживают ли они своих близких в машины и не едут ли куда-то подальше от Киева».

    Шарий выразил уверенность, что такие «непростые люди» могут обладать информацией о грядущих событиях, которые должны произойти на следующей неделе. По его мнению, это может говорить о возможных изменениях в ситуации в украинской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что около 60% Киева остаются без электроснабжения, а отопление не работает в 4 тыс. домов.

    Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой покинуть город из-за продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами.

    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов

    Глава Болгарии ушел в отставку ради спасения страны от русофобов

Болгарский президент Румен Радев подписал заявление о добровольной отставке, анонсированной сутками ранее. За девять лет президентства он зарекомендовал себя как политик, далекий от русофобии и желания «проучить» Россию через поддержку Украины. Тем не менее его уход с поста – это хорошая новость.

