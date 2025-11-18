  • Новость часаТуск: Взрыв на железной дороге в Польше совершен гражданами Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов
    Шеслер: Отставка Ермака станет реваншем Порошенко
    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных из зоны боев украинцев
    Каллас начала борьбу с фон дер Ляйен за деньги и власть
    Путин: Ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа
    Лихачев: Россия строит больше атомных ледоколов, чем СССР
    Ozon и Wildberries ответили на идею ограничить скидки на маркетплейсах
    Минченко объяснил план властей Украины с покушением на Шойгу
    Журналистку Агалакову оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
    Мнения
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    9 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», хотя никто и не ставит на быстрый результат. Однако в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    6 комментариев
    18 ноября 2025, 15:54 • Новости дня

    Путин провел встречу с руководителями советов министров ШОС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями советов министров государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

    Мероприятие состоялось в ротонде Екатерининского зала Сенатского дворца, а в число участников вошли премьер Михаил Мишустин, председатель Госсовета КНР Ли Цян, первый вице-президент Ирана Мухаммад Реза Ареф, премьеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также главы МИД Индии и Пакистана и генсек ШОС Нурлан Ермекбаев, передает ТАСС.

    Ожидается, что после основной встречи пройдут двусторонние переговоры Путина с рядом гостей, в том числе с Ли Цяном. Заседание Совета глав правительств ШОС ранее состоялось на базе Национального центра «Россия», где председательствовал премьер Мишустин.

    Ранее премьер Госсовета Китая заявил о необходимости сотрудничества с Россией в ШОС.

    17 ноября 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин подчеркнул роль профсоюзов во взаимодействии с властью и бизнесом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) занимает лидирующее положение среди профсоюзных объединений и эффективно защищает интересы работников, взаимодействуя с властью и бизнесом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем организации Сергеем Черногаевым.

    Путин отметил, что ФНПР объединяет 44 отраслевых профсоюза, включая работающих граждан и учащихся вузов и колледжей.

    «ФНПР у нас – ведущее профсоюзное объединение, самое крупное и, наверное, наиболее эффективно работающее... почти 20 млн членов профсоюзов, 18,8. Это и работающие люди, и учащиеся средних и высших учебных заведений», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что организация выполняет важнейшую государственную функцию – защиту прав и интересов работников.

    Также президент выделил вклад ФНПР в контроль за охраной труда и напомнил о тесном взаимодействии с работодателями и правительством в рамках трехсторонней комиссии. По словам Путина, профсоюзы часто выступают не просто как партнеры, а предъявляют обоснованные претензии, эффективно выполняя свою функцию по защите прав работников.

    «ФНПР осуществляет свои функции и, как партнер в трехсторонней комиссии, работает с работодателями и с правительством. Часто, очень часто выступает не как партнер, а как оппонент, выполняя свою функцию по защите прав работающих. Работы действительно много», – заметил Путин.

    Он также отметил, что в этом году профсоюзное движение в России отмечает ряд юбилеев. Черногаев подтвердил, что в нынешнем году исполняется 120 лет с начала профсоюзного движения в стране и 35 лет с момента создания ФНПР.

    В прошлом году ФНПР избрала нового председателя и ввела должность президента.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин: Ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа

    Путин: Новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя

    Путин: Ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия активно и последовательно развивает уникальный ледокольный флот, подчеркнул президент Владимир Путин.

    «Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой», – сказал Путин на церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, «Сталинград» будет символом таланта и созидательной силы российского народа. Президент выразил уверенность, что судно будет достойно носить свое имя.

    «Уверен, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена», – сказал он.

    Путин также отметил, что Россия – единственная страна в мире, способная вести серийное производство надежных атомных ледоколов.

    Он добавил, что несмотря на текущие сложности, Россия продолжит наращивать возможности ледокольного флота и развивать судостроение.

    Президент обратил внимание, что строительство атомных ледоколов в России ведется исключительно на основе отечественных технологий.

    Ранее Кремль анонсировал участие Путина в закладке атомного ледокола «Сталинград».

