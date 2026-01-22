Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.4 комментария
В Южной Америке задержали почти 200 человек за добычу золота
В четырех странах Южной Америки в рамках первой совместной операции задержали почти 200 человек, связанных с незаконной добычей золота.
Полиция и прокуратура Бразилии, Французской Гвианы, Гайаны и Суринама провели первую международную операцию по борьбе с незаконной добычей золота, передает ТАСС.
Пресс-служба Интерпола сообщила, что в ходе операции было проведено более 24 500 проверок транспортных средств и физических лиц. В результате задержаны 198 человек.
В сообщении Интерпола отмечено: «Полиция и прокуратура Бразилии, Французской Гвианы, Гайаны и Суринама объединили усилия в своей первой международной операции по борьбе с незаконной добычей золота. Было проведено более 24,5 тыс. проверок транспортных средств и физических лиц, в результате чего было арестовано почти 200 человек».
Основной целью операции было пресечение незаконного источника дохода для организованных преступных группировок, которые активизировали золотодобычу из-за роста цен на этот металл. Интерпол привел пример задержания в Гайане, где были арестованы три человека, перевозившие необработанное золото и 590 тыс. долларов наличными. По версии следствия, они являются членами преступной группы, связанной с одной из ведущих фирм-экспортеров золота в Гайане.
