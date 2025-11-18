Встреча Путина с премьером Монголии Занданшатаром состоялась в Кремле

Tекст: Антон Антонов

Встреча состоялась в Представительском кабинете Сенатского дворца, передает ТАСС.

«Мы очень рады тому, что ситуация у нас находится на хорошем уровне с точки зрения расширения сотрудничества», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Москва уделяет особое внимание трехстороннему взаимодействию в формате Россия – Монголия – Китай. Путин сообщил, что обсудил с премьером госсовета КНР Ля Цяном возможность расширения сотрудничества в этом формате. Путин указал также, что рост товарооборота России и Монголии по итогам 8 месяцев 2025 года составил 7,9%.

Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству может пройти в Улан-Баторе до конца года, сообщил Путин.



Занданшатар заявил, что монгольские власти готовы дать разрешение на открытие филиала российского банка, это поможет взаимным расчетам.

Во встрече также участвовали помощник президента Юрий Ушаков, министр природных ресурсов и сопредседатель российско-монгольской межправкомиссии Александр Козлов, министр энергетики Сергей Цивилев, замглавы МИД Андрей Руденко, глава РЖД Олег Белозеров.

Эта встреча стала третьей среди серии двусторонних переговоров, которые российский лидер провел с иностранными делегациями после заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества, также прошедшего в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ранее провел встречу с руководителями советов министров стран ШОС, встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Также у него состоялись переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьяном Джайшанкаром.