    В марте Путин заявил о планах по усилению ледокольного флота и строительству новых атомных ледоколов для обеспечения конкурентоспособности Трансарктического коридора.

    Комментарии (5)
    17 ноября 2025, 21:05 • Видео
    100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

    Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин присвоил Стриженовым звания заслуженных артистов России
    Путин присвоил Стриженовым звания заслуженных артистов России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов Екатерине и Александру Стриженовым.

    Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    «Присвоить почетные звания: «Заслуженный артист Российской Федерации Стриженовой Екатерине Владимировне – артистке, ведущей программ акционерного общества «Первый канал», город Москва, Стриженову Александру Олеговичу – режиссеру, сценаристу, продюсеру, телеведущему, город Москва», – сказано в документе.

    Ранее Путин присвоил звание заслуженной артистки балерине Большого театра Анастамии Сташкевич.

    В июле Константин Богомолов был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

    В феврале Путин подписал указ о присвоении почетного звания заслуженной артистки России актрисе Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной.

    Комментарии (4)
    16 ноября 2025, 14:44 • Новости дня
    Путин на неделе провел беседу с главой «Роснефти» Сечиным в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным в Кремле.

    Путин на минувшей неделе провел отдельную беседу с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным, сообщает РИА «Новости». Встреча состоялась в среду в Кремле во время официальных мероприятий, приуроченных к государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.

    Кадры этой беседы были показаны в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Казахстана провели личную встречу для обсуждения текущей международной повестки и двусторонних отношений. Дмитрий Песков заявил, что не видит ничего необычного в контактах Касым-Жомарта Токаева с Дональдом Трампом. В Москве состоялась неформальная встреча между Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.


    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 10:56 • Новости дня
    Путин назвал День самбо национальным достоянием России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил самбистов, ветеранов спорта, участников и организаторов Дня самбо с праздником, отметив, что День самбо по праву считается национальным достоянием России.

    Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов, ветеранов, участников и организаторов с Днем самбо, сообщают РИА «Новости». В своей телеграмме он подчеркнул, что этот праздник связан с уникальным видом единоборств, который появился в России, объединяет людей по всей стране и справедливо считается национальным достоянием.

    Глава государства отметил, что занятия самбо формируют волю, целеустремленность, самодисциплину и уважение к сопернику – качества, важные для любого человека в жизни. Путин также обратил внимание на вклад Всероссийской федерации самбо и реализации проекта «Самбо – в школу», который способствует тому, что соревнования и турниры по этому виду спорта проходят в городах и посёлках России.

    Президент напомнил, что российские самбисты достигают выдающихся результатов на престижных международных соревнованиях, а сам вид спорта продолжает динамично развиваться. «Уверен, что нынешний праздник пройдет на достойном организационном, творческом уровне, послужит популяризации самбо, продвижению ценностей физической культуры, здорового, активного образа жизни. Желаю вам всего наилучшего», – заключил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что при современных взносах не стал бы мастером спорта. Путин вспоминал, как его тренер Анатолий Рахлин учил бороться до последнего. Он также назвал самбо национальным видом спорта.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 14:41 • Новости дня
    Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Кремль выразил стремление провести встречу президентов России и США в ближайшее время, как только будут подготовлены соответствующие условия.

    Для результативной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима тщательная подготовка, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что в Москве и Вашингтоне уже высказывались заявления, подтверждающие важность глубокой проработки всех деталей встречи для достижения ощутимого результата.

    Песков отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы необходимые условия для саммита были созданы как можно скорее. По его словам, «как только эта подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, надеемся, он состоится». Он добавил, что пока сложно прогнозировать точную дату наступления этих условий, однако в Москве рассчитывают, что они сложатся в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 01:58 • Новости дня
    Иран заявил о подготовке к возможному визиту Путина

    Замглавы МИД Ирана Хатибзаде: Идет подготовка к возможному визиту Путина

    Иран заявил о подготовке к возможному визиту Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана готовятся к визиту президента России Владимира Путина на Каспийский саммит летом 2026 года, но Путин может посетить Иран также в другое время, сообщил замглавы иранского МИД Саид Хатибзаде.

    «Сейчас на повестке дня находится как минимум визит в рамках саммита глав стран Каспийского моря – сейчас планируется именно это», – приводит слова Хатибзаде передает РИА «Новости».

    Хатибзаде также подчеркнул, что не исключается возможность отдельной поездки российского лидера, вне рамок международных мероприятий. Он отметил, что отношения между Ираном и Россией «глубокие и многослойные», а обмен визитами на высоком уровне не ограничивается только саммитами. По его совам, у двух стран «много причин для того, чтобы видеться в Тегеране и Москве на высочайшем уровне».

    В конце октября посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что визит Путина запланирован на лето 2026 года, когда пройдет Каспийский саммит.

    Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва положительно оценивает инициативу провести VII Каспийский саммит 12 августа 2026 года в Тегеране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани передал Путину послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

    Лавров в ноябре провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи по инициативе иранской стороны. 2 октября вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин отметил значение изменений ученического договора в Трудовом кодексе

    Путин: Изменения в ТК об ученическом договоре важно для подготовки кадров России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые изменения в Трудовом кодексе, которые подготовила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), важны для процесса подготовки кадров, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым.

    По его словам, новые нормы по ученическим договорам будут касаться примерно 400 тыс. человек, однако «это имеет значение для подготовки кадров», передает ТАСС.

    Ранее в июне зампред ФНПР Нина Кузьмина разъясняла, что сейчас ученический договор оформляется как дополнительный к основному трудовому контракту. Разработанный профсоюзами законопроект призван разрешить заключать трудовые соглашения с соискателями на потенциальное рабочее место с отложенной датой начала работы.

    Кузьмина объясняла, что такой подход даст возможность наставникам заранее работать с возможными сотрудниками.

    Ранее ФНПР предложила изменить Трудовой кодекс о платформенной занятости.

    Путин отметил эффективность ФНПР.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 20:55 • Новости дня
    Вице-президент РСПП: Профсоюзы создают условия для активного долголетия работников

    Вице-президент РСПП Черепов: Главная цель профсоюзов – повышать социальную ответственность бизнеса

    Вице-президент РСПП: Профсоюзы создают условия для активного долголетия работников
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместная работа бизнеса и профсоюзов приносит конкретные результаты. Например, за год благодаря программам профилактики и вакцинации заболеваемость на предприятиях снизилась на 15%, сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент РСПП Виктор Черепов. В понедельник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Сергеем Черногаевым.

    «Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) активно взаимодействует с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Особенно продуктивно наше сотрудничество в семи рабочих группах, где рассматриваются ключевые вопросы социально-экономического развития страны», – заявил Виктор Черепов, вице-президент РСПП.

    Он подчеркнул важность ответственного подхода к социальной политике на предприятиях: «Неслучайно ФНПР стала генеральным партнером премии «Лидеры ответственного бизнеса», утвержденной президентом России Владимиром Путиным. Мы оцениваем не только экономические показатели компаний, но и уровень заработной платы, организацию досуга сотрудников, условия для занятий спортом и охрану здоровья».

    «Ключевое направление – создание условий для активного долголетия работников, – отметил Черепов. – Наша совместная работа с ФНПР уже дает результаты: за последний год заболеваемость на предприятиях снизилась на 15% благодаря своевременной профилактике и вакцинации».

    Говоря о перспективах развития профсоюзного движения, представитель РСПП заявил: «Мы рассматриваем ФНПР как нашего стратегического партнера. Трудовые коллективы заинтересованы во вступлении в РСПП, что позволяет создавать консолидированную силу с общими интересами для решения актуальных вопросов».

    На ваш взгляд
    Вы член профсоюза?





    Результаты

    В понедельник Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым. По словам главы государства, федерация объединяет 44 отраслевых общероссийских профсоюза и 18,8 млн членов. «Выполняет важнейшую государственную функцию, просто важнейшую – по защите прав, интересов работников. И многое делает по контролю за охраной труда, что тоже немаловажно», – отметил Путин.

    Черногаев, свою очередь, отметил, что ФНПР представлена в 86 территориальных объединениях. «Мы эффективно работаем в рамках Российской трехсторонней комиссии. <…> Мы внесли порядка 25 инициатив, по которым уже приняты решения или которые сейчас находятся в работе. Основные здесь представлены: в основном это индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 января. [Мера] распространилась почти на восемь миллионов работающих человек», – указал он.

    «Законодательно установлена норма об опережающем росте МРОТ темпами, превышающими темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен. Заработная плата выросла у 4,2 млн работников, а с 1 января 2026 года вырастет еще практически у пяти млн работников. Внесены изменения в ТК в части установления дополнительных выплат работникам, выполняющим функции наставников в сфере труда. Это норма коснулась четырех млн человек», – продолжил глава ФНПР.

    Кроме того, по его словам, ФНПР в рамках поддержки участников СВО и их семей собрала более четырех млрд руб., а также отправила свыше 38 тыс. тонн гуманитарных грузов и продовольственных наборов.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 14:35 • Новости дня
    Путин: Профсоюзы продолжают работать в опасных условиях в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергеем Черногаевым обратил внимание на то, что профсоюзы продолжают работу в сложных и опасных условиях зоны спецоперации.

    Черногаев сообщил, что профсоюзы собрали свыше 4 млрд рублей для помощи участникам спецоперации и их семьям, а также отправили более 38 тыс. тонн гуманитарных грузов, передает ТАСС.

    Кроме того, по его словам, около 42 тыс. членов профсоюзов стали постоянными донорами, в результате чего удалось собрать 90 тонн донорской крови.

    Черногаев рассказал, что инициирована акция «Профсоюзы России – Za СВОих», направленная на обеспечение противоосколочной защиты специалистов оперативных служб, а также жителей приграничных территорий, участвующих в сельскохозяйственных работах. На эту акцию было собрано 377 млн рублей.

    Путин подчеркнул, что профсоюзы продолжают работу в непростых условиях, реализуя важные социальные и гуманитарные инициативы.

    «То есть продолжают работать в непростых, скажем так, опасных условиях», – указал Путин.

    Напомним, Путин в понедельник встретился с главой ФНПР. Глава государства отметил эффективность ФНПР.

    Комментарии (2)
    17 ноября 2025, 13:59 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Федерации независимых профсоюзов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в понедельник планирует провести встречу с руководителем Федерации независимых профсоюзов России Сергеем Черногаевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча пройдет в Кремле, она состоится в открытом формате, указал Песков, передает ТАСС.

    В декабре Путин подписал указ о включении новых членов в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), он включил в него Черногаева.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 13:47 • Новости дня
    Песков заявил о новой миссии желтой «Лады Калины» Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Автомобиль «Лада Калина», на котором в 2010 году Владимир Путин проехал за рулем от Хабаровска до Читы, перевыполнил свою миссию, раз стал талисманом качественного строительства дорог, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что автомобиль «Лада Калина», на котором Владимир Путин в 2010 году проехал от Хабаровска до Читы, не только выполнил, но и перевыполнил свою миссию, передает ТАСС.

    Песков отметил, что машина стала своеобразным талисманом качественного строительства дорог, подчеркнув значимость этого символа для дорожников.

    Ранее глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что Путин подарил машину одному из рабочих после знаменитого автопробега. За прошедшие годы «Лада Калина» сменила множество владельцев, а затем ее вновь выкупили сибирские дорожники. По словам Никитина, автомобиль теперь ассоциируется с успехами строительства дорог в регионе.

    На вопрос журналистов о том, знает ли президент о нынешней судьбе машины, Песков ответил: «Нет, президент об этом не знает, но если эта машина является талисманом для качественных дорог, значит, она не только выполнила свою миссию, но и перевыполнила ее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2011 году премьер-министр России Владимир Путин получил приглашение от пенсионерки из Ростова-на-Дону в гости на «Ладе-Калине» и с палаткой.

    В августе 2010 года Путин провел тест-драйв автомобиля «Лада-Калина», проехав за четыре дня от Хабаровска до Читы 2165 километров. Он остался доволен автомобилем, но отметил, что около 500 километров дороги требуется капитальной реконструкции.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 12:21 • Новости дня
    Путин назвал семью и воспитание детей приоритетами для России

    Президент Путин назвал семью и воспитание детей приоритетами для России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В обращении к участникам первого Всероссийского съезда родительских комитетов президент России Владимир Путин отметил роль духовно-нравственных ценностей и патриотизма для будущего страны.

    Текст приветствия российского лидера к делегатам, организаторам и гостям форума опубликован на сайте Кремля.

    Глава государства в телеграмме отметил: «Вопросы укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения на основе непреходящих духовно-нравственных идеалов, ценностей патриотизма и гражданственности – наш безусловный приоритет».

    Путин выразил уверенность, что форум пройдет в созидательном ключе, станет площадкой для обсуждения важных тем и послужит совершенствованию образовательной системы страны.

    Съезд родительских комитетов начал работу в Москве 17 ноября и завершится 19 ноября. Среди участников – представители всероссийского родительского комитета, эксперты по вопросам воспитания, советники директоров школ по воспитательной работе, председатели комитетов из регионов и родители, прошедшие специальный отбор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более тысячи инициатив родительских сообществ получат денежные премии для реализации проектов.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил о важности усиления позиций России в Арктике

    Путин: Важно усиливать позиции России в Арктике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о необходимости поэтапного укрепления позиций страны в Арктике.

    По его словам, нужно последовательно усиливать позиции России в этом регионе и в полной мере использовать весь логистический потенциал, передает РИА «Новости».

    «Важно последовательно усилить позиции России, усиливать позиции России в Арктике, в полной мере реализовывать логистический потенциал нашей страны», – сказал Путин в ходе церемонии закладки нового атомного ледокола «Сталинград».

    Ранее Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в Арктике со всеми странами.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял о готовности России защитить Арктику от угроз.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 13:19 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во вторник намерен провести встречу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин примет Ли Цяна, стоится обстоятельная беседа, сказал Песков, передает ТАСС.

    Встреча пройдет в Москве, премьер Госсовета КНР находится в России для участия в заседании Совета глав правительств стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    Ранее Ли Цян на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным заявил, что Китаю и России следует углублять практическое сотрудничество в рамках ШОС.

    Комментарии (0)
    Главное
    Объявлен конкурс на создание памятника русской Свободе
    РФ и БРИКС обсудили энергетические поставки в Германию с депутатом АдГ
    Российские войска освободили днепропетровскую Нечаевку
    Песков заявил о бесполезности самолетов Rafale для Киева
    У пленного ВСУ найден фильм «9 рота»
    Эксперт оценил идею «сбора совести» для алкогольных и табачных компаний
    Компания из Твери удалила храм Василия Блаженного с упаковки туалетной бумаги

    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов

    В России уже второй раз отменяют НДС для драгоценных металлов с 2022 года. В первый раз обнулили налог при покупке слитков золота физлицам. Теперь отменили НДС на проценты по вкладам в драгоценные металлы в слитках. Чем эти вклады отличаются от традиционных банковских депозитов и от уже известных обезличенных металлических счетов? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России подошла к запорожским «воротам»

    ВС России освободили Малую Токмачку, Ровнополье и Яблоково в Запорожской области. Занятие этих населенных пунктов создает плацдарм для развития наступления сразу на двух направлениях – Гуляйпольском и Ореховском. Оба города представляют собой мощные укрепрайоны, и теперь эксперты спорят: на каком из направлений российские войска смогут достичь наиболее значительного успеха? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вооружает ВСУ бумажными самолетиками

    Париж и Киев анонсировали «историческую» сделку о поставке 100 истребителей Rafale. Однако реальность ее выполнения вызывает серьезные сомнения: французы не имеют возможности сделать столько самолетов, а у Киева нет на них денег. Ранее Украина заключила точно такую же нереалистичную сделку со Швецией на поставку 100 истребителей Gripen E. Зачем Зеленскому эти 200 боевых истребителей, которые никогда не поднимутся в небо и останутся лишь на бумаге? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации